Alpine vstupuje do roku 2026 po nejnáročnější sezoně posledních let s cílem postupně zlepšovat svou konkurenceschopnost a stabilně bodovat. Výkonný ředitel Steve Nielsen představil novou strategii týmu.
Alpine čelí po nejnáročnější sezoně posledních let zásadnímu období přestavby. Tým z Enstone skončil v roce 2025 poslední v Poháru konstruktérů a musel zastavit vývoj A525 už v červnu, aby se mohl soustředit na nové regulace pro rok 2026. Do čela sportovní strategie se postavil Steve Nielsen, zkušený výkonný ředitel, který jasně odmítá dlouhodobé „100závodové“ plány a staví na postupné a systematické práci.
„Nejsem člověk, který věří na 100závodový plán nebo tříletý či pětiletý projekt,“ řekl Nielsen v Abu Dhabi, informuje Motorsport.com. „Dáváte ty nejlepší lidi na správná místa, určíte jasnou misi, rozjedete tým směrem vpřed a pracujete co nejlépe, jak umíte. Je to pomalý proces, a doufáte, že nakonec odvedete lepší práci než všichni ostatní.“
Nielsen zdůraznil, že návrat k vyšší konkurenceschopnosti nelze přesně naplánovat. „Mohu vám říct, že stavíme lepší auto než letos. Nemohu říct, zda to bude stačit na první, desáté nebo dvacáté místo na startu. Vím jen, že zlepšujeme strukturu týmu, posilujeme slabá místa a proces začíná právě teď. Tyto věci nejdou otočit během několika měsíců nebo jednoho roku,“ dodal.
Sám Nielsen má v Enstone hluboké kořeny. Působil zde během éry Benettonu a Renaultu a byl součástí mistrovských sezon 2005 a 2006. „Byl jsem tu, když Renault koupil Benetton poprvé. Trvalo tři roky vyhrát závod a pět let získat titul a tento metriku dnes nelze jednoduše aplikovat. Může to být kratší, může to být delší. Prostě děláte nejlepší možnou práci,“ připomněl zkušený manažer.
Po sezoně 2025, kdy Alpine získal jen 22 bodů a bodoval pouze v jednom z posledních jedenácti závodů, Nielsen vytyčil jasný cíl pro rok 2026: stabilní konkurenceschopnost a pravidelný boj o přední příčky středu pole. „Chci závodit každý víkend, ideálně pro body. Letos se nám to podařilo jen občas, ale příliš často jsme byli daleko vzadu. To není místo, kam tento tým patří, to není tradice Enstone a není to naše ambice. Musíme bojovat na vrcholu středu pole každou sezónu,“ uzavřel Nielsen.
