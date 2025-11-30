Max Verstappen si na Velké ceně Kataru připsal klíčové vítězství, kterým souboj o titul protáhl do posledního závodu sezony. Za ním projel cílem Oscar Piastri a třetí Carlos Sainz.
Na noční Velké ceně Kataru sehrála klíčovou roli strategie se dvěma zastávkami, kterou Pirelli doporučilo. Max Verstappen dokázal taktiku využít ve svůj prospěch a v cíli slavil vítězství před Oscarem Piastrim a Carlosem Sainzem.
„Max Verstappen vyhrává v Kataru!“ hlásily obrazovky hned po průjezdu cílovou čárou. Na startu závodu se Piastri postavil na první místo před týmovým kolegou Landem Norrisem, i když v průběžném pořadí šampionátu zaostával o 22 bodů. Verstappen kvalifikoval třetí, s odstupem 25 bodů za Norrisem, takže do závodu vstupoval s jasným cílem udržet si šanci na titul.
Menší starosti provázely Piastriho už před startem, protože McLaren musel na jeho voze upravit drobný detail karoserie. FIA před závodním víkendem upozornila, že velkým tématem bude opotřebení pneumatik a riziko poškození z oblázkových pastí, a stanovila povinnou strategii se dvěma zastávkami.
Závod odstartoval s 25kolovým limitem na pneumatiky. Piastri z pole position vyrazil výborně, zatímco Norris kvůli smyku ztratil pozici ve prospěch Verstappena. Kimi Antonelli se rychle posunul na čtvrté místo před Carlosem Sainzem, Fernandem Alonsem, Georgem Russellem a Isackem Hadjarem. Lewis Hamilton se dostal na 14. místo.
Pět kol od startu Verstappen doháněl vedoucího Piastriho, ale hlásil problémy s vyvážením vozu a opotřebením přední levé pneumatiky. „Auto se trošku chová jinak, než jsem čekal,“ komentoval situaci. Piastri mezitím pečlivě šetřil pneumatiky a kontroloval tempo závodu.
Sedmé kolo přineslo zásadní změnu, když Nico Hülkenberg havaroval po kontaktu s Pierrem Gaslym. „Nemůžu tomu uvěřit, to je neuvěřitelné,“ řekl Hülkenberg po incidentu. Verstappen se rozhodl jako první zajet do boxů, zatímco oba McLareny stále potřebovaly absolvovat obě povinné zastávky. „Všichni naši soupeři ztratili flexibilitu v pitstopech,“ informoval Norrise jeho inženýr Joseph.
Po restartu závodu vedl Piastri před Norrisem, zatímco Verstappen držel tempo a připravoval se na svou druhou zastávku. Esteban Ocon dostal pětisekundovou penalizaci za předčasný start. McLaren tlačil své jezdce, aby drželi rychlost, ale Verstappen po své první zastávce ukazoval výborné tempo a postupně stahoval náskok McLarenů.
Rozhodující momenty přišly mezi 40. a 43. kolem, kdy Piastri a Norris absolvovali své druhé zastávky. Piastri se vrátil na trať 15 sekund za Verstappenem, Norris vyjel za Piastrim a Sainzem. Verstappen měl náskok přes 13 sekund a kontroloval závod až do cíle.
Na konci Verstappen zvítězil, přičemž šlo o jeho sedmé vítězství v sezóně. Piastri skončil druhý, Sainz třetí a Norris čtvrtý. „Byl to těžký závod, ale strategie se vyplatila,“ řekl Verstappen po závodě. Po závodě si Norris udržel vedení v šampionátu s náskokem 12 bodů před Verstappenem, zatímco Piastri klesl na třetí místo.
Boj o titul se tak přesouvá do Abu Dhabi příští víkend, kde se rozhodne mezi Landem Norrisem, Maxem Verstappenem a Oscarem Piastrim.
Max Verstappen si na Velké ceně Kataru připsal klíčové vítězství, kterým souboj o titul protáhl do posledního závodu sezony. Za ním projel cílem Oscar Piastri a třetí Carlos Sainz.
Oscar Piastri zatím v Kataru ovládl všechny tréninky i kvalifikaci a potvrzuje návrat do vrcholné formy. McLaren připisuje jeho dominantní výkon kombinaci talentu jezdce a vozu dobře padnoucího k vysokopřilnavému okruhu.
Lewis Hamilton i Charles Leclerc během celého víkendu v Kataru zápasí s tím, jak z Ferrari SF-25 vyždímat jeho potenciál. Vůz, který na papíře sliboval rychlost a stabilitu, se na trati ukázal jako nepředvídatelný.
Oscar Piastri si zajistil pole position pro Velkou cenu Kataru před týmovým kolegou Landem Norrisem, který skončil druhý. Třetí místo obsadil obhájce titulu Max Verstappen, což připravuje napínavý souboj o vítězství v nedělním závodě.
Oscar Piastri ovládl sprint na Velké ceně Kataru Formule 1, když si po sebevědomém výkonu dojel pro vítězství. Lando Norris sice nedosáhl na čelo, ale připsal si cenné body a zároveň stáhl část náskoku Maxe Verstappena v šampionátu.
Oscar Piastri pokračuje ve svém návratu do boje o šampionát a v Kataru si zajistil pole position pro sprintový závod před Georgem Russellem.
Zak Brown promluvil o kontroverzním rozhodnutí z Las Vegas a nastínil, že i FIA měla k uloženému trestu určité výhrady. Šéf McLarenu přitom naznačil, že situace byla složitější, než by se na první pohled zdálo.
Oscar Piastri ovládl jediný trénink na Velkou cenu Kataru, když těsně porazil týmového kolegu Landa Norrise. McLaren tak naznačil, že v Kataru může očekávat další těsný souboj svých jezdců.
Lewis Hamilton zdůraznil, že přestup k Ferrari považuje stále za správné rozhodnutí, i když letošní rok pro něj není jednoduchý. V Kataru se vrátil k předchozím emotivním komentářům.
Lando Norris zdůraznil, že McLaren i po Las Vegas stále může riskovat a posouvat limity vozu, aby zůstal konkurenceschopný. Britský jezdec zároveň podtrhl, že tým je připraven bojovat až do konce sezony a využít každou příležitost k maximálnímu výkonu.
Šéf McLarenu Andrea Stella vysvětlil okolnosti, které vedly k diskvalifikaci obou vozů týmu, a popsal, jak tým situaci zvládl. Zdůraznil také dopad incidentu na šance Landa Norrise a Oscara Piastriho v boji o titul.
Šéf týmu Cadillac Formula 1 Graeme Lowdon přinesl první dojmy z testu Sergia Péreze, který poprvé usedl do vozu budoucí jedenácté stáje šampionátu. Lowdon zhodnotil Pérezovu úvodní jízdu a naznačil, jaké poznatky si tým z tohoto testu odnesl pro další vývoj projektu.