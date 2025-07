Sebastian Vettel prolomil mlčení: Takto mluví o návratu do F1

Sebastian Vettel definitivně uzavřel jednu významnou kapitolu své kariéry. Čtyřnásobný mistr světa v rozhovoru pro Auto Motor und Sport přiznal, že návrat na startovní rošt Formule 1 jako aktivní jezdec už není na stole. Po ukončení působení v týmu Aston Martin na konci sezóny 2022 zůstávalo ve vzduchu mnoho otázek, ale nyní je jasno – Vettel se s rolí pilota F1 rozloučil.

„F1 je pro mě uzavřená,“ řekl jasně. Podle něj přišel čas přenechat místo mladší generaci. Ačkoliv připouští, že v minulosti ho nezajímalo, kdo z veteránů končí, dnes už vidí věci jinak. Má pochopení pro generační obměnu a vnímá ji jako přirozenou součást vývoje sportu.

Tím však Vettelův závodní duch rozhodně neumírá. Zatímco Formule 1 zůstává minulostí, zcela nevyloučil možnost závodění jinde. Jeho jméno se v posledních letech opakovaně skloňovalo v souvislosti s vytrvalostními závody, zejména s 24 hodin Le Mans a seriálem WEC.

A právě v této oblasti vidí dnes větší smysl než kdy dřív. „Dřív mě vytrvalostní závody upřímně vůbec nelákaly. Byl jsem zvyklý jet sám za sebe, ale dnes se na to dívám jinak,“ přiznává. Na koncept týmového ježdění, sdílení vozu a kompromisů se začal dívat s respektem a zájmem. Oproti intenzivnímu tempu Formule 1 ho láká i volnější formát osmi závodů během roku.

Přesto podotýká, že by se nechtěl jen „zúčastnit“. Pokud by se rozhodl do něčeho naskočit, chtěl by tomu věnovat plnou pozornost a odhodlání. Právě takový přístup definoval jeho celou kariéru – ať už ve zlaté éře s Red Bullem, nebo v červených barvách Ferrari.

Sebastian Vettel tak definitivně uzavřel svou kapitolu ve Formuli 1, ale závodění se nevzdal. Svět motorsportu sleduje dál s otevřeností a zájmem a není vyloučeno, že se jeho jméno brzy znovu objeví na startovní listině, tentokrát v jiné disciplíně a nové roli.