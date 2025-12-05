GP Abu Dahbi: Lando Norris ovládl první trénink, Verstappen a Leclerc těsně za ním

Lando Norris v Abu Dhabi
Lando Norris v Abu Dhabi, foto: McLaren
Josef Mráček VČERA 13:11
Sdílej:

Lando Norris ukázal v Abu Dhabi svou rychlost už v prvním tréninku, když těsně porazil Maxe Verstappena, zatímco jeho týmový kolega Oscar Piastri musel kvůli závazkům mladého jezdce vynechat tuto část víkendu.

První volný trénink před závěrečným závodem sezony F1 v Abu Dhabí přinesl napínavý souboj mezi Landem Norrisem a Maxem Verstappenem. Oba jezdci měli oproti Oscarovi Piastrimu o 60 minut více času na trati, přesto se rozdíl mezi nimi smrsknul na pouhých 0,008 sekundy. Třetí skončil Charles Leclerc, jen o dalších 0,008 sekundy pomalejší než Verstappen.

Trénink začal s osmi změnami jezdců, přičemž nejzásadnější byla absence Piastriho, který musel uvolnit místo Patu O’Wardovi. „Je škoda, že jsem nemohl být na trati, ale musím sledovat data z garáže,“ komentoval Piastri z McLarenu.

Australský jezdec měl ale určitou výhodu, protože první trénink probíhal o šest stupňů tepleji než očekávané FP2. „Je to jeden z mála tréninků, který se dá považovat za opravdu užitečný,“ dodal Piastri, zatímco sledoval obrazovky.

Max Verstappen rychle nastavil tempo s časem 1:27.130. Mezitím Luke Browning řešil přerušovaný signál rádia u Williamsu a Isack Hadjar narazil na dopravní zácpu na trati.

Oscar Piastri v Kataru

Juan Pablo Montoya: Katar byl pro Mclaren varováním před Abu Dhabi

Carlos Sainz měl problém s brzdami a s nadsázkou poznamenal: „You know why,“ než zajel nejrychlejší kolo tréninku s časem 1:25.712. Brzy se ukázala síla tvrdých pneumatik Pirelli, když Verstappen postupně předjel Kimiho Antonelliho, Sainze, George Russella a Hadjara.

Poté se na středně tvrdých pneumatikách prosadil Norris, zajel čas 1:25.454 a převzal vedení v tréninku. Oliver Bearman mezitím bojoval s hydraulickým problémem, když jeho Haas ztrácel tempo, a nakonec dojel sedmý, 0,3 sekundy za Norrisem.

S novými měkkými pneumatikami Verstappen postupně zlepšoval časy a na chvíli vedl o sedm desetin. Norris měl krátký moment nepřesnosti na druhé zatáčce a při druhém rychlém kole mírně přetáhl průjezd zatáčkami 11 a 12, přesto zajel druhý čas jen 0,026 sekundy za Verstappenem.

V závěru tréninku Norris zajel nejlepší kolo 1:24.485, čímž porazil Verstappena o pouhých 0,008 sekundy. Leclerc skončil těsně za nimi. „Jsme tak pomalí,“ posteskl si Leclerc, který se snažil držet krok s tempem špičky.

Mezitím mladí jezdci Ryo Hirakawa, Paul Aron a Ayumu Iwasa dominovali v rámci juniorských duelů, přičemž Hirakawa si zajistil nejlepší čas mezi nimi.

Celý průběh tréninku jasně ukázal, že závěrečný závod sezony bude nesmírně vyrovnaný a každá setina sekundy může rozhodnout o vítězství. Norris vyšel z tréninku jako vítěz, Verstappen těsně za ním a Leclerc třetí, což napovědělo, že finále sezony bude napínavé až do posledního kola.

Výskkedky 1. tréninku na GP Abu Dhabi:

1. Lando Norris (McLaren) – 1:24.485
2. Max Verstappen (Red Bull Racing) – +0.008
3. Charles Leclerc (Ferrari) – +0.016
4. Kimi Antonelli (Mercedes) – +0.123
5. Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – +0.144
6. George Russell (Mercedes) – +0.248
7. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – +0.257
8. Oliver Bearman (Haas F1 Team) – +0.274
9. Carlos Sainz (Williams) – +0.286
10. Franco Colapinto (Alpine) – +0.370
11. Ryo Hirakawa (Haas F1 Team) – +0.449
12. Isack Hadjar (Racing Bulls) – +0.492
13. Paul Aron (Alpine) – +0.719
14. Patricio O’Ward (McLaren) – +0.761
15. Arvid Lindblad (Red Bull Racing) – +0.771
16. Arthur Leclerc (Ferrari) – +0.875
17. Ayumu Iwasa (Racing Bulls) – +0.990
18. Luke Browning (Williams) – +1.005
19. Jak Crawford (Aston Martin) – +1.404
20. Cian Shields (Aston Martin) – +1.947

Sdílej Sdílej
Vstoupit do diskuze
Témata:
Lando Norris Max Verstappen McLaren Red Bull
Stalo se
Novinky
Roman Staněk

Roman Staněk ovládl kvalifikaci v Abú Zabí a startuje z pole position

Roman Staněk získal v Abú Zabí svou druhou pole position letošní sezony a v nedělním závodě může zaútočit na další vítězství.

Grand Prix
Lando Norris v Abu Dhabi

GP Abu Dahbi: Lando Norris ovládl první trénink, Verstappen a Leclerc těsně za ním

Lando Norris ukázal v Abu Dhabi svou rychlost už v prvním tréninku, když těsně porazil Maxe Verstappena, zatímco jeho týmový kolega Oscar Piastri musel kvůli závazkům mladého jezdce vynechat tuto část víkendu.

Novinky
Oscar Piastri v Kataru

Juan Pablo Montoya: Katar byl pro Mclaren varováním před Abu Dhabi

Juan Pablo Montoya vidí náročný víkend McLarenu v Kataru jako tiché varování, které může tým připravit na závěrečný souboj v Abu Dhabí.

Novinky
Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda ztrácí závodní sedačku v Red Bullu: Frustraci neskrývá

Japonský pilot Yuki Tsunoda přiznal, že skutečnost jeho odsunutí z boje o závodní sedačku Red Bullu pro sezonu 2026 na něj ještě plně nedolehla.

Novinky
Arthur Leclerc v Abu Dhabi

Bratři Leclercovi opět společně na trati: Arthur Leclerc dostává další příležitost

Charles Leclerc se v Abú Zabí představí na trati společně se svým bratrem Arthurem, který nahradí Lewise Hamiltona během prvního volného tréninku.

Novinky
Lewis Hamilton v Abu Dhabi

Lewis Hamilton vyjádřil pochybnosti nad monoposty pro následující sezonu

Lewis Hamilton se otevřeně vyjádřil k současné generaci vozů Formule 1 a naznačil své obavy z nadcházejících technických změn v příští sezóně.

Novinky
Max Verstappen, Lando Norris a Oscar Piastri na tiskové konferenci k bitvě o titul

Úsměvy a skrytá nervozita: Lando Norris, Max Verstappen a Oscar Piastri o rozhodující bitvě o titul

Lando Norris, Max Verstappen a Oscar Piastri vystoupili před novináři před finále sezony v Abú Zabí a snažili se působit co nejklidněji.
Novinky
Lewis Hamilton

Lewis Hamilton: Negativní mediální tlak ovlivňuje Ferrari

Lewis Hamilton poukázal na problém, který podle něj v letošní sezoně výrazně ovlivnil atmosféru uvnitř Ferrari. Podle něj tlak zvenčí na piloty výrazně zatížil psychiku celé stáje.
Novinky
Oscar Piastri v Mclarenu

Andrea Stella prozradil filozofii McLarenu před soubojem o titul s Maxem Verstappenem

McLaren vstupuje do závěrečného závodu sezony v Abú Zabí s jasným cílem zajistit, aby jeden z jeho jezdců porazil Maxe Verstappena a získal titul, aniž by tým zasahoval do přirozeného souboje mezi Oscarem Piastrim a Landem Norrisem.
Novinky
Oscar Piastri v Baku

Oscar Piastri vynechá úvodní trénink v Abú Zabí, McLaren musí nasadit nováčka

Oscar Piastri vynechá úvodní páteční trénink v Abú Zabí, aby McLaren splnil pravidlo nasazení nováčka, a jeho vůz převezme testovací jezdec Pato O’Ward, který týmu poskytne cenná data.
Novinky
Lewis Hamilton

Lewis Hamilton přiznal, že byl ohromen výsledky Velké ceny Kataru

Lewis Hamilton přiznal, že po Velké ceně Kataru vůbec netušil, že Max Verstappen závod vyhrál, a jeho reakce odhalila napětí a dramatický vývoj boje o titul.

Novinky
Isack Hadjar

Jezdecké změny pro v Red Bullu odhaleny: Isack Hadjar přechází k Red Bullu, Arvid Lindblad debutuje

Red Bull oznámil významné změny v jezdecké sestavě pro nadcházející sezonu, které posílí dynamiku týmu. Mladí talentovaní jezdci získávají nové příležitosti a oba týmy se připravují na náročný rok 2026.