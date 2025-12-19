Carlos Sainz vyjádřil poděkování Williamsu za první sezonu u týmu

Carlos Sainz jr. v Silverstone
Carlos Sainz jr. v Silverstone, foto: Williams F1 Team
Josef Mráček DNES 11:46
Carlos Sainz poděkoval Williamsu za jejich pokrok v sezoně 2025. Týmu předal dárky a dopis oslavující jejich páté místo v hodnocení konstruktérů.

Carlos Sainz ukázal, že jeho přechod k týmu Williams v roce 2025 nebyl jen o závodění, ale i o budování týmového ducha a vzájemného respektu. Po prvním roce stráveném u britského týmu, kam přišel poté, co ho ve Ferrari nahradil Lewis Hamilton, Sainz osobně poděkoval všem členům stáje dárky a dopisem, ve kterém ocenil jejich úsilí a podporu během celé sezony.

„Na konci našeho pozoruhodného prvního roku spolu chci vyjádřit svou upřímnou vděčnost každému z vás za neuvěřitelné přijetí od prvního dne v Grove,“ napsal Sainz ve svém dopise. „Věděl jsem, že přicházím do velmi výjimečného týmu, ale náš první rok společně předčil všechna má očekávání. Tento speciálně připravený dárek je malým projevem ocenění a doufám, že vám bude připomínat to, co jsme spolu v roce 2025 dokázali.“

Během své debutové sezony u Williamsu dosáhl Sainz dvou pódiových umístění, třetího místa v Azerbajdžánu a Kataru, a společně s týmovým kolegou Alexem Albonem pomohl týmu vybojovat páté místo v Poháru konstruktérů. „Tyto úspěchy nejsou jen mé, jsou přímým důsledkem vaší práce a naší spolupráce a doufám, že jste na každý bod stejně hrdí jako já,“ dodal Sainz.

George Russell

Toto Wolff hodnotí první dojmy z nového Mercedesu pro sezonu 2026

Přestože Williams zaznamenal výrazný pokrok, Sainz upozornil, že cesta k nejvyšším výsledkům je stále dlouhá. „Položili jsme pevné základy pro nadcházející sezónu a nemohu se dočkat, až opět usednu do auta. Ale nezapomeňte, že je před námi ještě dlouhá cesta, než dosáhneme našeho konečného cíle, vrátit tento tým na vítěznou dráhu tam, kam patří.“

Španělský jezdec rovněž ujistil tým, že bude i nadále podávat maximální výkony na trati i mimo ni. „Po našem prvním roce spolu nemám pochybnosti, že máme všechny správné ingredience k tomu, abychom toho dosáhli, a můžete si být jisti, že budu podávat absolutně nejlepší výkony, abych vás reprezentoval na trati i mimo ni.“

Závěrem Sainz vyzval členy týmu k zaslouženému odpočinku a vyjádřil nadšení pro sezonu 2026. „Buďte hrdí na to, co spolu budujeme, užijte si zasloužený odpočinek s vašimi blízkými a uvidíme se v roce 2026 plně nabití a připraveni pokračovat.“

