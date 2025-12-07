GP Abu Dhabi: Lando Norris se stává mistrem světa, Max Verstappen vítězí v závodě

Max Verstappen vyhrál závod v Abú Zabí, ale největší triumf víkendu patřil Landu Norrisovi. Britský jezdec se totiž stal novým mistrem světa a vstoupil do elitního klubu šampionů F1.
Lando Norris v Abú Zabí potvrdil, že vyspěl v jezdce schopného ustát tlak v těch nejkritičtějších chvílích. Musel se vyrovnat s neutuchajícím náporem Charlese Leclerca i s nejistotou kolem vyšetřování incidentu s Jukim Cunodou. Přesto dokázal zachovat klid a dojet si pro třetí místo, které mu definitivně zajistilo jeho první titul mistra světa.
Finále sezony nabídlo atmosféru, jakou si fanoušci od rozhodující bitvy o titul přejí. Max Verstappen, Lando Norris a Oscar Piastri – tři hlavní aspiranti na titul – obsadili první tři místa na startovním roštu. Verstappen vyrazil z pole position, Norris jako lídr šampionátu stál po jeho boku a Piastri zvolil třetí pozici s tvrdší směsí pneumatik, což přineslo zajímavý strategický kontrast. Lewis Hamilton se pokusil zamíchat kartami riskantní volbou měkkých pneumatik ze 16. místa.
Úvod závodu byl intenzivní i férový. Verstappen okamžitě bránil vnitřní stopu, aby Norrisovi zavřel prostor, ale Oscar Piastri využil situace ve svůj prospěch. V deváté zatáčce se odvážně posunul kolem svého týmového kolegy na druhé místo. Šéf McLarenu Zak Brown k tomu na pit wall jen lakonicky poznamenal: „To mě vůbec nepřekvapilo.“
Norris se brzy ocitl pod stále intenzivnějším tlakem Charlese Leclerca, jenž vedl poslední DRS vláček této éry před zrušením systému v roce 2026. Do hry se navíc začal dostávat i George Russell a Lewis Hamilton stoupal pořadím. Nad okruhem visela otázka, zda Verstappen nepoužije taktiku zpomalování soupeřů podobně jako Hamilton v roce 2016. K žádné takové strategii ale nedošlo, Verstappen se naopak snažil odpoutat od Piastriho.
Závod se rozhodoval také na strategické rovině. Russell zkusil undercut a Norris s Leclercem museli okamžitě reagovat. Po své zastávce se však Norris propadl do hustého provozu za Antonelliho, Sainze, Strolla a Lawsona, sérii jezdců, které musel rychle a čistě předjet, aby minimalizoval ztrátu. To zvládl perfektně a následně se dostal až k Jukimu Cunodovi, který měl od Red Bullu jasný pokyn bránit se za každou cenu. Cunoda odpověděl stručně a nezapomenutelně: „Vím, co mám dělat, nechte to na mně.“
Incident mezi Norrisem a Cunodou okamžitě putoval k závodním komisařům. Cunoda nakonec dostal pětisekundový trest za kličkování, zatímco Norris zůstal bez penalizace. V tu chvíli už se závod posouval do fáze druhých zastávek. Leclerc zvolil strategii dvou pit stopů, McLaren vzápětí reagoval a Norris se bezpečně vrátil před Monačana. Verstappen mezitím získal zpět vedení předjetím Piastriho.
Závěrečné kolo sezony slibovalo drama, ale Norris ho měl pevně ve svých rukou. K titulu potřeboval dojet třetí a přesně to také splnil. Verstappen si připsal vítězství, Piastri dojel druhý a Norris třetí, což znamenalo, že do Wokingu putuje titul mistra světa poprvé od dob Lewise Hamiltona.
Tak skončila jedna z nejtěsnějších a nejnapínavějších sezon moderní Formule 1, zároveň poslední před velkou technickou revolucí roku 2026. Lando Norris se zapsal do historie a velkolepá bitva tří titulových rivalů zůstane v paměti fanoušků ještě dlouho.
1. Max Verstappen (Red Bull Racing) – 1:26:07.469
2. Oscar Piastri (McLaren) – +12,594 s
3. Lando Norris (McLaren) – +16,572 s
4. Charles Leclerc (Ferrari) – +23,279 s
5. George Russell (Mercedes) – +48,563 s
6. Fernando Alonso (Aston Martin) – +67,562 s
7. Esteban Ocon (Haas F1 Team) – +69,876 s
8. Lewis Hamilton (Ferrari) – +72,670 s
9. Lance Stroll (Aston Martin) – +74,523 s
10. Oliver Bearman (Haas F1 Team) – +76,166 s
11. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) – +79,014 s
12. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – +81,043 s
13. Carlos Sainz (Williams) – +82,158 s
14. Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) – +83,794 s
15. Kimi Antonelli (Mercedes) – +84,399 s
16. Alexander Albon (Williams) – +90,327 s
17. Isack Hadjar (Racing Bulls) – 1 kolo za vítězem
18. Liam Lawson (Racing Bulls) – 1 kolo
19. Pierre Gasly (Alpine) – 1 kolo
20. Franco Colapinto (Alpine) – 1 kolo
