Zkáza ve sprintu: Oscar Piastri stále věří

Oscar Piastri v Brazílii
Oscar Piastri v Brazílii, foto: McLaren
Dominik Sysel VČERA 16:54
Oscar Piastri i po nehodě ve sprintu a čtvrtém místě v kvalifikaci v Brazílii zůstává přesvědčen, že může získat titul mistra světa F1.

Oscar Piastri i přes těžký víkend v Brazílii stále věří, že může vyhrát mistrovství světa F1 2025, i když momentálně nedokáže držet tempo svého týmového kolegy Landa Norrise. Australský jezdec uvedl, že problémy, které ho trápily v Austinu a Mexiku, už překonal a že i když Brazílie přinesla nové výzvy, má stále šanci porazit Norrise až do závěrečné Velké ceny v Abú Zabí.

„V Austinu a Mexiku jsem se musel naučit pár věcí a přizpůsobit se situacím, ve kterých jsem se necítil úplně pohodlně,“ vysvětlil Piastri. „Tento víkend, hlavně včera, už všechno působilo mnohem normálněji. Od první jízdy v tréninku jsem se cítil pohodlně a časy na kolo šly snadno.“

Australan však přiznal, že jeho kvalifikační a sprintové výsledky v Brazílii nebyly ideální. Ve sprintu ztratil kontrolu nad vozem na mokrém vnitřním obrubníku v zatáčce tři a havaroval, což mu přineslo další ztrátu bodů vůči Norrise.

„Použil jsem obrubník o kolo dříve a žádný problém nenastal. Když se ohlédnu zpět, pár jezdců přede mnou jej také využilo a možná tam nanesli víc vody než při mé jízdě. Asi tam být neměl, ale trať byla v jiném stavu a evidentně jsem nebyl jediný, koho to zaskočilo,“ popsal Piastri.

I přes nešťastný incident si však udržuje pozitivní přístup a věří, že má stále schopnosti bojovat o vítězství v závodech i o samotný titul. Jeho odhodlání ukazuje, že hodlá zůstat v boji o šampionát až do posledního závodu sezóny.

Max Verstappen v Brazílii

Max Verstappen po fiasku v kvalifikaci odstartuje z boxové uličky

„Asi tam být neměl, ale je trochu nešťastné, že následky byly tak velké,“ přiznal Piastri. Přesto zůstává optimistou a věří, že stále má schopnosti vyhrávat závody i šampionát. „Stále věřím, že mohu vyhrávat závody a bojovat o titul, i když momentálně věci nejdou tak snadno, jak bych si přál.“

Po Brazílii Piastri zaostává za Norrisem o devět bodů, ale jeho odhodlání a sebevědomí naznačují, že se nevzdá a bude bojovat až do posledního závodu sezóny. Nedělní závod na Interlagosu tak představuje novou příležitost ukázat, že mladý Australan dokáže reagovat i na nepříznivé okolnosti a zůstává konkurenceschopný v souboji o titul.

