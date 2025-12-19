Ferrari odhalilo plán uvedení svého monopostu pro sezonu 2026, přičemž šéf stáje Fred Vasseur nastínil strategii týmu pro náročnou předsezonní přípravu.
Ferrari vstupuje do nové kapitoly Formule 1 s nezvykle razantní strategií. Šéf stáje Fred Vasseur potvrdil, že monopost pro sezonu 2026 bude poprvé představen už 23. ledna v Maranellu a okamžitě poté absolvuje krátký shakedown na domácí trati ve Fioranu. První kilometry nového vozu odjedou Charles Leclerc a Lewis Hamilton, což jen podtrhuje váhu okamžiku. Scuderia totiž poprvé představí zásadně nový technický koncept rovnou s jednou z nejsilnějších jezdeckých sestav v současné Formuli 1.
Brzký termín premiéry není náhodný. Sezona 2026 přinese největší technickou revoluci posledních let v podobě nových pohonných jednotek, výrazně změněné aerodynamiky a ještě větší role elektrické energie. V paddocku panuje shoda, že tentokrát není prostor na opatrné přístupy. Proto se předsezonní testy rozšiřují na devět dní, které se odehrají v Barceloně a Bahrajnu, zatímco v předchozích sezonách byly jen tři dny.
Vasseur navíc otevřeně přiznává, že Ferrari pracuje na samotné hraně možností. Finální montáž vozu má skončit doslova den před premiérou, což připomíná spíše závod s časem než standardní předsezonní přípravu. Podle šéfa Scuderie však nejde o výjimku. Stejnou cestou se mají vydat i hlavní soupeři z Milton Keynes, Brackley či Wokingu. V nové éře totiž platí jednoduché pravidlo, kdo zmešká začátek vývoje, může na ztrátu doplácet po celý zbytek sezony.
Z vyjádření napříč paddockem je zřejmé, že úvodní test v Barceloně se ponese především ve znamení spolehlivosti, nikoliv honby za nejrychlejšími časy. Ferrari zde nasadí základní verzi monopostu, takzvanou specifikaci A, jejímž hlavním úkolem bude sběr dat, ověření klíčových technických rozhodnutí a včasná identifikace případných slabin. Skutečný důraz na výkon má přijít až v Bahrajnu, kde se tradičně dolaďují detaily před ostrým startem sezony v Austrálii.
Tento přístup není náhodný, ale vychází z historické zkušenosti. Při poslední velké změně technických pravidel v roce 2014 čelil startovní rošt vysokému počtu technických problémů a odstoupení. Tehdy se rychle ukázalo, že právě spolehlivost rozhoduje o úspěchu v úvodních fázích nové éry, a Ferrari si tuto lekci nechce znovu připomínat na vlastní kůži.
Jméno nového monopostu si Scuderia zatím pečlivě střeží. Fred Vasseur odmítl odhalit jakékoli podrobnosti s tím, že název i celková vizuální identita budou součástí samotné premiéry. I to naznačuje, že Ferrari nechce pouze představit nový vůz, ale zároveň vyslat jasný vzkaz konkurenci, že éra 2026 má být pro tým z Maranella mnohem víc než jen přechodným obdobím.
