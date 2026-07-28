Ralf Schumacher požaduje přísnější trest pro Carlose Sainze za incident s Oscarem Piastrim v Maďarsku. Podle bývalého pilota Williams ignoroval několik modrých vlajek a následně kolidoval s lídrem závodu. Pětisekundovou penalizaci považuje Schumacher za nedostatečnou.
Oscar Piastri vstupoval do Velké ceny Maďarska ve velmi silné pozici. Australan se po startu dostal před svého týmového kolegu Landa Norrise a převzal vedení závodu, které si držel během úvodního stintu.
Situace se změnila po Piastriho druhé zastávce v boxech. Jezdec McLarenu se vrátil na trať za pomalejšími vozy Carlose Sainze a Fernanda Alonsa, kteří mezi sebou bojovali a oba se stali překážkou pro vedoucího jezdce závodu.
Sainz byl svým týmem upozorněn, že se k němu blíží Piastri a že má povinnost pustit rychlejší vůz před sebe. Jezdec Williamsu však podle dostupných informací projel kolem několika dalších modrých vlajek a celkem ignoroval sedm upozornění.
Když se Piastri pokusil Sainze předjet, oba vozy se dostaly do kontaktu. Australský jezdec měl štěstí, že se jeho McLaren neotočil, ale ztratil cenný čas a přišel o vedení závodu ve prospěch Landa Norrise.
Piastri svou frustraci okamžitě vyjádřil v týmovém rádiu. „Uhni z cesty, ty idiote! Proboha…“ reagoval během závodu na chování jezdce Williamsu.
Po závodě byl ještě ostřejší. „Tohle musí být jedna z nejhloupějších věcí, jaké jsem kdy viděl na závodní trati. Je mi úplně jedno, jakou výmluvu měl,“ prohlásil Piastri.
Komisaři následně Sainzovi udělili pětisekundovou penalizaci za způsobení kolize. Podle Ralfa Schumachera však takový trest nestačí a Španěl by měl čelit dalšímu postihu v následujícím závodě v Zandvoortu.
„Je to něco, co vás rozzuří. Ani jeden z nich nebojoval o body. Pak přijede vedoucí jezdec závodu a Sainz do něj narazí,“ uvedl Schumacher pro Sky Deutschland.
„Z mého pohledu je to naprosto nepřijatelné. Běžný trest nestačí. Carlos Sainz by měl být potrestán i v dalším závodě. V kvalifikaci v Zandvoortu by měl dostat trest, protože jinak to vytvoří precedens,“ dodal bývalý pilot.
Problémy s dodržováním pravidel kolem modrých vlajek se v Maďarsku objevily i u dalších jezdců. Oliver Bearman dostal trest za ignorování modrých vlajek při přibližování Isacka Hadjara.
Podobná situace ovlivnila také závěr závodu, kdy Gabriel Bortoleto zdržel Kimiho Antonelliho a Lewise Hamiltona. Tím poskytl Maxovi Verstappenovi prostor k navýšení náskoku.
Šéf Mercedesu Toto Wolff následně kritizoval týmy pomalejších jezdců a jejich inženýry, kteří podle něj nedokázali své piloty včas informovat o blížících se rychlejších vozech.
Schumacher označil podobné chování za nesportovní a zdůraznil, že každý jezdec musí během závodu sledovat situaci kolem sebe.
„Každý jezdec ví, o co jde. Máte svého inženýra, ptáte se a také se díváte do zrcátek. Pokud mi někdo řekne, že se při řízení nemůže dívat do zrcátek, pak je přetížený a měl by skončit,“ řekl Schumacher.
„Tohle je ale opravdu nesportovní,“ uzavřel bývalý závodník, který volá po přísnějších trestech za ignorování modrých vlajek a ohrožování jezdců bojujících o vítězství.
Ralf Schumacher požaduje přísnější trest pro Carlose Sainze za incident s Oscarem Piastrim v Maďarsku. Podle bývalého pilota Williams ignoroval několik modrých vlajek a následně kolidoval s lídrem závodu. Pětisekundovou penalizaci považuje Schumacher za nedostatečnou.
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