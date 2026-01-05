Mercedes patří mezi favority nové éry F1 a připravuje se na zásadní změny v regulacích motorů a šasi. Očekává se, že jejich technické řešení jim může zajistit konkurenční náskok.
Mercedes vstupuje do nové sezóny, která přinese největší technickou proměnu od roku 2014. Přestože mnozí odborníci označují tým z Brackley za jednoho z favoritů nové éry, vedení týmu přistupuje k nadcházející sezóně s opatrností a realistickým očekáváním. Andrew Shovlin, ředitel traťového inženýringu, zdůraznil, že Mercedes nepočítá s tím, že bude automaticky určovat tempo konkurence.
„Do nové výzvy jdeme bez předsudků,“ uvedl Shovlin pro média, informuje RacingNews365. „Tyto nové pravidla pro nás nejsou garantovanou výhodou. Budeme se muset skutečně snažit, pokud chceme vyhrávat.“
Nové regulace přinášejí zásadní změny pohonných jednotek, především zvýšení elektrického výkonu, který má nyní odpovídat spalovacímu motoru. Experti označují tento přechod za největší transformaci od roku 2014, kdy Mercedes dokázal těžit z podobné změny a rychle se posunul na čelo startovního pole.
Shovlin upozorňuje, že minulá dominance Mercedesu nelze automaticky přenášet do nové sezóny. „Nikdo v týmu si nemyslí, že nové regulace nám automaticky zajistí výhodu,“ řekl. „Pro všechny týmy se jedná o zcela novou výzvu.“
Změny jsou natolik rozsáhlé, že každý tým bude muset najít vlastní způsob, jak dosáhnout maximálního výkonu. „Tentokrát bude více oblastí, ve kterých budou týmy soupeřit, než kdy dříve,“ dodal Shovlin a potvrdil tak, že sezóna 2026 bude nepředvídatelná.
Mercedes si je vědom toho, že návrat k dominantní pozici z let 2014 až 2021 není samozřejmostí. „Za poslední roky jsme se hodně naučili, ale pravidla nám zatím neseděla tak, jako předchozí soubor,“ vysvětlil. Tým proto pracuje systematicky a bez přehnaných očekávání.
Další výzvou je propojení nové pohonné jednotky s podvozkem a aerodynamikou, protože změny ovlivní prakticky každou část vozu. Podle odborníků bude schopnost adaptace na tyto novinky rozhodujícím faktorem úspěchu.
Mercedes tak vstupuje do nové éry s realistickým přístupem. Místo spoléhání na pravidla se tým soustředí na systematický vývoj a důkladnou přípravu. Jak shrnul Shovlin: „Pokud chceme vyhrávat, budeme se muset opravdu snažit. Neexistuje žádná zkratka ani předem dané vítězství, jen tvrdá práce a inovace mohou rozhodnout.“
