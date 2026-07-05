Charles Leclerc ovládl VC Velké Británie 2026 na Silverstonu před Georgem Russellem a Lewisem Hamiltonem. Závod ovlivnily technické problémy Kimiho Antonelliho i nehoda Maxe Verstappena, po níž závěr neutralizoval safety car. Ferrari slavilo vítězství i pódium s Hamiltonem.
Charles Leclerc předvedl na Silverstonu téměř bezchybný výkon a připsal si překvapivé vítězství ve Velké ceně Velké Británie. Jezdec Ferrari se dostal do čela hned po startu, když využil pomalejšího rozjezdu Kimiho Antonelliho na prvním místě, a následně kontroloval tempo závodu. Před závěrem měl náskok téměř třiceti sekund.
Velkým tématem závodu byly technické potíže mladého Antonelliho. Pilot Mercedesu se po zastávkách v boxech přiblížil Leclercovi a díky čerstvějším pneumatikám vypadal jako největší hrozba pro Ferrari. Jeho naděje však ukončilo poškození ochranného krytu levého předního kola, které výrazně ovlivnilo aerodynamiku vozu a přinutilo Mercedes k neplánované zastávce.
Antonelli během závodu opakovaně hlásil problémy do týmového rádia. „Na autě je něco rozbitého! Něco je rozbitého!“ upozorňoval svůj tým. Mercedes po kontrole zjistil, že problém způsoboval právě poškozený kryt kola. Mechanici díl odstranili, ale Ital se na trať vrátil až mimo bodované pozice. Situaci následně zhoršil ještě pětisekundový trest za opakované porušování traťových limitů.
Lewis Hamilton měl závod výrazně komplikovanější. Krátce po startu byl vyšetřován kvůli ulitému startu a sportovní komisaři mu udělili pětisekundovou penalizaci. Ta jej při zastávce v boxech odsunula za George Russella. Přesto se sedminásobný mistr světa dokázal vrátit do boje o stupně vítězů a po několika soubojích se propracoval na třetí místo.
Ferrari během závodu zvolilo odlišné strategie pro oba své jezdce. Zatímco Leclerc si budoval náskok v čele, Hamilton se musel vypořádat s provozem i několika souboji. V závěru však safety car po havárii Maxe Verstappena změnil pořadí. Ferrari povolalo Hamiltona pro nové měkké pneumatiky, zatímco Russell zůstal na trati a díky tomu se posunul na druhé místo.
Max Verstappen během celého závodu bojoval nejen se soupeři, ale také s technikou svého Red Bullu. Do vysílačky si opakovaně stěžoval na řazení i fungování hybridního systému. „Nemůžete mi tvrdit, že tohle využití energie je normální,“ rozčiloval se nizozemský jezdec. Jeho závod definitivně skončil v samotném závěru, když po smyku v zatáčce Stowe uvízl ve štěrku a vyjel safety car.
Verstappenova nehoda připravila fanoušky o dramatický závěr závodu. Leclerc měl před výjezdem safety caru náskok přibližně 27 sekund a směřoval k jednoznačnému vítězství. Ředitelství závodu však ponechalo safety car na trati až do cíle, takže Velká cena skončila bez závěrečného restartu a přímého souboje o vítězství.
Mercedes po závodě přiznal, že poškození Antonelliho vozu vzniklo kontaktem s obrubníkem a následné poškození ochranného krytu kola způsobilo výraznou ztrátu přítlaku. Šéfové týmu uvedli, že bez tohoto problému měl osmnáctiletý Ital reálnou šanci bojovat o své premiérové vítězství ve Formuli 1.
Ferrari naopak hodnotilo víkend velmi pozitivně. Leclerc si připsal jedno z nejdominantnějších vítězství své kariéry a tým zároveň získal cenné body díky třetímu místu Hamiltona. Brit po závodě přiznal, že penalizace výrazně ovlivnila jeho šance na vítězství, zároveň ale ocenil rychlost monopostu SF-26, který byl podle něj konkurenceschopný po celý víkend.
Konečné pořadí závodu tak nabídlo triumf Ferrari zásluhou Charlese Leclerca. Druhé místo obsadil George Russell, který těžil z výjezdu safety caru a strategie Mercedesu. Třetí skončil Lewis Hamilton. Do první desítky se dále vešli Lando Norris, Isack Hadjar, Liam Lawson, Arvid Lindblad, Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto a Pierre Gasly. Antonelli sice projel cílem desátý, po udělení časové penalizace se však propadl až na šestnáctou pozici.
Výsledky GP Velké Británie:
1. Charles Leclerc (Ferrari) – 52 kol
2. George Russell (Mercedes) +0,427 s
3. Lewis Hamilton (Ferrari) +0,772 s
4. Lando Norris (McLaren) +1,149 s
5. Isack Hadjar (Red Bull) +1,598 s
6. Liam Lawson (Racing Bulls) +2,023 s
7. Arvid Lindblad (Racing Bulls) +2,214 s
8. Gabriel Bortoleto (Audi) +2,413 s
9. Franco Colapinto (Alpine) +3,229 s
10. Pierre Gasly (Alpine) +3,445 s
11. Oscar Piastri (McLaren) +4,014 s
12. Carlos Sainz (Williams) +4,391 s
13. Oliver Bearman (Haas) +5,245 s
14. Esteban Ocon (Haas) +5,512 s
15. Sergio Pérez (Cadillac) +7,403 s
16. Kimi Antonelli (Mercedes) +8,005 s
17. Valtteri Bottas (Cadillac) +8,162 s
18. Fernando Alonso (Aston Martin) +1 kolo
19. Lance Stroll (Aston Martin) +1 kolo
20. Max Verstappen (Red Bull) +6 kol
Nedokončili (DNF):
Alex Albon (Williams)
Nico Hülkenberg (Audi)
Max Verstappen zažil v Silverstone náročný víkend zakončený havárií, technickými problémy a frustrací nad rozhodnutími Red Bullu. Podle médií šlo o kombinaci nespolehlivé pohonné jednotky, nefunkčního nastavení vozu a strategických neshod mezi jezdcem a týmem.
Charles Leclerc ovládl VC Velké Británie 2026 na Silverstonu před Georgem Russellem a Lewisem Hamiltonem. Závod ovlivnily technické problémy Kimiho Antonelliho i nehoda Maxe Verstappena, po níž závěr neutralizoval safety car. Ferrari slavilo vítězství i pódium s Hamiltonem.
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