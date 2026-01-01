Pro Gabriela Bortoleta byl první start před domácím publikem směsicí frustrace a hrdosti. Náročný víkend v Brazílii mu ale navždy zůstane v paměti.
Gabriel Bortoleto má za sebou první rok ve Formuli 1 s první domácí Velkou cenu Brazílie, který v sobě spojil tvrdé sportovní rány i mimořádně silné emoce. Interlagos mu sice připravil několik bolestivých momentů, přesto si z něj odváží především zážitek, na který bude vzpomínat po celý život.
Už sprintový závod poznamenala vysokorychlostní havárie s přetížením 57G. Brazilský jezdec z incidentu vyvázl bez zranění a po lékařské kontrole dostal zelenou k pokračování ve víkendu. Rozsáhlé opravy monopostu Sauber ho však připravily o účast v kvalifikaci a do nedělní Velké ceny tak musel startovat až z 18. místa. Naděje na klidnější průběh ale vzaly rychle za své – hned v úvodním kole po výjezdu na trávu ztratil trakci a po nárazu do bariéry jeho domácí závod předčasně skončil.
Navzdory sportovnímu zklamání Bortoleto opakovaně vyzdvihoval podporu domácích fanoušků, která pro něj měla mimořádnou váhu. „Miluji tu podporu fanoušků,“ řekl pro F1.com. „Brazilská Grand Prix pro mě nebyla jednoduchá, ale zároveň to byl pravděpodobně ten nejúžasnější zážitek, jaký jsem kdy v životě měl.“
Atmosféra na tribunách podle něj dalece přesáhla běžný závodní víkend. „Slyšet dav, jak skanduje moje jméno, je něco neuvěřitelného. Jednou jsem byl tím klukem na tribuně, který fandil svým idolům, a teď se to obrátilo. Je to splněný sen a vidět, kolik Brazilců mě podporuje… je nás tolik. Je to prostě úžasné,“ dodal dojatě.
Na nepovedený domácí výsledek se však Bortoleto příliš neupíná. Raději se ohlíží za celou svou nováčkovskou sezonou v barvách Sauberu, kterou hodnotí jako důležitý krok vpřed. „Myslím, že jsem letos dokázal hodně,“ uvedl. „Na začátku sezony to bylo auto, které bylo úplně mimo hru a rozhodně nemělo na body.“
S odstupem připomněl, že skutečný potenciál monopostu se začal naplno projevovat až v průběhu roku. „V prvním závodě sezony hodně jezdců havarovalo a já byl nováček, takže jsem asi nevyužil všechny příležitosti. Věděli jsme ale, že naše skutečné tempo nestačí na body až do Barcelony,“ vysvětlil.
Zlom přišel v letních měsících. „Pak jsme měli velmi silné období, kdy jsme týmu přinesli cenné body a cítil jsem, že podávám opravdu skvělé výkony,“ pokračoval Bortoleto.
Ke konci roku se však vývoj vozu zpomalil. „Potom jsme zastavili vývoj auta a soustředili se na příští sezonu. Některé jiné týmy pokračovaly, takže jsme možná trochu ustoupili zpět. Pořád ale bojujeme o body každý víkend,“ uzavřel brazilský jezdec.
Christian Horner po dvaceti letech opustil vedení Red Bullu. Přesto zůstává jeho vztah s Maxem Verstappenem předmětem zájmu fanoušků.
Mercedes připravuje půdu pro sezonu 2026 stylově. Tým představil nové logo, které předchází premiéře jejich nového monopostu W17 a signalizuje začátek nové éry.
Max Verstappen se během sezony 2025 znovu setkal se svým bývalým týmovým kolegou Sergiem Perezem při symbolické výměně helem. Gestem dali fanouškům najevo vzájemný respekt a přátelství, které přetrvává i po odchodu z Red Bullu.
Alpine vstupuje do roku 2026 po nejnáročnější sezoně posledních let s cílem postupně zlepšovat svou konkurenceschopnost a stabilně bodovat. Výkonný ředitel Steve Nielsen představil novou strategii týmu.
Pro Gabriela Bortoleta byl první start před domácím publikem směsicí frustrace a hrdosti. Náročný víkend v Brazílii mu ale navždy zůstane v paměti.
Stefano Domenicali vyzdvihl Landa Norrise nejen jako talentovaného jezdce, ale i jako osobnost s výjimečnou energií. Podle šéfa F1 je právě pozitivní přístup klíčem k jeho dalším úspěchům.
Guenther Steiner označil Ollieho Bearmana za nováčka roku 2025 poté, co jezdec Haasu bodově porazil týmového kolegu Estebana Ocona. Podle bývalého šéfa týmu tím Bearman potvrdil svůj výrazný potenciál ve Formuli 1.
Max Verstappen potvrdil svou dominanci mezi kolegy a popáté za sebou zvítězil v tradičním hlasování jezdců F1. Naopak Lewis Hamilton se letos poprvé nevešel do elitní desítky, což ukazuje na postupnou proměnu vnímání největších hvězd současného šampionátu.
Šéf McLarenu Zak Brown potvrdil, že tým nadále drží filozofii rovného přístupu k jezdcům. Podle něj „papaya rules“ zajišťují Landu Norrisovi i Oscaru Piastrimu stejnou příležitost bojovat o výsledky.
V rozhodujících chvílích sezony 2025 našel Lando Norris oporu tam, kde by ji čekal jen málokdo. Povzbuzující zprávy a rady nakonec sehrály větší roli, než se na první pohled může zdát.
Lewis Hamilton zažil náročný první rok u Ferrari po přestupu z Mercedesu, kdy se musel adaptovat na nový tým a odlišné pracovní procesy. Charles Leclerc uznal jeho obtíže, zároveň však upozornil, že sám měl omezené možnosti mu pomoci.
Šéf Racing Bulls Alan Permane věří, že v Liamu Lawsonovi se skrývá výjimečný talent a jistá dávka geniality. Podle něj je jen otázkou času, než se tento potenciál naplno projeví i ve výsledcích.