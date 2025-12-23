Fernando Alonso vstupuje do nové sezony Formule 1 s týmem Aston Martin s jasným cílem být připraven na nadcházející výzvy. Úvod sezony slibuje dynamiku, přesto Alonso zůstává klidný a optimistický.
Fernando Alonso se chystá do nové sezony Formule 1 s týmem Aston Martin s jasným cílem – připravit se na budoucnost. Tým se dlouhodobě zaměřuje na rok 2026 a buduje infrastrukturu, která mu má umožnit bojovat o tituly v nadcházejících letech.
„V prvních měsících sezony se stane hodně věcí,“ uvedl Alonso. Podle něj se brzy ukáže, které konstrukční přístupy jsou nejúspěšnější a které naopak selhávají. Úvod sezony tak bude velmi dynamický a plný změn mezi týmy.
Aston Martin v posledních letech prošel zásadními změnami. Adrian Newey převezme od příští sezony roli technického ředitele a zároveň bude šéfem týmu. Andy Cowell se přesune do nové pozice, která lépe využije jeho zkušenosti s pohonnými jednotkami. Honda spolupracuje s týmem na nové tovární jednotce a tým také zvýšil počet zaměstnanců, aby se přiblížil úrovni předních týmů.
Alonso potvrdil, že Aston Martin přesměroval své vývojové priority již na jaře, podobně jako Ferrari. Tento krok je součástí celkového resetu týmů kvůli novým pravidlům pro šasi a pohonné jednotky.
„Přesněji řečeno jsme přesměrovali fokus v dubnu,“ uvedl Fernando Alonso médiím, informuje PlanetF1.com v Abú Zabí. „Jsem optimistický, protože jde o restart. Každý tým má šanci odpracovat svou práci lépe než ostatní. Začínáme od nuly, a to vždy nabízí naději. Máme dokončené nové zázemí, vlastní aerodynamický tunel, Hondu jako exkluzivního dodavatele motorů, podporu Aramca a Adriana Neweyho. To vše nám dává důvod k optimismu. Ale Formule 1 je velmi konkurenční sport a všichni odvádějí skvělou práci, takže uvidíme.“
Alonso zůstává klidný ohledně vyhlídek týmu, ale dobře ví, že ostatní stáje se také soustředí na příští sezónu. „Jsem v klidu. Šampionát je dlouhý a v prvních třech až čtyřech měsících se stane hodně věcí. Tehdy zjistíte, jaká auta mají ostatní týmy a jakou filozofii zvolily. Hodně se toho naučíte během prvních dvou nebo tří závodů. Myslím, že máme správné lidi, dobré zázemí a prostředí, abychom měli úspěšnou sezónu. Takže je to na nás.“
Do nové sezony vstupuje Alonso s realistickým optimismem, připraven využít moderní technologie a posílenou infrastrukturu týmu, ale zároveň si je vědom, že cesta k úspěchu bude náročná a velmi konkurenční.
Kompresní poměr u motorů Mercedesu a Red Bullu pro sezonu 2026 se stal předmětem diskuzí v paddocku Formule 1. Ve skutečnosti ale nejde jen o čísla, nýbrž o širší technické souvislosti nové motorové éry.
George Russell tvrdí, že nejistota ohledně jeho budoucnosti u Mercedesu v první polovině sezony F1 2025 ho nijak nerozptylovala. Dokázal se plně soustředit na své závodní výkony.
Fernando Alonso vstupuje do nové sezony Formule 1 s týmem Aston Martin s jasným cílem být připraven na nadcházející výzvy. Úvod sezony slibuje dynamiku, přesto Alonso zůstává klidný a optimistický.
Pierre Gasly se ohlíží za napjatou rivalitou s Estebanem Oconem, která postupně přerostla z čistě týmového soupeření v osobní rozkol. Podle francouzského jezdce zanechala jejich společná minulost výraznější stopy, než se navenek zdálo.
Před debutem motorů pro sezonu 2026 vznikla již první kontroverze. Spekuluje se, že Mercedes díky šedé zóně dokáže ze své pohonné jednotky získat o 15 koní víc.
Mercedes odstartoval společně s Hondou očekávání sezony 2026 krátkou ukázkou zvuku své nové pohonné jednotky ve Formuli 1.
Oscar Piastri se ohlíží za svou sezonou 2025 ve Formuli 1 a poukazuje na to, že mu tento rok přinesl cenné lekce a nové zkušenosti.
Carlos Sainz poděkoval Williamsu za jejich pokrok v sezoně 2025. Týmu předal dárky a dopis oslavující jejich páté místo v hodnocení konstruktérů.
Fred Vasseur přiznal, že přechod Lewise Hamiltona z Mercedesu do Ferrari byl náročnější, než očekával, a zdůraznil, že rozdíly v kultuře, týmu a technice ovlivnily jeho první sezonu ve Scuderii.
Sezona Formule 1 2026 přinese zásadní technické změny a nové možnosti strategie, které mohou proměnit podobu závodů. Mercedes a další týmy vstupují do této éry s očekáváním, že nový přístup k aerodynamice a pohonným jednotkám otevře fascinující kapitolu sportu.
Ferrari odhalilo plán uvedení svého monopostu pro sezonu 2026, přičemž šéf stáje Fred Vasseur nastínil strategii týmu pro náročnou předsezonní přípravu.
Bývalý šéf Haasu Guenther Steiner nabídnul mistru světa Lando Norrisovi test na KTM MotoGP motocyklu. Tento neobvyklý krok zřejmě nebude po chuti šéfovi McLarenu Zakovi Brownovi.