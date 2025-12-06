GP Abu Dhabi: Max Verstappen dominoval v rozhodující kvalifikaci sezony, McLareny zůstaly za ním

Max Verstappen si v Abú Zabí zajistil další pole position a do posledního závodu sezony vyrazí z ideální startovní pozice. Pilot startující z pole zde vyhrál už deset let v řadě, což jeho šance na triumf výrazně posiluje.
Max Verstappen nebude mít na startu posledního závodu sezony jednoduchou situaci. Hned za ním stojí lídr šampionátu Lando Norris a třetí v pořadí Oscar Piastri, kteří mohou na Verstappena hned od začátku vyvinout tlak.
V první části kvalifikace se překvapivě dostal do čela Pierre Gasly, který zajel čas 1:24.729 na střední sadě pneumatik. Jeho vedení ale rychle převzal Lewis Hamilton ve své opravené Ferrari a poté Nico Hülkenberg na měkkých gumách. Na konci Q1 se však ani jeden z nich nedokázal udržet na špičce.
Franco Colapinto přišel o své jediné měřené kolo kvůli chybě v první zatáčce, kde překročil limity trati. Směsice různých strategií, kdy někteří jezdci jeli na medium a jiní na soft, přinesla také překvapivě slabý výkon Charlese Leclerca, který skončil až osmnáctý a musel sázet na poslední pokus.
Jakmile se začaly prosazovat měkké pneumatiky, tempo šlo výrazně nahoru. George Russell zajel čas 1:23.247, jen o sedm tisícin rychleji než Oliver Bearman, a Oscar Piastri se přidal těsně za ně. Lando Norris ve svém rychlém pokusu chyboval v první zatáčce, což ho stálo několik desetin a odsunulo na sedmé místo.
Čtyři minuty před koncem kvalifikace se oba jezdci Alpine ocitli mezi pěti piloty, kteří v tu chvíli vypadávali z další části. Pierre Gasly navíc přišel o další čas, protože znovu překročil limity trati. Ve stejné skupině se nacházeli také Esteban Ocon, Alex Albon, Charles Leclerc a Franco Colapinto. Bylo jasné, že závěr Q1 bude mimořádně napínavý a každá chyba mohla rozhodnout.
Oscar Piastri však ve svém druhém pokusu zabral a zajel vynikající čas 1:22.602, kterým se posunul do čela o více než dvě desetiny před Maxe Verstappena. Lewis Hamilton si ještě dokázal polepšit, ale jeho zlepšení stačilo pouze na patnácté místo. Znamenalo to pro něj už čtvrtý konec v Q1 v řadě, což je pro sedminásobného mistra světa další těžká rána v této komplikované sezoně. Do dalších bojů se nepodívali Hamilton, Albon, Hülkenberg, Gasly a Colapinto.
V Q2 vyjel jako první Max Verstappen a na použitých měkkých pneumatikách zajel čas 1:22.912. George Russell na čerstvé sadě okamžitě reagoval a posunul se před něj. McLaren mezitím zvládl i s opotřebovanými pneumatikami dostat oba vozy na druhé a čtvrté místo, přičemž Norris byl o něco rychlejší než Piastri. Inženýr mezitím do vysílačky požádal Jukiho Tsunodu slovy: „Give him a tow, a really good tow,“ aby pomohl Verstappenovi.
Oscar Piastri musel po prvním výjezdu zamířit na povinné vážení FIA, ale brzy se vrátil do garáže a poté se zařadil na konec dlouhé fronty jezdců, kteří čekali na závěrečný pokus. Spolu s Norrisem byl posledním, kdo vyrážel na trať. V ohrožení zůstávali Isack Hadjar, Tsunoda, Kimi Antonelli, Oliver Bearman a Liam Lawson. Russell pak ještě zrychlil na 1:22.730, zatímco Norris svůj pokus nedokončil. Do Q3 nakonec nepostoupili Bearman, Carlos Sainz, Lawson, Antonelli a Lance Stroll.
Závěrečná část kvalifikace potvrdila Verstappenovu formu. Hned na začátku dostal od Tsunody výrazný slipstream a zajel čas 1:22.295, o půl sekundy lepší než jeho nejlepší kolo v Q2. Tsunoda v tomto výjezdu žádný čas nezajel, protože celou jízdu věnoval podpoře týmového kolegy. Oscar Piastri ztratil tři desetiny, Lando Norris byl ještě o desetinu pomalejší a Charles Leclerc se zařadil na průběžné čtvrté místo.
Při druhých pokusech se Piloti McLarenu nedokázali výrazně zlepšit, protože v klíčových sektorech nechali cenný čas. Verstappen mezitím přidal další precizní jízdu s fialovými sektory v úvodu kola a dosáhl výsledného času 1:22.207. Tím si zajistil pole position pro Velkou cenu Abú Zabí. Posledních deset závodů na tomto okruhu vyhrál vždy jezdec startující z první řady, což jeho pozici ještě zvýrazňuje.
Lando Norris uzavřel kvalifikaci na druhém místě před Oscarem Piastrim, oba se ztrátou dvou desetin. George Russell obsadil čtvrté místo před Charlesem Leclercem. Za nimi se seřadili Fernando Alonso, Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon, Isack Hadjar a Juki Tsunoda. Výsledná sestava na startu tak slibuje mimořádně napínavé finále, a to nejen díky Verstappenovi na čele, ale hlavně díky tomu, kdo bude stát přímo za ním.
1. Max Verstappen – Red Bull Racing – 1:22.207
2. Lando Norris – McLaren – +0.201
3. Oscar Piastri – McLaren – +0.230
4. George Russell – Mercedes – +0.438
5. Charles Leclerc – Ferrari – +0.523
6. Fernando Alonso – Aston Martin – +0.695
7. Gabriel Bortoleto – Kick Sauber – +0.697
8. Esteban Ocon – Haas F1 Team – +0.706
9. Isack Hadjar – Racing Bulls – +0.865
10. Yuki Tsunoda – Red Bull Racing – bez času
11. Oliver Bearman – Haas F1 Team – 1:23.041
12. Carlos Sainz – Williams – 1:23.042
13. Liam Lawson – Racing Bulls – 1:23.077
14. Kimi Antonelli – Mercedes – 1:23.080
15. Lance Stroll – Aston Martin – 1:23.097
16. Lewis Hamilton – Ferrari – 1:23.394
17. Alexander Albon – Williams – 1:23.416
18. Nico Hulkenberg – Kick Sauber – 1:23.450
19. Pierre Gasly – Alpine – 1:23.468
20. Franco Colapinto – Alpine – 1:23.890
