Oscar Piastri si zajistil pole position pro Velkou cenu Kataru před týmovým kolegou Landem Norrisem, který skončil druhý. Třetí místo obsadil obhájce titulu Max Verstappen, což připravuje napínavý souboj o vítězství v nedělním závodě.
Oscar Piastri si zajistil svou první pole position ve Formuli 1 od srpna, když v kvalifikaci na Velkou cenu Kataru vytěžil maximum z chyby svého týmového kolegy Landa Norrise. „Věděl jsem, že musím být perfektní v každém sektoru,“ řekl Piastri po zajištění prvního místa, zatímco Norris svůj poslední pokus nedotáhl k očekávanému času.
McLaren od začátku Q3 předvedl jasnou rychlostní převahu. Lando Norris otevřel finální část kvalifikace časem 1:19.495, jen těsně před Oscarem Piastrim, který zajel 1:19.530. „Cítili jsme, že máme trochu náskok,“ přiznal Piastri, „ale věděl jsem, že musím být přesný v každém sektoru.“
Papayové vozy McLarenu tak byly po prvních pokusech o tři setiny rychlejší než George Russell, což ukázalo jejich výraznou převahu nad Mercedesem a naznačovalo, že sobotní startovní rovinka bude patřit právě jim.
Krátce před závěrečnými pokusy byla kvalifikace přerušena červenou vlajkou, protože v druhé zatáčce zůstala na trati nálepka, kterou na okruh přenesl Carlos Sainz z garáže. „Bylo to nečekané, ale bezpečnost je vždy na prvním místě,“ komentoval incident jeden z jezdců.
Po obnovení jízd se Norris rozhodl vyjet jako první, ale udělal chybu ve druhé zatáčce. Neměl dost paliva, aby se mohl vrátit a zkusit kolo znovu, což otevřelo prostor pro Piastriho. Australan našel klíčový čas už v prvním sektoru a udržel vedení až do konce.
Max Verstappen dokázal ve svém posledním pokusu zrychlit a zajistit si třetí místo před Russellem. „Je vždy důležité ukázat rychlost i v kvalifikaci, i když nejde o pole position,“ poznamenal Verstappen. Andrea Kimi Antonelli jen těsně za Verstappenem získal páté místo.
Isack Hadjar skončil šestý, když ztratil pozici právě na Antonelliho. Sainz sice měl problém s nálepkou, ale i přesto skončil sedmý a čeká jej vyšetřování za nebezpečné uvolnění z boxů. Na čtvrté řadě se společně se Sainzem objeví Fernando Alonso, zatímco Pierre Gasly překvapivě porazil Charlese Leclerca, který přežil vysokorychlostní smyk v Q3.
Nico Hülkenberg se do Q2 nedostal, když Leclerc v posledních vteřinách zlepšil svůj čas a dostal se do top 10. Liam Lawson z Nového Zélandu překonal Ollie Bearmana, který byl posunut do nebezpečné zóny po Antonelliho finálním pokusu.
Gabriel Bortoleto se posunul před Alexe Albona, ale jeho maximum bylo 14. místo. Albon neměl šanci zajet lepší kolo a jeho časy v Q1 i Q2 byly shodně 1:20.629. Yuki Tsunoda byl vyřazen na konci Q1, když Bortoleto zajel posledním pokusem do 14. místa, a japonský jezdec se tak propadl do spodní poloviny startovního pole.
Esteban Ocon se zlepšil, ale jeho problémy s brzděním ho posunuly jen na 17. místo. Lewis Hamilton pokračoval v těžkém víkendu a skončil osmnáctý. Spodní dvě pozice patří Lanci Strollovi a Francu Colapintovi, kteří budou startovat na chvostu pole v nedělním závodě.
1. Oscar Piastri – McLaren 1:19.387
2. Lando Norris – McLaren +0.108
3. Max Verstappen – Red Bull Racing +0.264
4. George Russell – Mercedes +0.275
5. Kimi Antonelli – Mercedes +0.459
6. Isack Hadjar – Racing Bulls +0.727
7. Carlos Sainz – Williams +0.900
8. Fernando Alonso – Aston Martin +1.031
9. Pierre Gasly – Alpine +1.090
10. Charles Leclerc – Ferrari +1.174
11. Nico Hulkenberg – Kick Sauber 1:20.353
12. Liam Lawson – Racing Bulls 1:20.433
13. Oliver Bearman – Haas F1 Team 1:20.438
14. Gabriel Bortoleto – Kick Sauber 1:20.534
15. Alexander Albon – Williams 1:20.629
16. Yuki Tsunoda – Red Bull Racing 1:20.761
17. Esteban Ocon – Haas F1 Team 1:20.864
18. Lewis Hamilton – Ferrari 1:20.907
19. Lance Stroll – Aston Martin 1:21.058
20. Franco Colapinto – Alpine 1:21.137
