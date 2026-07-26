Lando Norris vyhrál Velkou cenu Maďarska a oslavil první triumf od zisku titulu mistra světa. Jezdec McLarenu porazil týmového kolegu Oscara Piastriho díky strategii, která vyvolala napětí uvnitř týmu. Na stupně vítězů se postavili také Max Verstappen a Kimi Antonelli.
Velká cena Maďarska nabídla strategicky náročný závod, ve kterém největší drama přinesl interní souboj jezdců McLarenu. Zatímco Red Bull a Ferrari bojovaly o další pozice, do závěrečného dění se zapojil také lídr šampionátu Kimi Antonelli. Na startu chyběl pouze Sergio Pérez, který vyrazil z boxové uličky.
Lando Norris startoval z pole position vedle Charlese Leclerca, zatímco druhou řadu tvořili Oscar Piastri a Max Verstappen. Lewis Hamilton a Kimi Antonelli museli kvůli penalizacím za kvalifikační přestupky odstartovat o několik míst níže. George Russell se postavil mezi ně na šestou pozici.
Norris měl výborný start a udržel první místo, ale Piastri se brzy dostal před něj. Australan využil širší průjezd svého týmového kolegy první zatáčkou a povedeným manévrem převzal vedení. Verstappen se posunul na třetí místo, když se dostal před Hamiltona.
McLareny si postupně vytvořily náskok před Verstappenem, který čelil tlaku Hamiltona. Leclerc se držel těsně za svým týmovým kolegou a čekal na příležitost k útoku. George Russell naopak po nepovedeném startu propadl až na konec pole, protože jeho vůz přešel do režimu proti zhasnutí motoru.
Russell se však dokázal rychle vrátit do boje a během několika kol předjel několik soupeřů. Verstappen mezitím řešil problémy s vozem a během závodu si stěžoval na jeho chování.
„Tlumiče jsou určitě poškozené. Auto je úplně v háji,“ hlásil Verstappen svému týmu. Následně požádal Red Bull, aby vyřešil problémy s řazením. Hamilton na situaci reagoval slovy: „Max je opravdu pomalý.“
Strategický souboj začal ve chvíli, kdy Hamilton jako první z favoritů zamířil do boxů. Red Bull reagoval o kolo později zastávkou Verstappena. Nizozemec se po návratu na trať ocitl za Hamiltonem, ale agresivním manévrem dokázal předjet nejen jeho, ale také Liama Lawsona.
Do strategie McLarenu zasáhl odstupující Valtteri Bottas, kterému začala hořet levá přední brzda. Fin musel svůj vůz odstavit a jeho problém ovlivnil rozhodování týmu. Piastri následně zajel do boxů, po něm zamířil k mechanikům také Leclerc a o kolo později Norris.
Po zastávkách vedl závod Kimi Antonelli před Isackem Hadjarem, kteří ještě neabsolvovali povinný pit stop. Za nimi se vytvořila skupina tvořená Piastrim, Norrisem, Verstappenem a Hamiltonem, přičemž všechny vozy dělily jen minimální rozestupy.
Po návratu do vedení začal McLaren řešit strategický souboj mezi vlastními jezdci. Tým ponechal Norrise déle na trati a místo něj povolal do boxů Piastriho. Australan byl po této situaci velmi nespokojený, protože měl pocit, že ztratil výhodnější pozici.
Norris po své zastávce vyjel zpět na trať těsně před Piastrim a začal si budovat náskok. Rozdíl mezi oběma McLareny postupně narostl až na několik sekund. Norris se v 46. kole vrátil do čela závodu a začal kontrolovat tempo.
V závěrečné části závodu přišlo další drama, když Piastri zpomalil kvůli poruše převodovky. Na trať vyjel virtuální safety car a situace umožnila několika jezdcům absolvovat další zastávky v boxech. Po restartu vedl Norris před Verstappenem, Hamiltonem, Antonellim, Leclercem a Hadjarem.
Antonelli následně upozornil Mercedes, že byl při restartu před Hamiltonem. Ferrari jeho argument uznalo a Hamilton pozici vrátil. Jezdec Ferrari navíc obdržel pětisekundový trest za překročení rychlosti v boxové uličce, což ho připravilo o lepší umístění.
Lando Norris nakonec projel cílem s náskokem 15 sekund před Maxem Verstappenem a získal první vítězství jako úřadující mistr světa. Třetí místo obsadil Kimi Antonelli, který si upevnil vedení v šampionátu. Do bodované desítky se dostali také Liam Lawson, Nico Hülkenberg a nováček Arvid Lindblad.
Výsledky GP Maďarska:
1. Lando Norris – McLaren
2. Max Verstappen – Red Bull (+15,0 s)
3. Kimi Antonelli – Mercedes (+18,7 s)
4. Charles Leclerc – Ferrari (+23,8 s)
5. Lewis Hamilton – Ferrari (+24,5 s)
6. Isack Hadjar – Mercedes (+55,4 s)
7. George Russell – Mercedes (+57,5 s)
8. Liam Lawson – Racing Bulls (+1 kolo)
9. Nico Hülkenberg – Audi (+1 kolo)
10. Arvid Lindblad – Racing Bulls (+1 kolo)
11. Gabriel Bortoleto – Audi (+1 kolo)
12. Pierre Gasly – Alpine (+1 kolo)
13. Lance Stroll – Aston Martin (+1 kolo)
14. Fernando Alonso – Aston Martin (+2 kola)
15. Franco Colapinto – Alpine (+2 kola)
16. Esteban Ocon – Haas (+2 kola)
17. Alex Albon – Williams (+2 kola)
18. Carlos Sainz – Williams (+2 kola)
19. Oliver Bearman – Haas (+2 kola)
Nedokončili závod:
Oscar Piastri – McLaren
Sergio Pérez – Cadillac
Valtteri Bottas – Cadillac
Oscar Piastri po GP Maďarska ostře kritizoval Carlose Sainze za kolizi, která ho podle něj připravila o vedení v závodě. Jezdec McLarenu tvrdil, že Williams ignoroval modré vlajky. Jeho závod později ukončila porucha převodovky, zatímco Norris slavil vítězství.
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Lando Norris vyhrál Velkou cenu Maďarska a oslavil první triumf od zisku titulu mistra světa. Jezdec McLarenu porazil týmového kolegu Oscara Piastriho díky strategii, která vyvolala napětí uvnitř týmu. Na stupně vítězů se postavili také Max Verstappen a Kimi Antonelli.
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