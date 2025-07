Franco vs. Alpine: Když sen v F1 naráží na krutou realitu

Tlak kolem Franca Colapinta po jeho přestupu do týmu Alpine sílí. Po sedmi odjetých velkých cenách má na kontě nula bodů, nejlépe dojel třináctý a v kvalifikaci zatím jen jednou porazil týmového kolegu Pierra Gaslyho. Navzdory rostoucím spekulacím o jeho setrvání v týmu však argentinský pilot nehodlá házet flintu do žita: „Musíme dál makat. Výsledky se dostaví, i když to teď není jednoduché.“

Colapinto do Alpine naskočil po šestém závodě sezony, kdy tým po sérii kolizí a slabých výkonů vyměnil Jacka Doohana. Jenže ani změna jezdeckého obsazení kýžený obrat nepřinesla. Colapinto se stále potýká se záludnou povahou monopostu A525, který je podle slov obou jezdců extrémně citlivý a má velmi úzké provozní okno. I Gasly přiznal, že jízda s letošním vozem je „triková“ a snadno v něm udělá chybu.

Zatímco zkušenější Gasly dokáže limity auta občas překonat — viz šesté místo v Silverstonu po povedené kvalifikaci — Colapinto stále hledá ideální nastavení a jistotu za volantem. „Neumím z auta dostat výkon hned v pátek. Pak doháníme čas až do soboty, a to je pozdě,“ posteskl si před víkendem ve Velké Británii. Nepomohla mu ani kvalifikační nehoda, která smetla veškerý potenciální pokrok ze stolu.

Alpine se navíc ocitl pod silným tlakem konkurence. Zatímco Williams, Sauber či Haas během sezony dokázaly přidat, Enstone se rozhodlo soustředit primárně na sezonu 2026 a vývoj aktuálního vozu tak víceméně zamrzl. Technický šéf David Sanchez sice tvrdí, že dlouhodobě je to správný krok, ale krátkodobě tým bojuje o holé přežití ve středu pole. „Letos jsme možná nešli tak do hloubky jako ostatní, ale příští rok to může přinést ovoce,“ říká.

Otazník přesto visí nad Colapintovou budoucností. Zprávy z Argentiny, že má zajištěnou sedačku do konce sezony, nejsou podle zákulisních informací zcela pravdivé. Jezdec zůstává na tzv. „race-by-race“ bázi, a jeho výkonnost bude pečlivě sledována — zejména Flaviem Briatorem, který v týmu zaujímá stále silnější roli.

Přesto má Colapinto několik výhod, které jeho setrvání napomáhají: zaprvé komerční podpora z rodné Argentiny, zadruhé fakt, že Alpine aktuálně nemá k dispozici jasně lepší alternativu. V zákulisí se mluví o možném využití Estonce Paula Arona, ale tým si je vědom, že neřeší jen jezdce, ale především špatné auto.

Colapinto se nenechává tlakem rozhodit. „Vím, že se o tom mluví, ale soustředím se na práci. Potřebuji lépe pochopit auto, získat jistotu a výkony přijdou,“ říká, informuje Motorsport.com. Zmiňuje i rozdíl oproti loňské roli rezervního jezdce Williamsu: „Loni to bylo jednodušší. Letos mi chybí ta důvěra, ten pocit stability na brzdách i v zatáčkách. Ale pomalu to přichází.“

Otázkou zůstává, zda ono „pomalu“ nebude příliš pomalé na to, aby si udržel místo ve formuli 1. Vzhledem ke strategii Alpine a jejich vývoji směrem k nové technické éře to však může být právě trpělivost s mladým jezdcem, co týmu v budoucnu přinese nečekané výsledky.