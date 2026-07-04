Kimi Antonelli získal pole position na GP Velké Británie v Silverstone časem 1:28.111. Porazil Leclerca (+0,175) i Hamiltona. Kvalifikaci ovlivnily chyby, žluté vlajky i nehoda Russella v Q1. Antonelli potvrdil silnou formu a jeden z nejlepších výkonů sezony.
Kvalifikace na Velkou cenu Velké Británie na okruhu Silverstone přinesla překvapivý výsledek, když si pro pole position dojel mladý lídr šampionátu Kimi Antonelli. Jeho čas 1:28.111 byl dostatečně rychlý na to, aby odsunul oba vozy Ferrari i zkušené jezdce Mercedesu.
Na druhém místě skončil Charles Leclerc, který ztratil 0,175 sekundy. Třetí příčku obsadil Lewis Hamilton, jen těsně za svým týmovým kolegou, přestože Ferrari po většinu kvalifikace působilo velmi silně.
Q1 poznamenala silná chyba George Russell, který v Luffieldu zablokoval kola, vyjel do štěrku a narazil do bariéry. „Bylo to opravdu divné, v té zatáčce jsem v životě takhle nezablokoval,“ hlásil do vysílačky. Přesto se dokázal vrátit a postoupit dál.
Do Q2 vstoupily týmy s velkou nejistotou, protože trať byla zanesena štěrkem a musela být uklizena. Někteří jezdci si stěžovali na chování techniky i nestabilní přilnavost, což ovlivnilo několik rychlých kol.
Max Verstappen nebyl s výkonem svého vozu spokojený. Do vysílačky uvedl: „Motor nereaguje tak, jak má.“ Přesto se udržel v boji o postup, i když na čelo nestačil.
Velmi silné tempo ukazovaly také vozy Ferrari, které v jedné fázi vedly pořadí. Leclerc i Hamilton se střídali na prvních místech, ale jejich časy postupně překonali piloti Mercedesu.
Antonelli ve druhé části kvalifikace postupně zrychloval a po menším zaváhání na výjezdu z Village se dostal zpět mezi nejlepší. Jeho konzistence mu zajistila postup do finále kvalifikace.
V Q3 se rozjela napínavá bitva mezi Ferrari a Mercedesem. Hamilton dočasně vedl s časem 1:28.5, jen o tři setiny před Leclercem, ale následně přišel rozhodující útok Antonelliho.
Italský jezdec z Mercedesu zrychlil na 1:28.3 a následně ještě na 1:28.111, čímž si zajistil pole position. „Proč jsem první?“ reagoval překvapeně po svém rychlém kole, protože sám nečekal tak velký náskok.
Zahraniční média se shodují, že šlo o jeden z klíčových momentů sezony – Antonelli dokázal využít chyby soupeřů, proměnlivé podmínky i vlastní tempo. Ferrari i Red Bull tak do závodu vstupují s tím, že budou muset riskovat strategii, pokud chtějí mladého lídra porazit.
Výsledky kvalifikace na GP Velké Británie:
1. Andrea Kimi Antonelli – Mercedes – 1:28.111
2. Charles Leclerc – Ferrari – +0.175 (1:28.286)
3. Lewis Hamilton – Ferrari – +0.347 (1:28.458)
4. George Russell – Mercedes – +0.370 (1:28.481)
5. Isack Hadjar – Red Bull Racing – +0.635 (1:28.746)
6. Lando Norris – McLaren – +0.766 (1:28.877)
7. Max Verstappen – Red Bull Racing – +0.782 (1:28.893)
8. Oscar Piastri – McLaren – +0.921 (1:29.032)
9. Arvid Lindblad – Racing Bulls – +1.194 (1:29.305)
10. Liam Lawson – Racing Bulls – +1.605 (1:29.716)
11. Gabriel Bortoleto – Audi – +1.350 (1:29.461)
12. Pierre Gasly – Alpine – +1.952 (1:30.063)
13. Nico Hülkenberg – Audi – +1.965 (1:30.076)
14. Oliver Bearman – Haas – +2.390 (1:30.501)
15. Carlos Sainz – Williams – +2.512 (1:30.623)
16. Alexander Albon – Williams – +3.230 (1:31.341)
17. Esteban Ocon – Haas – +2.569 (1:30.680)
18. Valtteri Bottas – Cadillac – +3.116 (1:31.227)
19. Franco Colapinto – Alpine – +3.210 (1:31.321)
20. Sergio Pérez – Cadillac – +3.340 (1:31.451)
21. Lance Stroll – Aston Martin – +4.752 (1:32.863)
22. Fernando Alonso – Aston Martin – +4.914 (1:33.025)
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Kimi Antonelli získal pole position na GP Velké Británie v Silverstone časem 1:28.111. Porazil Leclerca (+0,175) i Hamiltona. Kvalifikaci ovlivnily chyby, žluté vlajky i nehoda Russella v Q1. Antonelli potvrdil silnou formu a jeden z nejlepších výkonů sezony.
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