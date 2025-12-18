Bývalý šéf Haasu Guenther Steiner nabídnul mistru světa Lando Norrisovi test na KTM MotoGP motocyklu. Tento neobvyklý krok zřejmě nebude po chuti šéfovi McLarenu Zakovi Brownovi.
Lando Norris se stal vítězem šampionátu Formule 1 pro rok 2025, když dokázal otočit svůj 34bodový manko po Nizozemské Grand Prix a závěrečnou třetí pozicí v Abú Zabí získal titul o pouhé dva body. Britský jezdec tak dosáhl vrcholu snů každého závodníka F1, ale okamžitě se objevuje otázka: co bude dál?
Norris zůstane ve Formuli 1 i v následujících sezonách. Již na začátku roku 2024 podepsal s McLarenem “prodlouženou vícestrannou” smlouvu. „Jsem rád, že mohu potvrdit prodloužení naší spolupráce s Landem na víceleté smlouvě i po roce 2025,“ uvedl tehdy týmový šéf Andrea Stella. „To odráží naši vzájemnou důvěru a závazek k budoucnosti.“
Přesto se nyní objevuje nečekaná alternativa. Nový šéf týmu Red Bull KTM Tech3 v MotoGP, Guenther Steiner, nabídnul Norrisovi možnost vyzkoušet motocykl MotoGP, a to buď jednorázovým testem, nebo delší zkušeností, pokud by britský šampion projevil zájem. „Je vítán, aby motocykl příští rok vyzkoušel,“ řekl Steiner v podcastu The Red Flags. „Má stejnou barvu jako McLaren, papaya… teda, vlastně oranžovou, ale jsou hodně podobné. Přijít si ho vyzkoušet by pro něj bylo něco hezkého, i když nevím, jestli by Zak Brown byl nadšený.“
Norris už dříve přiznal svou vášeň pro dvoukolový motorsport. „Chtěl bych se věnovat motorkám. Právě tam to všechno začalo,“ řekl v srpnu. Vyprávěl o svých zkušenostech s motokrosem, čtyřkolkami a dalšími formami off-road závodění, které ho fascinovaly ještě předtím, než vůbec začal sledovat Formuli 1. „Pro mě byly buggies a pouštní závody naprosto úžasné. Motorky však byly místem, kde vznikla má láska k motorsportu. Můj hrdina? Valentino Rossi.“
Tato nabídka MotoGP testu tak přináší zajímavou perspektivu pro Norrisovu kariéru. I když jeho budoucnost zůstává pevně spojená s McLarenem a F1, možnost usednout na závodní motocykl představuje příležitost vrátit se ke kořenům své závodnické vášně a vyzkoušet něco zcela nového.
Pro fanoušky to znamená, že i mistr světa může zůstat otevřený novým výzvám, a Norrisova cesta mezi čtyřmi a dvěma koly může nabídnout další fascinující kapitolu jeho motorsportového příběhu.
