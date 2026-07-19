GP Belgie: Kimi Antonelli slaví vítězství, George Russell skončil v prvním kole

Kimi Antonelli ovládl Velkou cenu Belgie a zvýšil svůj náskok v čele šampionátu. Závod ovlivnila kolize George Russella s Lewisem Hamiltonem hned po startu, po níž Russell odstoupil. Hamilton dostal pětisekundovou penalizaci a čelí i vyšetřování za nebezpečné vypuštění z boxů. Leclerc byl druhý, Verstappen třetí.
Kimi Antonelli odstartoval do závodu ze své pole position, ale po startu se před něj dostal Max Verstappen. Mladý jezdec Mercedesu však rychle zareagoval a ještě v úvodních kilometrech si první místo vzal zpět. Do boje na čele se zapojil také Charles Leclerc, který se posunul před Verstappena.
Krátce po startu došlo ke kolizi mezi Georgem Russellem a Lewisem Hamiltonem. Russell po kontaktu skončil mimo závod a na trať musel vyjet safety car. Hamilton následně vysvětloval: „Vůz přede mnou mi přejel přes stopu. Jel jsem těsně za jiným autem a neměl jsem kam uhnout.“
Po restartu si Antonelli udržel vedení před Leclercem, zatímco Verstappen se postupně vrátil na druhou pozici. Ve středu pole se odehrávaly souboje mezi Oscarem Piastrim, Hamiltonem a dalšími jezdci.
Piastri se pokusil předjet Leclerca v zatáčce Les Combes, ale oba vozy se při souboji dotkly. Australan si stěžoval, že mu soupeř nenechal dostatek prostoru a že situace mohla skončit vážnou nehodou. Ředitelství závodu však incident dále neřešilo.
Hamilton mezitím obdržel pětisekundovou penalizaci za způsobení kolize s Russellem. Kromě toho utrpěl jeho monopost Ferrari poškození, které ovlivnilo jeho výkon během dalších fází závodu.
Antonelli na čele postupně navyšoval svůj náskok, zatímco za ním probíhaly strategické souboje v boxech. Závod předčasně skončil pro Sergia Péreze kvůli poruše zavěšení a problémy řešil také Carlos Sainz, který musel vyměnit přední křídlo.
Průběh závodu několikrát narušil virtuální safety car kvůli úlomkům na trati. Někteří jezdci využili neutralizace k zastávkám v boxech, což výrazně promíchalo pořadí. Ferrari navíc během jedné fáze závodu obsloužilo oba své vozy těsně po sobě a při vypuštění Lewise Hamiltona z boxů došlo ke kontaktu s jedním z mechaniků.
Po sérii zastávek se do čela na krátkou dobu dostal Lando Norris, který zvolil odlišnou strategii. Jakmile ale absolvoval svou zastávku, před něj se opět dostali Leclerc i Antonelli. Hamilton během této fáze kritizoval nastavení svého vozu i rozhodnutí týmu.
V závěrečné části závodu se Antonelli dotáhl na vedoucího Leclerca. Na rovince Kemmel využil vyšší rychlosti a předjel pilota Ferrari. Leclerc se několik kol držel těsně za ním, ale nedokázal najít cestu zpět do vedení.
Za nimi jel osamocený Verstappen na třetím místě. Hamilton se dokázal dostat před Piastriho a snažil se vytvořit si náskok pro případ další penalizace. Antonelli si mezitím kontroloval tempo a směřoval za dalším vítězstvím.
Antonelli nakonec projel cílem jako vítěz a získal dalších 25 bodů do šampionátu. Druhý skončil Leclerc, třetí Verstappen. Hamilton obsadil čtvrté místo, ale po závodě zůstal pod vyšetřováním kvůli nebezpečnému vypuštění z boxů. Do první desítky se dále vešli Piastri, Hadjar, Norris, Bortoleto, Lindblad a Colapinto.
Výsledky GP Belgie:
1. Andrea Kimi Antonelli – Mercedes – vítěz
2. Charles Leclerc – Ferrari – +1,952 s
3. Max Verstappen – Red Bull Racing – +11,586 s
4. Lewis Hamilton – Ferrari – +17,245 s
5. Oscar Piastri – McLaren – +18,988 s
6. Isack Hadjar – Red Bull Racing – +23,307 s
7. Lando Norris – McLaren – +24,014 s
8. Gabriel Bortoleto – Audi – +49,140 s
9. Arvid Lindblad – Racing Bulls – +50,406 s
10. Franco Colapinto – Alpine – +1:16,037 min
11. Pierre Gasly – Alpine – +1:16,991 min
12. Liam Lawson – Racing Bulls – +1:17,523 min
13. Nico Hülkenberg – Audi – +1:18,348 min
14. Oliver Bearman – Haas – +1:34,465 min
15. Alexander Albon – Williams – +1:44,684 min
16. Carlos Sainz – Williams – +1:45,856 min
17. Esteban Ocon – Haas – +1:50,925 min
18. Valtteri Bottas – Cadillac – +1 kolo
19. Fernando Alonso – Aston Martin – +2 kola
Nedokončili závod (DNF):
Lance Stroll – Aston Martin – odstoupil po 25 kolech
Sergio Pérez – Cadillac – odstoupil po 13 kolech
George Russell – Mercedes – odstoupil po kolizi v prvním kole
Kimi Antonelli ovládl Velkou cenu Belgie a zvýšil svůj náskok v čele šampionátu. Závod ovlivnila kolize George Russella s Lewisem Hamiltonem hned po startu, po níž Russell odstoupil. Hamilton dostal pětisekundovou penalizaci a čelí i vyšetřování za nebezpečné vypuštění z boxů. Leclerc byl druhý, Verstappen třetí.
Kimi Antonelli získal pole position na Velkou cenu Belgie. Jezdec Mercedesu porazil Maxe Verstappena o tři desetiny sekundy, zatímco Lando Norris odstartuje třetí. Verstappen využil slipstream od Isacka Hadjara, ale na tempo Antonelliho nestačil. Kvalifikaci ovlivnila červená vlajka po chybě Oscara Piastriho i problémy Alonsa a Hülkenberga.
Kimi Antonelli ovládl závěrečný trénink před kvalifikací na Velkou cenu Belgie časem 1:45,990. Druhý skončil Lando Norris před Maxem Verstappenem. Trénink poznamenala havárie Lewise Hamiltona, který v závěru poškzeným Ferrari narazil do bariéry a přidělal týmu práci před kvalifikací.
Kimi Antonelli ovládl druhý trénink na Velkou cenu Belgie před Landem Norrisem a Maxem Verstappenem. Trénink dvakrát přerušily červené vlajky po incidentech Verstappena a Pierra Gaslyho. McLaren řešil technické problémy Piastriho, Ferrari i McLaren poté výrazně zrychlily na měkkých pneumatikách.
Max Verstappen ovládl první trénink Velké ceny Belgie ve Spa a potvrdil silný start Red Bullu. Nizozemec porazil Lewise Hamiltona z Ferrari o více než desetinu sekundy, zatímco Red Bull dominoval většinu tréninku. McLaren řešil problém Oscara Piastriho a Aston Martin výrazně zaostal.
Kimi Antonelli čelí riziku penalizace po nasazení čtvrté pohonné jednotky sezony. Mercedes motor preventivně vyměnil kvůli podezřelým datům z Velké ceny Británie. Ital se tak vyhnul okamžitému trestu, ale další výměna by už znamenala ztrátu pozic na startu.
Esteban Ocon začne Velkou cenu Belgie před komisaři FIA. Jezdec Haasu byl předvolán kvůli pozdnímu příchodu na čtvrteční tiskovou konferenci. Tým zároveň přiváží do Spa nové díly, které mají pomoci zlepšit slabší formu a zvýšit konkurenceschopnost vozu.
Aston Martin pokračuje ve vylepšování AMR26. Po nasazení verze B-spec v Maďarsku představí při Velké ceně Nizozemska také modernizovaný motor Honda. Japonský výrobce uvádí, že dosavadní testy splnily očekávání a cílem je vyšší výkon spalovacího motoru i lepší spolehlivost.
Max Verstappen přijíždí do Spa v neobvyklé situaci. Místo boje o vítězství řeší problémy s nestabilním Red Bullem RB22. Spekulace o jeho odchodu zesílily po schůzce s Helmutem Markem. Manažer Vermeulen ale tvrdí, že Verstappen existence výstupní klauzule neznamená, že ji Verstappen skutečně využije.
Red Bull se před Velkou cenou Belgie vrací ke starší specifikaci zadního křídla po dvou nebezpečných incidentech Maxe Verstappena v Rakousku a Británii. Nová verze způsobovala problémy s aktivní aerodynamikou a ztrátu přítlaku. Tým ve Spa upřednostní spolehlivost před maximálním výkonem.
McLaren potvrdil, že Lando Norris dostane pro Velkou cenu Belgie penalizaci ztráty 10 míst na startu. Úřadující mistr světa nasadí čtvrtou jednotku pohonné elektroniky po sérii poruch v sezoně 2026. Tým zvolil Spa záměrně, protože zde očekává větší šanci ztracené pozice získat zpět.
McLaren před Velkou cenou Belgie nasadí nové zadní křídlo pro MCL40 a nejnovější specifikaci motoru Mercedes. Technický ředitel Neil Houldey ale upozorňuje, že tým neočekává okamžitý skok ve výkonnosti. Cílem je postupně snížit ztrátu na Mercedes a Ferrari.