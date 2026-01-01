Mercedes představuje nové týmové logo před startem sezony 2026

George Russell v Las Vegas
George Russell v Las Vegas, foto: Mercedes AMG F1 Team
Josef Mráček DNES 20:24
Mercedes připravuje půdu pro sezonu 2026 stylově. Tým představil nové logo, které předchází premiéře jejich nového monopostu W17 a signalizuje začátek nové éry.

Mercedes vstupuje do nové kapitoly Formule 1 s vědomím vlastní slavné minulosti i s ambicí znovu se vrátit na samotný vrchol. Tým z Brackley byl v uplynulé dekádě symbolem dominance, technické dokonalosti a stability, která neměla v moderní éře šampionátu obdoby. Právě na tyto hodnoty se nyní Mercedes snaží navázat v době, kdy se celý sport chystá na největší změny za poslední roky.

V letech 2014 až 2021 Mercedes ovládl Pohár konstruktérů osmkrát v řadě a vytvořil rekord, který zůstává dosud nepřekonán. Současně získal sedm titulů mistra světa jezdců, o něž se podělili Lewis Hamilton a Nico Rosberg. Hamilton slavil celkové vítězství v sezonách 2014 a 2015 a následně v letech 2017 až 2020, zatímco Rosberg dokázal jeho nadvládu narušit v roce 2016.

S příchodem éry monopostů s přísavným efektem ale přišlo výrazné vystřízlivění. Mezi roky 2022 a 2025 se Mercedes potýkal s technickými i výkonnostními problémy a během čtyř sezon zaznamenal pouze šest vítězství. Přesto se v roce 2025 objevily první náznaky zlepšení. George Russell dokázal vybojovat dvě výhry a Mercedes se posunul na druhé místo v Poháru konstruktérů, byť s výrazným odstupem za dominantním McLarenem.

Formule 1 se nyní chystá na zásadní technickou revoluci, která přijde se sezonou 2026. Nová pravidla přinesou padesátiprocentní elektrifikaci pohonných jednotek, přechod na plně udržitelná paliva a větší důraz na aktivní aerodynamiku. Podle informací z paddocku patří Mercedes mezi týmy, které mají přípravy na novou éru ve velmi pokročilé fázi. V posledních týdnech se navíc objevily spekulace, že německý výrobce ve spolupráci s Red Bull Powertrains identifikoval možnou mezeru v motorových regulích.

Max Verstappen a Sergio Pérez v Bahrajnu

Přátelství a návrat do F1: Sergio Pérez se setkal s Maxem Verstapenem

Na prahu nové éry tým zároveň představil nové logo, které zveřejnil ve čtvrtek ráno na sociálních sítích. Jeho podoba naznačuje, že Mercedes zůstane věrný barevné kombinaci černé, bílé a tyrkysové barvy titulárního partnera Petronas. Právě černá livrej se stala symbolem týmu od roku 2020, kdy byla poprvé použita jako reakce na globální protesty proti rasismu.

Barevná identita Mercedesu se v posledních letech několikrát proměnila. Po návratu ke stříbrnému zbarvení v roce 2022 se tým v sezoně 2023 znovu přiklonil k černé a v letech 2024 a 2025 nasadil kombinaci obou tradičních odstínů. Jak bude vypadat monopost pro rok 2026, zatím zůstává nejasné, protože tým dosud neoznámil termín oficiálního představení nového vozu.

Přípravy na sezonu však už mají jasný harmonogram. Koncem ledna proběhne v Barceloně neveřejný test, na který navážou oficiální předsezonní zkoušky v Bahrajnu. Samotný ročník 2026 odstartuje 8. března Velkou cenou Austrálie. Mercedes do něj vstoupí s jezdeckou dvojicí George Russell a Andrea Kimi Antonelli a s ambicí znovu se zapojit do boje o nejvyšší příčky.

