Náročný debut před domácím publikem. Gabriel Bortoleto se ohlíží za GP Brazílie

Gabriel Bortoleto
Gabriel Bortoleto, foto: Sauber Motorsport AG
Dominik Sysel DNES 13:00
Pro Gabriela Bortoleta byl první start před domácím publikem směsicí frustrace a hrdosti. Náročný víkend v Brazílii mu ale navždy zůstane v paměti.

Gabriel Bortoleto má za sebou první rok ve Formuli 1 s první domácí Velkou cenu Brazílie, který v sobě spojil tvrdé sportovní rány i mimořádně silné emoce. Interlagos mu sice připravil několik bolestivých momentů, přesto si z něj odváží především zážitek, na který bude vzpomínat po celý život.

Už sprintový závod poznamenala vysokorychlostní havárie s přetížením 57G. Brazilský jezdec z incidentu vyvázl bez zranění a po lékařské kontrole dostal zelenou k pokračování ve víkendu. Rozsáhlé opravy monopostu Sauber ho však připravily o účast v kvalifikaci a do nedělní Velké ceny tak musel startovat až z 18. místa. Naděje na klidnější průběh ale vzaly rychle za své – hned v úvodním kole po výjezdu na trávu ztratil trakci a po nárazu do bariéry jeho domácí závod předčasně skončil.

Navzdory sportovnímu zklamání Bortoleto opakovaně vyzdvihoval podporu domácích fanoušků, která pro něj měla mimořádnou váhu. „Miluji tu podporu fanoušků,“ řekl pro F1.com. „Brazilská Grand Prix pro mě nebyla jednoduchá, ale zároveň to byl pravděpodobně ten nejúžasnější zážitek, jaký jsem kdy v životě měl.“

Oscar Piastri na Hungaroringu v objětí Zaka Browna (2025).

Zak Brown: Papaya rules zůstanou prioritou McLarenu i po změně pravidel

Atmosféra na tribunách podle něj dalece přesáhla běžný závodní víkend. „Slyšet dav, jak skanduje moje jméno, je něco neuvěřitelného. Jednou jsem byl tím klukem na tribuně, který fandil svým idolům, a teď se to obrátilo. Je to splněný sen a vidět, kolik Brazilců mě podporuje… je nás tolik. Je to prostě úžasné,“ dodal dojatě.

Na nepovedený domácí výsledek se však Bortoleto příliš neupíná. Raději se ohlíží za celou svou nováčkovskou sezonou v barvách Sauberu, kterou hodnotí jako důležitý krok vpřed. „Myslím, že jsem letos dokázal hodně,“ uvedl. „Na začátku sezony to bylo auto, které bylo úplně mimo hru a rozhodně nemělo na body.“

S odstupem připomněl, že skutečný potenciál monopostu se začal naplno projevovat až v průběhu roku. „V prvním závodě sezony hodně jezdců havarovalo a já byl nováček, takže jsem asi nevyužil všechny příležitosti. Věděli jsme ale, že naše skutečné tempo nestačí na body až do Barcelony,“ vysvětlil.

Zlom přišel v letních měsících. „Pak jsme měli velmi silné období, kdy jsme týmu přinesli cenné body a cítil jsem, že podávám opravdu skvělé výkony,“ pokračoval Bortoleto.

Ke konci roku se však vývoj vozu zpomalil. „Potom jsme zastavili vývoj auta a soustředili se na příští sezonu. Některé jiné týmy pokračovaly, takže jsme možná trochu ustoupili zpět. Pořád ale bojujeme o body každý víkend,“ uzavřel brazilský jezdec.

