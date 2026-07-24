GP Maďarska: Charles Leclerc nejrychlejší v prvním tréninku. Lance Stroll zavinil červenou vlajku

Charles Leclerc ovládl první trénink GP Maďarska a porazil Maxe Verstappena o 0,484 sekundy. Ferrari potvrdilo silnou formu na Hungaroringu. Trénink ale narušily problémy Carlose Sainze, vyšetřování FIA, potíže Aston Martinu i komplikace Lewise Hamiltona.
Páteční první trénink na Hungaroringu přivítal jezdce slunečným počasím a tradičně nabídnul prostor několika nováčkům. Za své týmové kolegy nastoupili například Leonardo Fornaroli za McLaren, Frederik Vesti za Mercedes, Paul Aron za Alpine, Colton Herta za Cadillac a Ryo Hirakawa za Haas.
Charles Leclerc byl prvním z favoritů, který zajel konkurenceschopný čas. Na pneumatikách se žlutým pruhem zajel kolo za 1:22.705, ale jeho výkon následně překonal George Russell z Mercedesu, který byl o 0,649 sekundy rychlejší.
Do boje o čelo se postupně zapojil také Lando Norris, než Leclerc znovu převzal vedení. Ferrari jezdec později vylepšil svůj čas a dostal se zpět na první místo, zatímco Max Verstappen se začal dotahovat.
Verstappen během tréninku narazil na pomalu jedoucího Carlose Sainze, který ho zdržel při nájezdu do dvanácté zatáčky. Jezdec Red Bullu situaci kritizoval přes týmové rádio. „Jo, tihle kluci jsou neuvěřitelní. To bylo opravdu nebezpečné. Dokonce ještě šlápl na brzdu,“ zlobil se Verstappen.
Sainz následně vysvětloval, že za situaci nemohl. „Kontrola rádia. Neměl jsem rádio, kabel byl odpojený,“ oznámil týmu Williams. Incident však FIA začala vyšetřovat a oba jezdci byli po skončení tréninku povoláni ke komisařům kvůli nebezpečné jízdě.
Verstappen se později dostal na první místo, ale během jízdy si stěžoval na chování svého monopostu RB22. „Podřazování je hrozné a auto neuvěřitelně poskakuje. Na přední nápravě mám opravdu velké problémy s poskakováním,“ hlásil nizozemský jezdec.
Problémy řešil také Lewis Hamilton, který si během tréninku stěžoval na chování Ferrari. „Auto se cítí opravdu špatně. Jízda je velmi špatná,“ uvedl sedminásobný mistr světa. Na otázku, zda jde o problém přední nebo zadní části vozu, odpověděl: „Celkově. Odpružení je příliš tvrdé.“
Po přechodu na měkké pneumatiky začaly časy výrazně klesat. Russell se krátce dostal do čela, následně ho překonal Verstappen, ale poslední slovo měl Leclerc. Jezdec Ferrari zajel čas 1:19.075 a Verstappena porazil o 0,484 sekundy.
Do tréninku výrazně zasáhla červená vlajka způsobená Lancem Strollem. Jezdec Aston Martinu se roztočil při akceleraci ze druhé zatáčky a zastavil u výjezdu z třetí zatáčky. „Porucha, zavěšení,“ oznámil Stroll týmu přes rádio. Aston Martin následně potvrdil podezření na problém se zadním zavěšením, které je součástí nového modernizačního balíku.
Po restartu se na trať vrátil také Carlos Sainz, který měl předtím technické problémy s vozem. Jeho trénink však dál komplikovaly incidenty s pomalejšími jezdci. Při jednom z pokusů musel přerušit rychlé kolo kvůli Paulu Aronovi a později zablokoval všechna čtyři kola při brzdění do první zatáčky.
Ferrari navíc řešilo potíže u Leclerca, který osm minut před koncem tréninku oznámil: „Něco se rozbilo.“ Jeho vůz museli mechanici odtlačit zpět do garáže po kontrole na váze FIA.
Na konci tréninku obdržel Carlos Sainz také černobílou vlajku za zdržování soupeře. První trénink tak kromě rychlého Leclerca ukázal také řadu problémů, které mohou hrát důležitou roli během zbytku závodního víkendu v Budapešti.
Výsledky prvního tréninku GP Maďarska:
1. Charles Leclerc – Ferrari – 1:19.075
2. Max Verstappen – Red Bull – +0.484
3. Lewis Hamilton – Ferrari – +0.543
4. Isack Hadjar – Red Bull – +0.922
5. George Russell – Mercedes – +0.991
6. Gabriel Bortoleto – Audi – +1.285
7. Frederik Vesti – Mercedes – +1.392
8. Nico Hülkenberg – Audi – +1.548
9. Arvid Lindblad – Racing Bulls – +1.685
10. Liam Lawson – Racing Bulls – +1.791
11. Lando Norris – McLaren – +1.949
12. Esteban Ocon – Haas – +1.976
13. Fernando Alonso – Aston Martin – +2.475
14. Pierre Gasly – Alpine – +2.629
15. Alexander Albon – Williams – +2.744
16. Leonardo Fornaroli – McLaren – +2.815
17. Ryo Hirakawa – Haas – +2.926
18. Sergio Pérez – Cadillac – +3.014
19. Paul Aron – Alpine – +3.093
20. Colton Herta – Cadillac – +4.043
21. Lance Stroll – Aston Martin – +4.396
22. Carlos Sainz – Williams – +4.659
Charles Leclerc ovládl první trénink GP Maďarska a porazil Maxe Verstappena o 0,484 sekundy. Ferrari potvrdilo silnou formu na Hungaroringu. Trénink ale narušily problémy Carlose Sainze, vyšetřování FIA, potíže Aston Martinu i komplikace Lewise Hamiltona.
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