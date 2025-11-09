Zkáza ve sprintu: Oscar Piastri stále věří

Oscar Piastri i po nehodě ve sprintu a čtvrtém místě v kvalifikaci v Brazílii zůstává přesvědčen, že může získat titul mistra světa F1.
Oscar Piastri i přes těžký víkend v Brazílii stále věří, že může vyhrát mistrovství světa F1 2025, i když momentálně nedokáže držet tempo svého týmového kolegy Landa Norrise. Australský jezdec uvedl, že problémy, které ho trápily v Austinu a Mexiku, už překonal a že i když Brazílie přinesla nové výzvy, má stále šanci porazit Norrise až do závěrečné Velké ceny v Abú Zabí.
„V Austinu a Mexiku jsem se musel naučit pár věcí a přizpůsobit se situacím, ve kterých jsem se necítil úplně pohodlně,“ vysvětlil Piastri. „Tento víkend, hlavně včera, už všechno působilo mnohem normálněji. Od první jízdy v tréninku jsem se cítil pohodlně a časy na kolo šly snadno.“
Australan však přiznal, že jeho kvalifikační a sprintové výsledky v Brazílii nebyly ideální. Ve sprintu ztratil kontrolu nad vozem na mokrém vnitřním obrubníku v zatáčce tři a havaroval, což mu přineslo další ztrátu bodů vůči Norrise.
„Použil jsem obrubník o kolo dříve a žádný problém nenastal. Když se ohlédnu zpět, pár jezdců přede mnou jej také využilo a možná tam nanesli víc vody než při mé jízdě. Asi tam být neměl, ale trať byla v jiném stavu a evidentně jsem nebyl jediný, koho to zaskočilo,“ popsal Piastri.
I přes nešťastný incident si však udržuje pozitivní přístup a věří, že má stále schopnosti bojovat o vítězství v závodech i o samotný titul. Jeho odhodlání ukazuje, že hodlá zůstat v boji o šampionát až do posledního závodu sezóny.
„Asi tam být neměl, ale je trochu nešťastné, že následky byly tak velké,“ přiznal Piastri. Přesto zůstává optimistou a věří, že stále má schopnosti vyhrávat závody i šampionát. „Stále věřím, že mohu vyhrávat závody a bojovat o titul, i když momentálně věci nejdou tak snadno, jak bych si přál.“
Po Brazílii Piastri zaostává za Norrisem o devět bodů, ale jeho odhodlání a sebevědomí naznačují, že se nevzdá a bude bojovat až do posledního závodu sezóny. Nedělní závod na Interlagosu tak představuje novou příležitost ukázat, že mladý Australan dokáže reagovat i na nepříznivé okolnosti a zůstává konkurenceschopný v souboji o titul.
Lando Norris navýšil vedení v šampionátu před Oscarem Piastrim po silném výkonu v Brazílii. Max Verstappen však na Interlagosu zazářil a znovu ukázal své kvality.
Oscar Piastri i po nehodě ve sprintu a čtvrtém místě v kvalifikaci v Brazílii zůstává přesvědčen, že může získat titul mistra světa F1.
Max Verstappen odstartuje závod na Interlagosu z boxové uličky poté, co byl už v Q1 vyřazen z kvalifikace. Red Bull po neúspěchu provedl změny v nastavení vozu, což šampiona čeká náročná stíhací jízda.
Lewis Hamilton opouštěl Interlagos po kvalifikaci s viditelným zklamáním, když se musel spokojit s 13. místem.
Lando Norris opět ukázal skvělou formu během napínavé kvalifikace na okruhu Interlagos. Britský jezdec naznačil, že v boji o titul mistra světa bude i nadále patřit mezi hlavní favority.
Oscar Piastri havaroval za mokrých podmínek na Interlagosu, což mu výrazně zkomplikovalo boj o titul a zvětšilo náskok jeho týmového kolegy v průběžném pořadí šampionátu.
Gabriel Bortoleto havaroval během brazilského sprintu a jeho vůz utrpěl vážná poškození. Pilot byl preventivně odeslán do lékařského centra .
Lando Norris v Brazílii zvládl napínavý sprint s bravurou, když odolal dravému útoku Kimiho Antonelliho a dojel si pro vítězství. Zatímco Brit potvrdil své mistrovské ambice, jeho největší soupeř v boji o titul Oscar Piastri skončil po nehodě mimo hru a způsobil přerušení závodu červenými vlajkami.
Lídr šampionátu Lando Norris odstartoval víkend v São Paulu ve velkém stylu, když si na legendárním okruhu Interlagos zajistil pole position pro sobotní sprint.
Lewis Hamilton se po závodě v Mexiku otevřeně vyjádřil k aktuálnímu dění ve Formuli 1 a poukázal na problém, který podle něj ovlivňuje férovost šampionátu.
Lando Norris prozradil, co mu dodává sebedůvěru v závěru sezóny 2025. Zdůraznil, že klíčová je pro něj vlastní forma a konzistence během závodních víkendů.
Max Verstappen komentuje aktuální dění v šampionátu a sdílí svůj pohled na situaci mezi jezdci Mclarenu.