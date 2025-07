Arvid Lindblad zazářil v Silverstonu: Co sním Red Bull zamýšlí?

Red Bull opět ukazuje, že jeho juniorský program patří k těm nejlepším ve Formuli 1. Nový šampion Formule E, Oliver Rowland, prozradil, že tým už několik let systematicky připravuje teprve 17letého Arvida Lindblada na budoucí vstup do F1 a nejde přitom o náhodu, ale o promyšlený plán, který je součástí širší strategie stáje.

Rowland, jenž Lindblada mentoruje už od jeho sedmi let, zažil v Silverstonu dojemný moment, když jeho svěřenec poprvé usedl do vozu F1 vedle Maxe Verstappena. Nešlo jen o symbolické gesto – Lindblad v prvním volném tréninku nahradil Yukiho Tsunodu a zvládl svou premiéru velmi solidně. Skončil 14., jen půl sekundy za trojnásobným mistrem světa.

Podle Rowlanda ale Silverstone nebyl jednorázovou zkušeností, nýbrž součástí širšího plánu Red Bullu, informuje RacingNews365. Lindblad má za sebou několik TPC testů se staršími vozy a od začátku své první sezóny ve F2 sbírá silné výsledky, včetně dvou vítězství. Není tedy divu, že se spekuluje o jeho možném povýšení do týmu Racing Bulls už v příštím roce.

Helmut Marko, známý pro své přímé hodnocení jezdců, má na mladého Brita vysoké mínění. Red Bull mu chce dát prostor růst podobně jako Mercedes s Kimi Antonellim – tréninky, testy a strategicky zvolené závodní víkendy.

Rowland dodává, že Lindblad má „víc než dostatek talentu“ na to, aby byl v F1 úspěšný, ale upozorňuje, že FP1 je spíše formální krok. „Nejde o to, ukázat rychlost na jedno kolo. Spíš o to, jak komunikuje s týmem, jak sbírá data a zvládne tlak," vysvětlil. Právě v těchto ohledech Lindblad prý exceloval.

Celkově to vypadá, že Red Bull má s Lindbladem dlouhodobý plán – a jeho jméno se brzy může stát běžnou součástí formulového světa. Očekávejme další tréninkové šance, důležité lekce a možná už brzy i plnohodnotné místo na startovním roštu.