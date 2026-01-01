Christian Horner po dvaceti letech opustil vedení Red Bullu. Přesto zůstává jeho vztah s Maxem Verstappenem předmětem zájmu fanoušků.
Max Verstappen a Christian Horner patřili k jedné z nejsilnějších dvojic moderní Formule 1. Přestože Brit po dvaceti letech opustil vedení týmu Red Bull, jejich vztah zůstává pevný. „Vybudovali jsme spolu hodně, zvlášť v roce 2021, ty momenty nikdy nezapomenete. Christian opravdu prošel ohněm kvůli mně,“ řekl Verstappen v rozhovoru pro Viaplay a přiznal, že s Hornerem zůstávají v pravidelném kontaktu, a to nejen během závodních víkendů.
Horner převzal tým hned při jeho vstupu do Formule 1 v roce 2005 a pod jeho vedením se Red Bull stal jednou z nejúspěšnějších stájí posledních dvaceti let. Během jeho éry tým získal čtrnáct titulů, z toho osm pro jezdce a šest v Poháru konstruktérů. Šest z těchto titulů získal Verstappen, který do Red Bullu přešel z juniorského týmu Toro Rosso v roce 2016 ve svých osmnácti letech.
Na vrcholu úspěchů však následovalo náročné období. Poslední rok až rok a půl Hornerovy vlády provázely napětí a interní spory. Po smrti zakladatele Dietricha Mateschitze došlo k mocenským bojům uvnitř vedení a atmosféra v týmu se stala napjatou. Horner byl sice očištěn z obvinění z nevhodného chování vůči zaměstnankyni, nicméně tým se propadl až na čtvrté místo v pořadí konstruktérů.
Vedení Red Bullu se rozhodlo Hornera nahradit Laurentem Mekiesem z partnerského týmu. Tato změna přinesla okamžité zlepšení, a Verstappen rozjel nečekanou jízdu, která ho nakonec dovedla na druhé místo v hodnocení jezdců za Landem Norrisem.
Verstappen otevřeně přiznává, že zásah vedení byl správný. „Teď se v týmu daří, všichni se smějí a spolupracují. To, co jsme kdysi ztratili, se vrátilo. Styl Red Bullu byl v určitém okamžiku pryč,“ řekl nizozemský šampion.
Přesto jejich pravidelná komunikace s Hornerem zůstává stále živá. „Každý týden, během každého závodního víkendu, většinou přes zprávy, někdy i během dovolené. Christian podporuje tým i mě osobně – posílá ‚hodně štěstí‘, ‚věřím ti‘, je naším největším fanouškem,“ vysvětlil Verstappen.
Když se mluvilo o týmovém duchu, Verstappen jasně potvrdil: „Ano, a ten se rozhodně vrátil.“ Podle něj se atmosféra v týmu, která byla v závěru Hornerovy éry napjatá, znovu stabilizovala a otevřela cestu pro nové ambice a cíle Red Bullu.
