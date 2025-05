GP Španělska: Jezdci McLarenu drtí konkurenci, Piastri ovládl třetí trénink před Norrisem

McLaren si v závěrečném tréninku na Velkou cenu Španělska podmanil časomíru dvojitým triumfem, v čele s Oscarem Piastrim, jehož náskok na třetího Leclerca činil propastných sedm desetin. Lando Norris sice rozjížděl rychlé kolo, ale ztratil při kontaktu s obrubníkem, a tak z původního signálu se stalo varování soupeřům – McLaren je připraven zaútočit naplno.

Za nimi se v pomaleji rozbíhající se fázi tréninku střídaly značky Ferrari a Mercedes, přičemž Charles Leclerc i George Russell krátce ochutnali čelo tabulky. Mladík Kimi Antonelli se vyšvihl na druhé místo na měkké sadě, ale časy Piastriho i Norrise zůstaly nedostižné.

Závěrečný trénink na Velkou cenu Španělska nabídl nejen ostré tempo, ale i několik drobných potíží a upozornění, že trať v Barceloně nic neodpouští. „Mám něco tvrdého pod levou nohou v sedačce. Kdybyste to mohli zkontrolovat, bylo by to fajn,“ hlásil Oscar Piastri po návratu do boxů. O pár minut později ale předvedl suverénní jízdu – tři fialové sektory a čas 1:12.913, kterým zcela přepsal dosavadní měřítka.

Liam Lawson mezitím ztratil stopu v zatáčce číslo 10 a po výletu do štěrku zamířil zpět do garáže Racing Bulls. Lewis Hamilton si zase postěžoval: „Nemůžu zahřát pneumatiky během jediného chladicího kola,“ a později ještě přidal problémy s řazením při návratu do boxů.

Max Verstappen sice poslal na trať čas 1:13.3, ale při dalším pokusu udělal chybu a skončil více než sekundu za Piastrim. Lando Norris se na měkké sadě nedostal k čistému kolu kvůli bottomingu a vycestoval mimo trať v deváté zatáčce, přičemž McLaren následně přiznal problémy s porpoisingem. Kimi Antonelli jel znovu na použitých měkkých gumách a přiblížil se svému maximu na rozdíl jediné desetiny.

Zatímco ostatní hledali ideální nastavení, McLaren vyslal do padoku jasný vzkaz, že ve Španělsku je třeba s nimi počítat.

Výsledky třetího tréninku na GP Španělska:

1. Oscar Piastri (McLaren) – 1:12.387

2. Lando Norris (McLaren) – +0.526

3. Charles Leclerc (Ferrari) – +0.743

4. George Russell (Mercedes) – +0.752

5. Max Verstappen (Red Bull Racing) – +0.988

6. Isack Hadjar (Racing Bulls) – +0.995

7. Kimi Antonelli (Mercedes) – +1.018

8. Fernando Alonso (Aston Martin) – +1.027

9. Lewis Hamilton (Ferrari) – +1.140

10. Liam Lawson (Racing Bulls) – +1.250

11. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – +1.335

12. Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – +1.346

13. Carlos Sainz (Williams) – +1.371

14.Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) – +1.505

15. Lance Stroll (Aston Martin) – +1.517

16. Pierre Gasly (Alpine) – +1.567

17. Franco Colapinto (Alpine) – +1.698

18.Esteban Ocon (Haas F1 Team) – +1.751

19. Alexander Albon (Williams) – +1.902

20. Oliver Bearman (Haas F1 Team) – +2.073