George Russell odhaluje, jak přežil nejistotu u Mercedesu

George Russell v Maďarsku získal třetí místo
George Russell v Maďarsku získal třetí místo, foto: Michael Zelinka / INCORP images
Josef Mráček VČERA 16:28
Sdílej:

George Russell tvrdí, že nejistota ohledně jeho budoucnosti u Mercedesu v první polovině sezony F1 2025 ho nijak nerozptylovala. Dokázal se plně soustředit na své závodní výkony.

George Russell zakončil sezonu 2025 ve velmi dobré formě a dokázal se vyrovnat s nejistotou ohledně své budoucnosti u Mercedesu. I přes spekulace o možném přestupu Maxe Verstappena a prodlevu při podpisu nové smlouvy se dokázal plně soustředit na závody a své výkony.

Russell patřil mezi nejvýraznější jezdce sezony, přičemž vyhrál dvě Grand Prix s vozem Mercedes W16. Přesto velkou část roku strávil bez zajištěného kontraktu pro sezonu 2026, což vyvolávalo mediální spekulace o jeho budoucnosti.

Před letní přestávkou se objevily nové fámy o Verstappenově možném přestupu k Mercedesu, které podle Russella ovlivňovaly jeho vlastní jednání o smlouvě. Nakonec Verstappen zůstal u Red Bullu, ale čekání na oznámení Russellovy nové smlouvy pokračovalo.

Situace se vyjasnila po jeho vítězství v Singapuru, kdy Mercedes oznámil nové kontrakty nejen pro Russella, ale také pro jeho týmového kolegu Kimiho Antonelliho. Tímto krokem byly ukončeny všechny spekulace o tom, zda je Russell v týmu oceněn.

Fernando Alonso

Fernando Alonso sdílí optimistické vyhlídky pro následující sezonu

V rozhovoru pro PlanetF1.com Russell uvedl, že otázka pocitu ocenění či podceňování byla rychle vyřešena podpisem nové smlouvy. „Někdy se cítíte oceněni, když máte pocit, že dostáváte svou hodnotu, a podceňováni, když ne. To se vyjasnilo hned, jakmile jsme smlouvu podepsali,“ vysvětlil.

Britský jezdec zdůraznil, že mediální spekulace a tlak zvenčí nemají vliv na jeho výkony. „Nezáleží na tom, zda jste oblíbený nebo nenáviděný, když sedíte v autě, všichni se soustředí jen na vaše časy na kolo,“ dodal.

Vrchol sezony podle něj představovalo vítězství v Singapuru, které přišlo právě v kritickém okamžiku vyjednávání o smlouvě. Russell přiznal, že víkend byl z hlediska tlaku nejnáročnější, přesto odvedl svůj nejlepší závod roku.

George Russell tak potvrdil, že dokáže udržet profesionální přístup a soustředění i v období nejistoty. „Nemůžete být každý den na sto procent, ale když sedíte v autě, nezáleží na tom, co se děje mimo trať. To mě nikdy neovlivnilo,“ uzavřel Russell.

Sdílej Sdílej
Vstoupit do diskuze
Témata:
George Russell Mercedes Mercedes W16
Stalo se
Novinky
George Russell v Maďarsku

FIA zkoumá interpretaci limitu kompresního poměru u motorů Mercedesu a Red Bullu

Kompresní poměr u motorů Mercedesu a Red Bullu pro sezonu 2026 se stal předmětem diskuzí v paddocku Formule 1. Ve skutečnosti ale nejde jen o čísla, nýbrž o širší technické souvislosti nové motorové éry.

Novinky
George Russell v Maďarsku získal třetí místo

George Russell odhaluje, jak přežil nejistotu u Mercedesu

George Russell tvrdí, že nejistota ohledně jeho budoucnosti u Mercedesu v první polovině sezony F1 2025 ho nijak nerozptylovala. Dokázal se plně soustředit na své závodní výkony.

Novinky
Fernando Alonso

Fernando Alonso sdílí optimistické vyhlídky pro následující sezonu

Fernando Alonso vstupuje do nové sezony Formule 1 s týmem Aston Martin s jasným cílem být připraven na nadcházející výzvy. Úvod sezony slibuje dynamiku, přesto Alonso zůstává klidný a optimistický.

Novinky
Pierre Gasly v Miami.

Pierre Gasly vzpomíná na Estebana Ocona: Jak osobní spory ovlivnily jejich kariéry

Pierre Gasly se ohlíží za napjatou rivalitou s Estebanem Oconem, která postupně přerostla z čistě týmového soupeření v osobní rozkol. Podle francouzského jezdce zanechala jejich společná minulost výraznější stopy, než se navenek zdálo.

Novinky
George Russell během GP Belgie

Pravidla motorů mají první kontroverzi: Mercedes je pod drobnohledem konkurence

Před debutem motorů pro sezonu 2026 vznikla již první kontroverze. Spekuluje se, že Mercedes díky šedé zóně dokáže ze své pohonné jednotky získat o 15 koní víc.

Novinky
Andrea Kimi Antonelli v Miami.

Po Hondě přichází i Mercedes: Týmy odhalují zvuky svých motorů

Mercedes odstartoval společně s Hondou očekávání sezony 2026 krátkou ukázkou zvuku své nové pohonné jednotky ve Formuli 1. 

Novinky
Oscar Piastri

Ztracený titul, získané zkušenosti. Oscar Piastri hodnotí letošní sezonu

Oscar Piastri se ohlíží za svou sezonou 2025 ve Formuli 1 a poukazuje na to, že mu tento rok přinesl cenné lekce a nové zkušenosti.
Novinky
Carlos Sainz jr. v Silverstone

Carlos Sainz vyjádřil poděkování Williamsu za první sezonu u týmu

Carlos Sainz poděkoval Williamsu za jejich pokrok v sezoně 2025. Týmu předal dárky a dopis oslavující jejich páté místo v hodnocení konstruktérů.
Novinky
Lewis Hamilton v Holandsku

Adaptace Lewise Hamiltona v Maranellu: Vasseur přiznává, že tým podcenil složitost přechodu

Fred Vasseur přiznal, že přechod Lewise Hamiltona z Mercedesu do Ferrari byl náročnější, než očekával, a zdůraznil, že rozdíly v kultuře, týmu a technice ovlivnily jeho první sezonu ve Scuderii.
Novinky
George Russell

Toto Wolff hodnotí první dojmy z nového Mercedesu pro sezonu 2026

Sezona Formule 1 2026 přinese zásadní technické změny a nové možnosti strategie, které mohou proměnit podobu závodů. Mercedes a další týmy vstupují do této éry s očekáváním, že nový přístup k aerodynamice a pohonným jednotkám otevře fascinující kapitolu sportu.
Novinky
Lewis Hamilton v Singapuru

Ferrari představuje svůj přístup k předsezonní přípravě a odhalení vozu 2026

Ferrari odhalilo plán uvedení svého monopostu pro sezonu 2026, přičemž šéf stáje Fred Vasseur nastínil strategii týmu pro náročnou předsezonní přípravu.

Novinky
Lando Norris po vítězství v Maďarsku

Guenther Steiner zve mistra světa Landa Norrise k testu MotoGP

Bývalý šéf Haasu Guenther Steiner nabídnul mistru světa Lando Norrisovi test na KTM MotoGP motocyklu. Tento neobvyklý krok zřejmě nebude po chuti šéfovi McLarenu Zakovi Brownovi.