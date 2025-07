Trest Oscara Piastriho otřásl paddockem: Jolyon Palmer poskytl svůj názor

Oscar Piastri se po Velké ceně Velké Británie ocitl v centru diskuzí kvůli penalizaci, která ho stála vítězství. Vedoucí jezdec McLarenu obdržel desetisekundový trest za údajně nepředvídatelné brzdění během výjezdu safety caru. Ke kontroverznímu momentu došlo právě ve chvíli, kdy se zhasla výstražná světla.

Bývalý pilot Formule 1 a současný komentátor Jolyon Palmer se rozhodl Piastriho veřejně bránit. Podle něj šlo o naprosto běžný manévr, který Australan během závodu opakoval víckrát. Palmer připomněl, že k podobnému brzdění došlo už dříve na výjezdu ze zatáčky Copse, což podpořil daty z telemetrie.

Přesto trest zůstal v platnosti a připravil Piastriho nejen o vítězství, ale i o důležité body do šampionátu. Jeho týmový kolega Lando Norris ho po penalizaci předjel a získal své druhé vítězství v řadě. Incident tak znovu otevřel otázku, zda jsou pravidla dostatečně pružná pro posouzení závodního kontextu.

Podle Palmera Piastri během incidentu nijak nevybočil ze své rutiny. Jeho brzdění bylo podle dat konzistentní a odpovídalo tlaku přibližně 60 psi, což v prostředí Formule 1 není nic výjimečného ani nebezpečného.

„Dělal to každé kolo, vždy ve stejném místě na rovince Hangar. To není nic zvláštního,“ řekl Palmer v podcastu F1 Nation. Zdůraznil, že penalizace mohla být přehnaně přísná a že chyběl širší pohled na to, jak Piastri během celého závodu jezdil.

Do debaty se zapojil také analytik PlanetF1.com Uros Radovanović, který pomocí dat potvrdil, že Piastriho chování za Safety Carem nebylo ničím mimořádné. Rozdíl tentokrát podle něj spočíval v reakci Maxe Verstappena, který byl za Piastrim druhý a okamžitě situaci nahlásil rádiem.

Šéf McLarenu Andrea Stella upozornil, že právě tato reakce mohla vyvolat dojem, že šlo o nebezpečný manévr. „Je možné, že někteří soupeři situaci zveličili. Víme, že ovlivňování rozhodnutí komisařů je také součástí závodního umění,“ řekl Stella.

Palmer navíc kritizoval rozdílný přístup stewardů k podobným incidentům. Uvedl příklad George Russella, který brzdil při tlaku 30 psi, ale v úplně jiném kontextu. „Šedesát psi není nic šokujícího. Formule 1 zvládne více než dvojnásobek. Piastri takto brzdil celé kolo, zatímco Verstappen jej bez problémů předjel i při menším brzdném tlaku,“ vysvětlil.

Oscar Piastri cítil během závodu křivdu a navrhl týmu, aby v případě nesouhlasu s trestem vrátil pořadí. McLaren ale zůstal věrný své filozofii nezasahovat a nechal své jezdce volně závodit.

Výsledkem bylo páté dvojité pódium McLarenu v sezoně a druhé vítězství v řadě pro Landa Norrise. Piastri se musel spokojit s druhým místem, ale i tak zůstal lídrem šampionátu, nyní už jen s osmibodovým náskokem.

Přestože penalizace zůstává předmětem debat, Piastriho výkony a podpora ze strany bývalých jezdců a expertů naznačují, že v boji o titul se ještě může stát klíčovou postavou sezony.