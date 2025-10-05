GP Singapuru: George Russell ovládl noční ulice, McLaren získává titul uprostřed kontroverzí s Papaya rules

George Russell triumfoval v Singapuru před Maxem Verstappenem a připsal Mercedesu cenné vítězství. O největší pozornost se však postaral McLaren, který získal pohár konstruktérů.
Velký příběh singapurské Grand Prix napsal George Russell, který si připsal vítězství, zatímco McLaren slavnostně získal Pohár konstruktérů. Do popředí se však rychle dostaly události z prvního kola, kdy se Oscar Piastri dostal do kontaktu s Landem Norrisem a mezi týmovými kolegy to okamžitě začalo jiskřit. „Tohle nebylo moc týmové,“ rozčiloval se Piastri do vysílačky, zatímco Norris pokračoval v závodě s poškozeným předním křídlem.
Už při startu závodu nebyla nouze o dramatické momenty. Trať na Marina Bay sice oschla po předchozím dešti, ale v některých zatáčkách zůstaly vlhké skvrny. George Russell ze své pole position vyrazil čistě, zatímco Max Verstappen se snažil pokrýt útoky McLarenů. Právě v té chvíli Norris narazil do zadního kola Red Bullu a následně se otřel i o týmového kolegu Piastriho. Komisaři incident neřešili, ale mladý Australan neskrýval rozladění.
Zatímco se McLaren vzpamatovával z úvodního chaosu, Charles Leclerc využil příležitosti a posunul se ze sedmého na páté místo. Za ním probíhaly souboje mladíků, Isack Hadjar bránil osmou pozici před Fernandem Alonsem, který brzy ukázal zkušenosti a posunul se vpřed. Už po prvních kolech bylo jasné, že závod nabídne hodně akce napříč celým startovním polem.
Vpředu George Russell postupně navyšoval svůj náskok. Po deseti kolech měl na Maxe Verstappena už pět sekund a jasně dokazoval, že jeho Mercedes se středními pneumatikami je rychlejší než Verstappenovy měkké pneumatiky. V boxech se začala rozehrávat strategie. Red Bull reagoval zastávkou ve dvacátém kole, ale Verstappen se vrátil až na sedmou pozici. „Všechno proti mně,“ ozval se frustrovaně z vysílačky.
Strategické zastávky v boxech výrazně promíchaly pořadí v čele závodu. Charles Leclerc zajel svůj pit stop a Max Verstappen díky tomu získal pozici, kterou si upevnil poté, co Hamilton zastavil ve 25. kole. George Russell mezitím nekompromisně navyšoval svůj náskok, který před zastávkami přesahoval devět sekund.
Russell zastavil ve 26. kole, přezul na tvrdé pneumatiky a udržel si komfortní náskok. Antonelli zastavil ve stejnou chvíli a vrátil se na sedmou příčku. Norris, který původně souhlasil, že Piastri může zastavit před ním, svůj názor rychle změnil a sám zajel do boxů o kolo později. Vyjel čtvrtý za Verstappenem se ztrátou téměř pěti sekund.
Piastriho zastávka se ukázala jako pomalá, pneumatiky se zasekly a Australan zůstal stát o pět sekund déle než jeho týmový kolega. Po návratu na trať se ocitl za Norrisem a do čela se tak seřadila sedmička jezdců, kteří měli zastávky za sebou: Russell, Verstappen, Norris, Piastri, Leclerc, Antonelli a Hamilton.
Verstappen začal stahovat Russellův náskok díky lepšímu tempu na tvrdých pneumatikách. Náskok Brita se snížil z devíti sekund na méně než tři a Norris také předváděl rychlejší tempo než Mercedes. Nizozemský šampion si stěžoval na obtížnou ovladatelnost svého RB21 a při soubojích Alonso versus Hadjar zazářil Španěl slovním bonmotem „titul pro hrdinu závodu“.
S dvaceti koly do konce se Russellův náskok opět zvýšil na 4,5 sekundy. Proplétal se mezi pomalejšími vozy a žádal o více modrých vlajek. Za ním Verstappen pokračoval v nářku nad nastavením svého vozu, Norris balancoval těsně u bariér a Saubery bojovaly s Gaslym a Oconem, přičemž Hulkenberg přišel o část předního křídla a ztratil čas na únikové cestě.
V posledních patnácti kolech hrály roli zpomalující vozy, teplota a ochlazování pneumatik. Russell si držel čistý náskok, Verstappen měl Norris těsně na zádech a Piastri ztrácel čtyři sekundy, přesto stále před Leclercem, Antonellim, Hamiltonem a Alonsem. Lawson a Sainz taktizovali s Safety Carem a ještě nenavštívili boxy.
Devět kol před cílem Norris útočil z vnitřní strany na Verstappenův Red Bull a Piastri se přibližoval. Mezitím Antonelli získal páté místo od Leclerca, který poté pustil Hamiltona, aby mohl útočit na Antonelliho. Přes tlak Norrise na zadní křídlo Verstappen odolal, Piastri se přibližoval, ale nestačil na změnu výsledku.
George Russell zaznamenal své druhé vítězství v sezóně, za ním dojel Max Verstappen, třetí skončil Lando Norris a čtvrtý Oscar Piastri. Kimi Antonelli dovezl Mercedes na páté místo před Charlesem Leclercem a Lewisem Hamiltonem, bodovanou desítku doplnili Fernando Alonso, Oliver Bearman a Carlos Sainz. McLaren navíc oficiálně zpečetil svůj titul mistrů světa konstruktérů.
Výsledky GP Singapuru:
1.George Russell – Mercedes – vítěz
2. Max Verstappen – Red Bull Racing – +5,430 s
3. Lando Norris – McLaren – +6,066 s
4. Oscar Piastri – McLaren – +8,146 s
5. Kimi Antonelli – Mercedes – +33,681 s
6. Charles Leclerc – Ferrari – +45,996 s
7. Lewis Hamilton – Ferrari – +80,251 s
8. Fernando Alonso – Aston Martin – +80,667 s
9. Oliver Bearman – Haas F1 Team – +93,527 s
10. Carlos Sainz – Williams – +1 kolo
11. Isack Hadjar – Racing Bulls – +1 kolo
12. Yuki Tsunoda – Red Bull Racing – +1 kolo
13. Lance Stroll – Aston Martin – +1 kolo
14. Alexander Albon – Williams – +1 kolo
15. Liam Lawson – Racing Bulls – +1 kolo
16. Franco Colapinto – Alpine – +1 kolo
17. Gabriel Bortoleto – Kick Sauber – +1 kolo
18. Esteban Ocon – Haas F1 Team – +1 kolo
19. Nico Hulkenberg – Kick Sauber – +1 kolo
20. Pierre Gasly – Alpine – +1 kolo
