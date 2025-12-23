Pierre Gasly se ohlíží za napjatou rivalitou s Estebanem Oconem, která postupně přerostla z čistě týmového soupeření v osobní rozkol. Podle francouzského jezdce zanechala jejich společná minulost výraznější stopy, než se navenek zdálo.
Pierre Gasly otevřeně promluvil o jednom z nejsledovanějších a zároveň nejcitlivějších vztahů současného startovního pole Formule 1. Jeho rivalita s krajanem Estebanem Oconem podle něj zdaleka nepředstavuje jen běžné soupeření dvou týmových jezdců, ale příběh s hlubokými osobními kořeny.
Oba Francouzi vyrůstali bok po boku a už v juniorských kategoriích je pojilo mimořádně silné přátelství. Sdíleli nejen závodní ambice, ale i volný čas mimo okruhy. „Mohli bychom o tom natočit celý dokument,“ uvedl Gasly pro F1.com. „Trávili jsme spolu středy i víkendy téměř každý týden. On jezdil ke mně domů, já k němu.“
O to bolestivější byl zlom, který jejich vztah nenávratně poznamenal. Gasly připouští, že vše se změnilo během jednoho konkrétního závodu, k jehož detailům se však nechce vracet. „Měli jsme silné pouto. Bohužel přišel zlom v jednom z závodů a po něm se to celé dramaticky rozpadlo, což je těžké vysvětlit,“ popsal.
Přesto Gasly zdůrazňuje, že společná minulost i vzájemná rivalita sehrály v jejich kariérách zásadní roli. „Přesně víme, odkud pocházíme a čím jsme si museli projít, abychom se dostali až sem,“ řekl. „A oba víme, že ta rivalita byla vlastně dobrá věc, protože nás dokázala posunout za hranice našeho vlastního potenciálu.“
Dnes se jejich souboje odehrávají především na trati, kde emoce stále hrají svou roli. Gasly však věří, že čas přinese možnost nahlédnout na minulost s odstupem a pochopením. „Nemám pochybnosti, že za deset nebo dvacet let si to budeme schopni vyříkat a promluvit si o tom z úplně jiné perspektivy,“ uvedl smířlivě.
Spolupráce u Alpine v letech 2023 a 2024 ukázala, že i přes osobní napětí dokázali fungovat profesionálně. Po Oconově přestupu k Haasu pro sezonu 2025 je jejich kapitola u francouzského týmu uzavřená, přesto zanechala výraznou stopu.
Vrcholným momentem jejich společné práce bylo dvojité umístění na pódiu při Velké ceně Brazílie 2024, kdy oba piloti přivedli Alpine k nečekanému úspěchu. „Během osmi měsíců jsme se posunuli z posledního místa až k tomu, že jsme měli na pódiu oba vozy,“ připomněl Gasly památný závod v Interlagosu.
Tento úspěch zůstane pro něj významnou vzpomínkou, která přesahuje osobní neshody. „Výrazy ve tvářích lidí v týmu byly k nezaplacení. Jsem si jistý, že až jednou skončím kariéru, označím tenhle závod za jeden z opravdu výjimečných,“ dodal Gasly s úsměvem.
