GP Velké Británie: Kimi Antonelli ve sprintu udolal Lewise Hamiltona a dojel si pro vítězství

Italský talent Kimi Antonelli ovládl sprint Formule 1 v Silverstonu. Po předjetí Lewise Hamiltona si dojel pro vítězství, zatímco Ferrari ve druhé polovině závodu ztratilo tempo. Jezdec Mercedesu navíc v posledním kole zajel nejrychlejší čas a potvrdil svou dominanci.
Kimi Antonelli zvítězil ve sprintovém závodě Velké ceny Velké Británie po působivém výkonu, během něhož ve druhé polovině závodu předjel Lewise Hamiltona a následně si vypracoval bezpečný náskok. Jezdec Mercedesu potvrdil skvělou formu a přidal další vítězství do své dosavadní mimořádně povedené sezony.
Hamilton startoval z pole position a po zhasnutí červených světel si první místo dokázal uhlídat. Antonelli se pokusil zaútočit už v první zatáčce, britský jezdec Ferrari však svého soupeře vytlačil k vnitřku tratě a vedení udržel. Naopak nepovedený start zaznamenal Max Verstappen, který se z třetího místa propadl až na šestou pozici.
Za vedoucí dvojicí se odehrával souboj několika jezdců. Lando Norris se snažil dostat před Antonelliho, zatímco George Russell předvedl agresivní úvod závodu, když nejprve předjel Oscar Piastri a následně zaútočil i na Norrise. Britský pilot McLarenu však svou pozici ubránil.
Krátce po startu se objevily žluté vlajky po incidentu mezi Fernando Alonso a Sergio Pérez. Alonso se po kontaktu roztočil, poškodil přední část svého vozu a musel zamířit do boxů pro výměnu předního křídla, čímž se propadl na konec startovního pole.
Hamilton si v úvodu vytvořil menší náskok, ale Antonelli zůstával v dosahu a postupně začal ztrátu stahovat. Mercedes svého jezdce během závodu upozorňoval, aby správně hospodařil s energií z hybridního systému a připravil si rozhodující útok na závěr sprintu.
Klíčový okamžik přišel přibližně v polovině sedmnáctikolového závodu. Antonelli nejprve zkusil Hamiltona předjet po vnější straně v zatáčce Village, kde se sedminásobný mistr světa ubránil. O několik zatáček později však využil lepší výjezd na rovinku Hangar Straight a při brzdění do zatáčky Stowe se dostal před Ferrari.
Hamilton při obraně spotřeboval většinu dostupné elektrické energie už o několik zatáček dříve. Jakmile Antonelli zahájil rozhodující útok, jezdec Ferrari už nedokázal reagovat na výrazně vyšší tempo Mercedesu a musel se spokojit s druhou příčkou.
Ve skupině za vedoucí dvojicí pokračovaly souboje o čtvrté místo. Verstappen a Russell si několikrát vyměnili pozice, čehož využil Charles Leclerc. Monačan předjel Verstappena a posunul se na pátou příčku. V závěru se k této skupině přibližoval také Piastri, ale na přímý útok už mu nezbyl dostatek času.
Antonelli si v posledních kolech vybudoval více než dvousekundový náskok. Přestože měl vítězství pod kontrolou, nepolevil a v posledním kole zajel nejrychlejší čas celého sprintu. Cílem projel s náskokem 2,7 sekundy před Hamiltonem, čímž podtrhl dominantní výkon Mercedesu.
Za vítěznou dvojicí dokončil závod Norris na třetím místě před Russellem, Leclercem a Verstappenem. Bodovanou osmičku uzavřeli Piastri a Liam Lawson. Lawson byl po závodě vyšetřován sportovními komisaři kvůli možnému pohybu vozu při brzdění. Výsledek sprintu zároveň potvrdil, že Mercedes měl v Silverstonu výrazně lepší závodní tempo než Ferrari, které po slibném úvodu nedokázalo na Antonelliho výkon odpovědět.
Výsledky sprintu GP Velké Británie:
1. Kimi Antonelli (Mercedes) – 17 kol
2. Lewis Hamilton (Ferrari) – +2,745 s
3. Lando Norris (McLaren) – +9,783 s
4. George Russell (Mercedes) – +10,639 s
5. Charles Leclerc (Ferrari) – +12,620 s
6. Max Verstappen (Red Bull) – +16,550 s
7. Oscar Piastri (McLaren) – +17,551 s
8. Liam Lawson (Racing Bulls) – +30,233 s
9. Isack Hadjar (Racing Bulls) – +30,953 s
10. Arvid Lindblad (Racing Bulls) – +35,110 s
11. Pierre Gasly (Alpine) – +40,273 s
12. Franco Colapinto (Alpine) – +41,026 s
13. Nico Hülkenberg (Audi) – +41,680 s
14. Gabriel Bortoleto (Audi) – +42,499 s
15. Oliver Bearman (Haas) – +45,784 s
16. Esteban Ocon (Haas) – +49,810 s
17. Carlos Sainz (Williams) – +50,379 s
18. Alexander Albon (Williams) – +50,757 s
19. Valtteri Bottas (Cadillac) – +75,117 s
20. Fernando Alonso (Aston Martin) – +91,872 s
21. Lance Stroll (Aston Martin) – +1 kolo
22. Sergio Pérez (Cadillac) – +1 kolo
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