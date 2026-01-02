Sebastian Vettel upozorňuje, že přestup do Ferrari přináší víc než závodění na trati. Úspěch v týmu podle něj závisí i na schopnosti porozumět jeho unikátní kultuře a prostředí.
Když se Lewis Hamilton rozhodl po osmnácti letech v britských týmech McLaren a Mercedes přestoupit do Ferrari, čekala ho nejen změna auta, ale i zcela odlišný svět. Sebastian Vettel, který v Maranellu závodil mezi lety 2015 a 2020, nyní odhaluje, že klíčem k úspěchu v týmu není jen rychlost na trati, ale také schopnost porozumět italské kultuře a naučit se jazyk. „Bez toho se opravdu nepohltíte duch týmu,“ varuje čtyřnásobný mistr světa.
Vettel, třetí nejúspěšnější jezdec Ferrari podle počtu vítězství, popsal své zkušenosti v podcastu Beyond The Grid. Přechod z Red Bullu do Maranella označil za zásadní změnu. „Bylo to naprosto odlišné, a přesto úžasné. Miloval jsem každou chvíli, nelituji toho ani na okamžik a prožil jsem fantastické období,“ vzpomíná Vettel. Připomněl přitom, že Ferrari není jen dalším týmem v paddocku, ale že jeho srdce i identita jsou neoddělitelně spjaty s italskou kulturou.
Podle Vettela spočívá největší výzva pro Hamiltona právě v odlišném prostředí. Brit strávil předtím celou kariéru v anglicky mluvících týmech. „Přechod do Ferrari bude obrovská změna, protože srdce a kultura týmu jsou italské,“ vysvětlil Vettel. Přestože je hlavním pracovním jazykem angličtina, nestačí jen rozumět instrukcím. „Jsou tam lidé, kteří anglicky nemluví, nebo ne moc dobře. A když jazyk neovládáte, tak se s nimi domluvíte, ale opravdu jim rozumíte? A chápete jejich kulturu?“
Čtyřnásobný mistr světa dokonce přiznal vlastní chybu. „Dnes to považuji za zásadní omyl,“ řekl otevřeně. „Italštinu jsem se učil, chodil jsem na lekce, dokázal jsem se domluvit, ale nebyl jsem perfektní. Měl jsem studovat víc, trávit víc času v Itálii a lépe pochopit místní kulturu, protože kultura jsou lidé.“ Právě proto dal Hamiltonovi jednoznačné doporučení: „Ta nejlepší rada, jakou ti můžu dát, je nauč se jazyk. Opravdu dobře.“
Vettel zároveň zdůraznil, že nejde primárně o technickou stránku závodění. „Když mluvíte o nastavení auta, můžete říct, že je to jedno, a do určité míry je. Ale pro větší obraz, pro pochopení ducha a kultury týmu, je to strašně důležité,“ dodal. Podle něj jazyk otevírá dveře k hlubším vztahům v týmu a k pocitu sounáležitosti, který je u Ferrari mimořádně silný.
Hamilton si tuto výzvu uvědomuje. Na červencové akci značky Peroni se sedminásobný mistr světa s úsměvem přiznal: „Nic moc. Začal jsem s hromadou lekcí, ale sezona byla tak hektická, že jsem z toho úplně vypadl.“ Přesto zůstává motivovaný. „Mým snem je mluvit italsky pořádně. Opravdu bych se chtěl do Itálie přestěhovat.“
Ironií osudu je, že Hamiltonova první sezona u Ferrari skončila šestým místem v šampionátu a poprvé v kariéře bez jediného pódiového umístění. To jen potvrzuje, že úspěch v Maranellu není dán pouze rychlostí na trati, ale také schopností stát se součástí světa, který funguje podle vlastních, ryze italských pravidel.
