George Russell zakončil sezonu 2025 ve velmi dobré formě a dokázal se vyrovnat s nejistotou ohledně své budoucnosti u Mercedesu. I přes spekulace o možném přestupu Maxe Verstappena a prodlevu při podpisu nové smlouvy se dokázal plně soustředit na závody a své výkony.
Russell patřil mezi nejvýraznější jezdce sezony, přičemž vyhrál dvě Grand Prix s vozem Mercedes W16. Přesto velkou část roku strávil bez zajištěného kontraktu pro sezonu 2026, což vyvolávalo mediální spekulace o jeho budoucnosti.
Před letní přestávkou se objevily nové fámy o Verstappenově možném přestupu k Mercedesu, které podle Russella ovlivňovaly jeho vlastní jednání o smlouvě. Nakonec Verstappen zůstal u Red Bullu, ale čekání na oznámení Russellovy nové smlouvy pokračovalo.
Situace se vyjasnila po jeho vítězství v Singapuru, kdy Mercedes oznámil nové kontrakty nejen pro Russella, ale také pro jeho týmového kolegu Kimiho Antonelliho. Tímto krokem byly ukončeny všechny spekulace o tom, zda je Russell v týmu oceněn.
V rozhovoru pro PlanetF1.com Russell uvedl, že otázka pocitu ocenění či podceňování byla rychle vyřešena podpisem nové smlouvy. „Někdy se cítíte oceněni, když máte pocit, že dostáváte svou hodnotu, a podceňováni, když ne. To se vyjasnilo hned, jakmile jsme smlouvu podepsali,“ vysvětlil.
Britský jezdec zdůraznil, že mediální spekulace a tlak zvenčí nemají vliv na jeho výkony. „Nezáleží na tom, zda jste oblíbený nebo nenáviděný, když sedíte v autě, všichni se soustředí jen na vaše časy na kolo,“ dodal.
Vrchol sezony podle něj představovalo vítězství v Singapuru, které přišlo právě v kritickém okamžiku vyjednávání o smlouvě. Russell přiznal, že víkend byl z hlediska tlaku nejnáročnější, přesto odvedl svůj nejlepší závod roku.
George Russell tak potvrdil, že dokáže udržet profesionální přístup a soustředění i v období nejistoty. „Nemůžete být každý den na sto procent, ale když sedíte v autě, nezáleží na tom, co se děje mimo trať. To mě nikdy neovlivnilo,“ uzavřel Russell.
Kompresní poměr u motorů Mercedesu a Red Bullu pro sezonu 2026 se stal předmětem diskuzí v paddocku Formule 1. Ve skutečnosti ale nejde jen o čísla, nýbrž o širší technické souvislosti nové motorové éry.
Fernando Alonso vstupuje do nové sezony Formule 1 s týmem Aston Martin s jasným cílem být připraven na nadcházející výzvy. Úvod sezony slibuje dynamiku, přesto Alonso zůstává klidný a optimistický.
Pierre Gasly se ohlíží za napjatou rivalitou s Estebanem Oconem, která postupně přerostla z čistě týmového soupeření v osobní rozkol. Podle francouzského jezdce zanechala jejich společná minulost výraznější stopy, než se navenek zdálo.
Před debutem motorů pro sezonu 2026 vznikla již první kontroverze. Spekuluje se, že Mercedes díky šedé zóně dokáže ze své pohonné jednotky získat o 15 koní víc.
Mercedes odstartoval společně s Hondou očekávání sezony 2026 krátkou ukázkou zvuku své nové pohonné jednotky ve Formuli 1.
Oscar Piastri se ohlíží za svou sezonou 2025 ve Formuli 1 a poukazuje na to, že mu tento rok přinesl cenné lekce a nové zkušenosti.
Carlos Sainz poděkoval Williamsu za jejich pokrok v sezoně 2025. Týmu předal dárky a dopis oslavující jejich páté místo v hodnocení konstruktérů.
Fred Vasseur přiznal, že přechod Lewise Hamiltona z Mercedesu do Ferrari byl náročnější, než očekával, a zdůraznil, že rozdíly v kultuře, týmu a technice ovlivnily jeho první sezonu ve Scuderii.
Sezona Formule 1 2026 přinese zásadní technické změny a nové možnosti strategie, které mohou proměnit podobu závodů. Mercedes a další týmy vstupují do této éry s očekáváním, že nový přístup k aerodynamice a pohonným jednotkám otevře fascinující kapitolu sportu.
Ferrari odhalilo plán uvedení svého monopostu pro sezonu 2026, přičemž šéf stáje Fred Vasseur nastínil strategii týmu pro náročnou předsezonní přípravu.
Bývalý šéf Haasu Guenther Steiner nabídnul mistru světa Lando Norrisovi test na KTM MotoGP motocyklu. Tento neobvyklý krok zřejmě nebude po chuti šéfovi McLarenu Zakovi Brownovi.