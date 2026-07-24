GP Maďarska: Lewis Hamilton ovládl druhý trénink před Charlesem Leclercem. Franco Colapinto havaroval

Lewis Hamilton ovládl druhý trénink na GP Maďarska před Charlesem Leclercem. Páteční program ovlivnila nízká přilnavost, vítr i chladnější podmínky, které jezdcům způsobily řadu problémů. Trénink přerušila červená vlajka po havárii Franca Colapinta, Mercedes i Aston Martin řešily technické potíže.
Lewis Hamilton zajel nejrychlejší čas druhého tréninku na Velkou cenu Maďarska. Pilot Ferrari se v závěru dostal na čas 1:18,729 a o pouhých 0,148 sekundy překonal týmového kolegu Charlese Leclerca.
Jezdci se během celého tréninku potýkali s velmi nízkou přilnavostí tratě. Kombinace chladnějšího asfaltu, silnějšího větru, hrbolatého povrchu a nového asfaltu na některých částech okruhu výrazně zkomplikovala hledání ideálního nastavení monopostů.
Problémy hlásila většina startovního pole. George Russell si stěžoval na velmi špatnou stabilitu zadní části vozu, Kimi Antonelli bojoval s blokováním zadních kol a Charles Leclerc několikrát zablokoval přední kola při nájezdu do první zatáčky. Pierre Gasly měl dokonce pocit, že s jeho monopostem není něco v pořádku.
Ferrari se s náročnými podmínkami vypořádalo nejlépe. Hamilton byl rychlý už na středně tvrdých pneumatikách a společně s Leclercem udával tempo úvodní části tréninku, zatímco Max Verstappen na ně ztrácel přibližně sedm desetin sekundy.
Lando Norris byl při pokusu o rychlé kolo velmi blízko nejlepšímu času, ale v poslední zatáčce musel ubrat plyn, aby zvládl smyk svého McLarenu. Přesto později na měkkých pneumatikách na krátkou dobu převzal první místo.
Ani Norris, ani Verstappen však nedokázali na měkké směsi získat tak výraznou výhodu, jakou týmy očekávaly. Jejich zlepšení nebylo oproti Hamiltonovu času na středně tvrdých pneumatikách příliš výrazné.
Trénink ve své polovině přerušily červené vlajky po havárii Franca Colapinta. Pilot Alpine ztratil v poslední zatáčce kontrolu nad zadní částí vozu a narazil do bariéry.
Po restartu pokračovaly problémy Mercedesu. Kimi Antonelli musel znovu přerušit své rychlé kolo po výrazném smyku v šikaně šesté zatáčky, protože potíže se zadní nápravou se nepodařilo odstranit. Kvůli tomu skončil až na 13. místě.
V závěrečných minutách se Ferrari znovu dostalo do čela. Leclerc nejprve překonal Hamiltona, ale sedminásobný mistr světa okamžitě odpověděl ještě rychlejším kolem. Leclerc svůj poslední pokus nedokončil podle představ, protože ho na trati zdržel George Russell.
Třetí místo obsadil Lando Norris před Maxem Verstappenem, Georgem Russellem a Isackem Hadjarem. Dobrou formu potvrdili také Liam Lawson, Oscar Piastri, Nico Hülkenberg a Arvid Lindblad, kteří uzavřeli nejlepší desítku. Aston Martin s výrazně modernizovaným monopostem skončil až na 19. místě zásluhou Fernanda Alonsa. Tým se však soustředil především na sběr dat o nové specifikaci vozu a navíc přišel o Lance Strolla, jehož po poruše zadního zavěšení z prvního tréninku do druhé části pátečního programu vůbec nenasadil.
Lewis Hamilton ovládl druhý trénink na GP Maďarska před Charlesem Leclercem. Páteční program ovlivnila nízká přilnavost, vítr i chladnější podmínky, které jezdcům způsobily řadu problémů. Trénink přerušila červená vlajka po havárii Franca Colapinta, Mercedes i Aston Martin řešily technické potíže.
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