Deset let bez Julese Bianchiho: Jeho odkaz v F1 žije dál

Dne 17. července 2015 svět motorsportu přišel o Julese Bianchiho, devět měsíců po jeho nehodě při Velké ceně Japonska v Suzuce. Jeho smrt otřásla Formulí 1 a připomněla, že i přes veškerý technologický pokrok zůstává tento sport nebezpečný. Bianchi byl prvním jezdcem, který od tragického roku 1994 podlehl zraněním způsobeným během závodu mistrovství světa.

Vzpomínky na francouzského závodníka zůstávají ve světě F1 živé i po deseti letech. Na každé cestě do japonské Suzuky se nachází tichá připomínka událostí onoho víkendu. Charles Leclerc, jeho kmotřenec a dnes jeden z lídrů Ferrari, nese jeho jméno v srdci i ve svých výkonech a často ho připomíná jako člověka, který mu otevřel dveře do tohoto světa.

Jules Bianchi si cestu do Formule 1 vydobyl poctivou a výjimečně úspěšnou juniorskou kariérou. Vyhrával závody i šampionáty, a když upoutal pozornost Ferrari, stal se prvním členem jejich nově vzniklé Ferrari Driver Academy. Testoval pro italskou stáj, sbíral zkušenosti s Force Indií a ve dvou ročnících GP2 obsadil celkové třetí místo. Mnozí v něm už tehdy viděli budoucího závodníka Ferrari.

Na startovní rošt F1 se dostal v roce 2013, kdy Marussia zrušila smlouvu s Luizem Raziou a na poslední chvíli sáhla po Bianchim. I když auto týmu bylo jedním z nejslabších, Bianchi dokázal zářit. Pravidelně porážel týmového kolegu a v roce 2014 přivezl devátým místem v Monaku historicky první body pro tým. Šlo o jeden z nejpůsobivějších výkonů v moderní historii závodění na konci startovního pole.

O několik měsíců později ale přišla Suzuka. Na mokré trati, v nepříznivých podmínkách a za přítomnosti těžké techniky u výjezdu ze zatáčky Dunlop, ztratil kontrolu nad vozem a narazil do jeřábu odklízejícího havarovaný vůz Adriana Sutila. Po operaci byl uveden do umělého spánku, ve kterém zůstal až do své smrti.

Jeho odchod nebyl jen osobní tragédií, ale také silným impulzem ke změnám. Právě Bianchiho nehoda urychlila vývoj ochrany hlavy jezdce a v roce 2018 byl ve Formuli 1 zaveden systém halo, který od té doby zachránil nejeden život.

Bianchiho odkaz se ale neomezuje jen na bezpečnost. Ve Formuli 1 byl bojovníkem. V nevýrazném týmu dokázal jezdit na hranici možností a budil respekt napříč paddockem. Jeho jméno bylo často spojováno s budoucností Ferrari. Místo toho zůstalo symbolem nenaplněného potenciálu a tiché, ale silné inspirace.

Lidé, kteří Julese Bianchiho znali, často říkají, že měl před sebou velkou budoucnost, kdyby dostal šanci závodit ve špičkovém týmu. Tu příležitost už ale bohužel nikdy nedostal. I přesto zůstává jeho jméno ve Formuli 1 dodnes živé. Není jen vzpomínkou na tragédii, ale hlavně symbolem hodnot, jako jsou talent, odhodlání a pokora, na které by tento sport nikdy neměl zapomenout.