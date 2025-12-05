GP Abu Dahbi: Lando Norris ovládl první trénink, Verstappen a Leclerc těsně za ním

Lando Norris ukázal v Abu Dhabi svou rychlost už v prvním tréninku, když těsně porazil Maxe Verstappena, zatímco jeho týmový kolega Oscar Piastri musel kvůli závazkům mladého jezdce vynechat tuto část víkendu.
První volný trénink před závěrečným závodem sezony F1 v Abu Dhabí přinesl napínavý souboj mezi Landem Norrisem a Maxem Verstappenem. Oba jezdci měli oproti Oscarovi Piastrimu o 60 minut více času na trati, přesto se rozdíl mezi nimi smrsknul na pouhých 0,008 sekundy. Třetí skončil Charles Leclerc, jen o dalších 0,008 sekundy pomalejší než Verstappen.
Trénink začal s osmi změnami jezdců, přičemž nejzásadnější byla absence Piastriho, který musel uvolnit místo Patu O’Wardovi. „Je škoda, že jsem nemohl být na trati, ale musím sledovat data z garáže,“ komentoval Piastri z McLarenu.
Australský jezdec měl ale určitou výhodu, protože první trénink probíhal o šest stupňů tepleji než očekávané FP2. „Je to jeden z mála tréninků, který se dá považovat za opravdu užitečný,“ dodal Piastri, zatímco sledoval obrazovky.
Max Verstappen rychle nastavil tempo s časem 1:27.130. Mezitím Luke Browning řešil přerušovaný signál rádia u Williamsu a Isack Hadjar narazil na dopravní zácpu na trati.
Carlos Sainz měl problém s brzdami a s nadsázkou poznamenal: „You know why,“ než zajel nejrychlejší kolo tréninku s časem 1:25.712. Brzy se ukázala síla tvrdých pneumatik Pirelli, když Verstappen postupně předjel Kimiho Antonelliho, Sainze, George Russella a Hadjara.
Poté se na středně tvrdých pneumatikách prosadil Norris, zajel čas 1:25.454 a převzal vedení v tréninku. Oliver Bearman mezitím bojoval s hydraulickým problémem, když jeho Haas ztrácel tempo, a nakonec dojel sedmý, 0,3 sekundy za Norrisem.
S novými měkkými pneumatikami Verstappen postupně zlepšoval časy a na chvíli vedl o sedm desetin. Norris měl krátký moment nepřesnosti na druhé zatáčce a při druhém rychlém kole mírně přetáhl průjezd zatáčkami 11 a 12, přesto zajel druhý čas jen 0,026 sekundy za Verstappenem.
V závěru tréninku Norris zajel nejlepší kolo 1:24.485, čímž porazil Verstappena o pouhých 0,008 sekundy. Leclerc skončil těsně za nimi. „Jsme tak pomalí,“ posteskl si Leclerc, který se snažil držet krok s tempem špičky.
Mezitím mladí jezdci Ryo Hirakawa, Paul Aron a Ayumu Iwasa dominovali v rámci juniorských duelů, přičemž Hirakawa si zajistil nejlepší čas mezi nimi.
Celý průběh tréninku jasně ukázal, že závěrečný závod sezony bude nesmírně vyrovnaný a každá setina sekundy může rozhodnout o vítězství. Norris vyšel z tréninku jako vítěz, Verstappen těsně za ním a Leclerc třetí, což napovědělo, že finále sezony bude napínavé až do posledního kola.
Výskkedky 1. tréninku na GP Abu Dhabi:
1. Lando Norris (McLaren) – 1:24.485
2. Max Verstappen (Red Bull Racing) – +0.008
3. Charles Leclerc (Ferrari) – +0.016
4. Kimi Antonelli (Mercedes) – +0.123
5. Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – +0.144
6. George Russell (Mercedes) – +0.248
7. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – +0.257
8. Oliver Bearman (Haas F1 Team) – +0.274
9. Carlos Sainz (Williams) – +0.286
10. Franco Colapinto (Alpine) – +0.370
11. Ryo Hirakawa (Haas F1 Team) – +0.449
12. Isack Hadjar (Racing Bulls) – +0.492
13. Paul Aron (Alpine) – +0.719
14. Patricio O’Ward (McLaren) – +0.761
15. Arvid Lindblad (Red Bull Racing) – +0.771
16. Arthur Leclerc (Ferrari) – +0.875
17. Ayumu Iwasa (Racing Bulls) – +0.990
18. Luke Browning (Williams) – +1.005
19. Jak Crawford (Aston Martin) – +1.404
20. Cian Shields (Aston Martin) – +1.947
Roman Staněk získal v Abú Zabí svou druhou pole position letošní sezony a v nedělním závodě může zaútočit na další vítězství.
Lando Norris ukázal v Abu Dhabi svou rychlost už v prvním tréninku, když těsně porazil Maxe Verstappena, zatímco jeho týmový kolega Oscar Piastri musel kvůli závazkům mladého jezdce vynechat tuto část víkendu.
Juan Pablo Montoya vidí náročný víkend McLarenu v Kataru jako tiché varování, které může tým připravit na závěrečný souboj v Abu Dhabí.
Japonský pilot Yuki Tsunoda přiznal, že skutečnost jeho odsunutí z boje o závodní sedačku Red Bullu pro sezonu 2026 na něj ještě plně nedolehla.
Charles Leclerc se v Abú Zabí představí na trati společně se svým bratrem Arthurem, který nahradí Lewise Hamiltona během prvního volného tréninku.
Lewis Hamilton se otevřeně vyjádřil k současné generaci vozů Formule 1 a naznačil své obavy z nadcházejících technických změn v příští sezóně.
Lando Norris, Max Verstappen a Oscar Piastri vystoupili před novináři před finále sezony v Abú Zabí a snažili se působit co nejklidněji.
Lewis Hamilton poukázal na problém, který podle něj v letošní sezoně výrazně ovlivnil atmosféru uvnitř Ferrari. Podle něj tlak zvenčí na piloty výrazně zatížil psychiku celé stáje.
McLaren vstupuje do závěrečného závodu sezony v Abú Zabí s jasným cílem zajistit, aby jeden z jeho jezdců porazil Maxe Verstappena a získal titul, aniž by tým zasahoval do přirozeného souboje mezi Oscarem Piastrim a Landem Norrisem.
Oscar Piastri vynechá úvodní páteční trénink v Abú Zabí, aby McLaren splnil pravidlo nasazení nováčka, a jeho vůz převezme testovací jezdec Pato O’Ward, který týmu poskytne cenná data.
Lewis Hamilton přiznal, že po Velké ceně Kataru vůbec netušil, že Max Verstappen závod vyhrál, a jeho reakce odhalila napětí a dramatický vývoj boje o titul.
Red Bull oznámil významné změny v jezdecké sestavě pro nadcházející sezonu, které posílí dynamiku týmu. Mladí talentovaní jezdci získávají nové příležitosti a oba týmy se připravují na náročný rok 2026.