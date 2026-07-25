Lando Norris získal pole position pro Velkou cenu Maďarska, když v dramatickém závěru kvalifikace porazil Lewise Hamiltona o pouhých 0,012 sekundy. Charles Leclerc skončil třetí. George Russell při posledním pokusu zastavil na trati kvůli technickému problému, Fernando Alonso nepostoupil do Q3.
Lando Norris potvrdil skvělou formu a v kvalifikaci na Velkou cenu Maďarska získal pole position časem 1:17,2. Jezdec McLarenu porazil Lewise Hamiltona o pouhých 0,012 sekundy a zmařil tak jeho útok na jubilejní desátou pole position na Hungaroringu.
První část kvalifikace se odehrávala za velmi vysokých teplot. Aston Martin poprvé nasadil v kvalifikaci vylepšený monopost specifikace B, se kterým vyjeli Lance Stroll i Fernando Alonso. Španěl se po úvodních pokusech dostal do čela jezdců, kteří vyjeli jako první.
Po nástupu favoritů se pořadí rychle měnilo. Nejrychlejší byli postupně Lewis Hamilton, Max Verstappen a nakonec Lando Norris, který stanovil čas 1:18,277. Charles Leclerc přišel o první měřený pokus kvůli překročení traťových limitů.
V závěru první části bojovalo několik jezdců o postup. Carlos Sainz se sice krátce posunul mimo vyřazovací příčky, ale zlepšení Olivera Bearmana a následně Pierra Gaslyho jej odsunula mezi vyřazené. Do další části naopak těsně postoupil Fernando Alonso.
Po postupu do druhé části kvalifikace měl Alonso radost. „Pojďme! Možná v příští části dokážeme ještě něco navíc,“ pochvaloval si zkušený pilot Aston Martinu.
Z první části kvalifikace vypadli Oliver Bearman, Carlos Sainz, Alex Albon, Lance Stroll, Valtteri Bottas a Sergio Pérez.
Ve druhé části zajel první měřený čas Max Verstappen. Jeho týmový kolega Isack Hadjar ale udělal chybu, když v 11. zatáčce vyjel do štěrku a roztočil svůj vůz. Incident vyvolal žluté vlajky, kvůli nimž musel George Russell přerušit své rychlé kolo.
Hadjar po chybě neskrýval frustraci. „No tak, vždycky je to pořád to samé,“ zlobil se do týmového rádia. Charles Leclerc byl následně prověřován kvůli možnému porušení režimu žlutých vlajek, ale sportovní komisaři žádné další kroky nepodnikli.
Lewis Hamilton se následně dostal do čela časem 1:17,9 před Kimim Antonellim a Verstappenem. V samotném závěru však Norris znovu převzal první místo, zatímco Arvid Lindblad postoupil do elitní desítky na úkor Liama Lawsona. Ve druhé části skončili Lawson, Pierre Gasly, Franco Colapinto, Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon a Fernando Alonso.
Rozhodující třetí část odstartoval nejrychlejším časem Max Verstappen, kterého brzy překonali Oscar Piastri, Lando Norris a nakonec Lewis Hamilton. Ferrari tak mělo po prvních pokusech nejlepší výchozí pozici pro boj o pole position.
Při závěrečných pokusech Hamilton svůj výkon nezlepšil. Norris naopak zajel ještě rychlejší kolo a posunul se do čela. Verstappen se při svém posledním pokusu roztočil a George Russell kvůli technickému problému zastavil u kraje trati, což vyvolalo dvojité žluté vlajky.
Norris si tak zajistil pole position s náskokem 0,012 sekundy před Hamiltonem. Charles Leclerc obsadil třetí místo, zatímco Russell kvůli závěrečným problémům nedokázal své postavení vylepšit. Ferrari tak přišlo o šanci na Hamiltonovu rekordní desátou pole position na Hungaroringu, zatímco McLaren si připsal cenný úspěch před nedělním závodem.
Výsledky kvalifikace na GP Maďarska:
1. Lando Norris (McLaren) – 1:17.207
2. Lewis Hamilton (Ferrari) +0.012
3. Charles Leclerc (Ferrari) +0.238
4. Kimi Antonelli (McLaren) +0.272
5. Oscar Piastri (McLaren) +0.477
6. Max Verstappen (Red Bull) +0.518
7. George Russell (Mercedes) +0.553
8. Isack Hadjar (Red Bull) +0.649
9. Arvid Lindblad (Racing Bulls) +1.074
10. Nico Hülkenberg (Audi) +1.479
11. Liam Lawson (Racing Bulls)
12. Pierre Gasly (Alpine)
13. Franco Colapinto (Alpine)
14. Gabriel Bortoleto (Audi)
15. Esteban Ocon (Haas)
16. Fernando Alonso (Aston Martin)
17. Oliver Bearman (Haas)
18. Carlos Sainz (Williams)
19. Alex Albon (Williams)
20. Lance Stroll (Aston Martin)
21. Valtteri Bottas (Cadillac)
22. Sergio Pérez (Cadillac)
Lando Norris získal pole position pro Velkou cenu Maďarska, když v dramatickém závěru kvalifikace porazil Lewise Hamiltona o pouhých 0,012 sekundy. Charles Leclerc skončil třetí. George Russell při posledním pokusu zastavil na trati kvůli technickému problému, Fernando Alonso nepostoupil do Q3.
Lewis Hamilton ovládl druhý trénink na GP Maďarska před Charlesem Leclercem. Páteční program ovlivnila nízká přilnavost, vítr i chladnější podmínky, které jezdcům způsobily řadu problémů. Trénink přerušila červená vlajka po havárii Franca Colapinta, Mercedes i Aston Martin řešily technické potíže.
Charles Leclerc ovládl první trénink GP Maďarska a porazil Maxe Verstappena o 0,484 sekundy. Ferrari potvrdilo silnou formu na Hungaroringu. Trénink ale narušily problémy Carlose Sainze, vyšetřování FIA, potíže Aston Martinu i komplikace Lewise Hamiltona.
Max Verstappen potvrdil návrat kontroverzního zadního křídla Red Bullu na RB22 pro GP Maďarska. Tým ho po dvou nebezpečných incidentech v Rakousku a Británii stáhl, ve Spa použil starší verzi. Nyní věří v opravu problému, Verstappen ale zůstává opatrný.
Fernando Alonso krotil očekávání před debutem modernizovaného Aston Martinu AMR26 B-spec v Maďarsku. Podle něj žádný balík vylepšení nedokáže okamžitě smazat více než dvousekundovou ztrátu ze Spa. Nový vůz označil za první krok dlouhodobého vývoje, který má tým vrátit mezi konkurenceschopné.
Prezident FIA Mohammed Ben Sulayem potvrdil, že federace dál zvažuje návrat atmosférických motorů V8 do Formule 1 na začátku příští dekády. Důvodem je kritika pohonných jednotek 2026 kvůli závislosti na elektrické energii. FIA o budoucích pravidlech jedná s týmy, výrobci i jezdci.
Ferrari přijíždí do GP Maďarska s velkými očekáváními, protože Hungaroring by měl vyhovovat vozu SF-26. Šéf týmu Fred Vasseur ale mírní optimismus. Podle něj samotná výhoda na papíře nestačí a o výsledku rozhodne především precizní práce celého týmu.
Aston Martin před GP Maďarska odhalil velký balík vylepšení pro AMR26. Po slabém startu sezony tým vsadil na rozsáhlou modernizaci místo menších úprav. Nová verze přináší nižší hmotnost, upravenou aerodynamiku i zavěšení. Další vylepšení s Hondou dorazí později.
George Russell po odstoupení v úvodním kole GP Belgie přiznal, že je z opakovaných nezdarů už „otupělý“. Šéf Mercedesu Toto Wolff jeho frustraci chápe, ale připomněl, že závodění za Mercedes je výsadou. Tým chce Britovi před GP Maďarska vrátit optimismus.
McLaren nasadí v Maďarsku výrazný balík vylepšení pro MCL40. Nová podlaha a další aerodynamické úpravy mají zvýšit konkurenceschopnost týmu v sezoně 2026. Do akce se vrátí také upravené zadní křídlo „Macarena“, které tým poprvé vyzkouší během tréninku.
Mercedes odhalil nové poznatky o problémech George Russella z GP Belgie, Ferrari označilo penalizaci Lewise Hamiltona za příliš přísnou a Red Bull chystá změny v inženýrském týmu Maxe Verstappena. Mercedes navíc odmítl zvýhodnit Kimiho Antonelliho týmovými příkazy v boji o titul.
George Russell po odstoupení v úvodu GP Belgie slíbil, že se nevzdá a bude dál bojovat. Jezdec Mercedesu skončil po kolizi s Lewisem Hamiltonem, které předcházely problémy s baterií. Přiznal zklamání, ale nehodu označil za běžný závodní incident.