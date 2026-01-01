Mercedes připravuje půdu pro sezonu 2026 stylově. Tým představil nové logo, které předchází premiéře jejich nového monopostu W17 a signalizuje začátek nové éry.
Mercedes vstupuje do nové kapitoly Formule 1 s vědomím vlastní slavné minulosti i s ambicí znovu se vrátit na samotný vrchol. Tým z Brackley byl v uplynulé dekádě symbolem dominance, technické dokonalosti a stability, která neměla v moderní éře šampionátu obdoby. Právě na tyto hodnoty se nyní Mercedes snaží navázat v době, kdy se celý sport chystá na největší změny za poslední roky.
V letech 2014 až 2021 Mercedes ovládl Pohár konstruktérů osmkrát v řadě a vytvořil rekord, který zůstává dosud nepřekonán. Současně získal sedm titulů mistra světa jezdců, o něž se podělili Lewis Hamilton a Nico Rosberg. Hamilton slavil celkové vítězství v sezonách 2014 a 2015 a následně v letech 2017 až 2020, zatímco Rosberg dokázal jeho nadvládu narušit v roce 2016.
S příchodem éry monopostů s přísavným efektem ale přišlo výrazné vystřízlivění. Mezi roky 2022 a 2025 se Mercedes potýkal s technickými i výkonnostními problémy a během čtyř sezon zaznamenal pouze šest vítězství. Přesto se v roce 2025 objevily první náznaky zlepšení. George Russell dokázal vybojovat dvě výhry a Mercedes se posunul na druhé místo v Poháru konstruktérů, byť s výrazným odstupem za dominantním McLarenem.
Formule 1 se nyní chystá na zásadní technickou revoluci, která přijde se sezonou 2026. Nová pravidla přinesou padesátiprocentní elektrifikaci pohonných jednotek, přechod na plně udržitelná paliva a větší důraz na aktivní aerodynamiku. Podle informací z paddocku patří Mercedes mezi týmy, které mají přípravy na novou éru ve velmi pokročilé fázi. V posledních týdnech se navíc objevily spekulace, že německý výrobce ve spolupráci s Red Bull Powertrains identifikoval možnou mezeru v motorových regulích.
Na prahu nové éry tým zároveň představil nové logo, které zveřejnil ve čtvrtek ráno na sociálních sítích. Jeho podoba naznačuje, že Mercedes zůstane věrný barevné kombinaci černé, bílé a tyrkysové barvy titulárního partnera Petronas. Právě černá livrej se stala symbolem týmu od roku 2020, kdy byla poprvé použita jako reakce na globální protesty proti rasismu.
Barevná identita Mercedesu se v posledních letech několikrát proměnila. Po návratu ke stříbrnému zbarvení v roce 2022 se tým v sezoně 2023 znovu přiklonil k černé a v letech 2024 a 2025 nasadil kombinaci obou tradičních odstínů. Jak bude vypadat monopost pro rok 2026, zatím zůstává nejasné, protože tým dosud neoznámil termín oficiálního představení nového vozu.
Přípravy na sezonu však už mají jasný harmonogram. Koncem ledna proběhne v Barceloně neveřejný test, na který navážou oficiální předsezonní zkoušky v Bahrajnu. Samotný ročník 2026 odstartuje 8. března Velkou cenou Austrálie. Mercedes do něj vstoupí s jezdeckou dvojicí George Russell a Andrea Kimi Antonelli a s ambicí znovu se zapojit do boje o nejvyšší příčky.
Christian Horner po dvaceti letech opustil vedení Red Bullu. Přesto zůstává jeho vztah s Maxem Verstappenem předmětem zájmu fanoušků.
Mercedes připravuje půdu pro sezonu 2026 stylově. Tým představil nové logo, které předchází premiéře jejich nového monopostu W17 a signalizuje začátek nové éry.
Max Verstappen se během sezony 2025 znovu setkal se svým bývalým týmovým kolegou Sergiem Perezem při symbolické výměně helem. Gestem dali fanouškům najevo vzájemný respekt a přátelství, které přetrvává i po odchodu z Red Bullu.
Alpine vstupuje do roku 2026 po nejnáročnější sezoně posledních let s cílem postupně zlepšovat svou konkurenceschopnost a stabilně bodovat. Výkonný ředitel Steve Nielsen představil novou strategii týmu.
Pro Gabriela Bortoleta byl první start před domácím publikem směsicí frustrace a hrdosti. Náročný víkend v Brazílii mu ale navždy zůstane v paměti.
Stefano Domenicali vyzdvihl Landa Norrise nejen jako talentovaného jezdce, ale i jako osobnost s výjimečnou energií. Podle šéfa F1 je právě pozitivní přístup klíčem k jeho dalším úspěchům.
Guenther Steiner označil Ollieho Bearmana za nováčka roku 2025 poté, co jezdec Haasu bodově porazil týmového kolegu Estebana Ocona. Podle bývalého šéfa týmu tím Bearman potvrdil svůj výrazný potenciál ve Formuli 1.
Max Verstappen potvrdil svou dominanci mezi kolegy a popáté za sebou zvítězil v tradičním hlasování jezdců F1. Naopak Lewis Hamilton se letos poprvé nevešel do elitní desítky, což ukazuje na postupnou proměnu vnímání největších hvězd současného šampionátu.
Šéf McLarenu Zak Brown potvrdil, že tým nadále drží filozofii rovného přístupu k jezdcům. Podle něj „papaya rules“ zajišťují Landu Norrisovi i Oscaru Piastrimu stejnou příležitost bojovat o výsledky.
V rozhodujících chvílích sezony 2025 našel Lando Norris oporu tam, kde by ji čekal jen málokdo. Povzbuzující zprávy a rady nakonec sehrály větší roli, než se na první pohled může zdát.
Lewis Hamilton zažil náročný první rok u Ferrari po přestupu z Mercedesu, kdy se musel adaptovat na nový tým a odlišné pracovní procesy. Charles Leclerc uznal jeho obtíže, zároveň však upozornil, že sám měl omezené možnosti mu pomoci.
Šéf Racing Bulls Alan Permane věří, že v Liamu Lawsonovi se skrývá výjimečný talent a jistá dávka geniality. Podle něj je jen otázkou času, než se tento potenciál naplno projeví i ve výsledcích.