Ferrari se chystá na sezonu F1 2026 s cílem zlepšit svou konkurenceschopnost a vrátit se mezi favority šampionátu. Tým intenzivně pracuje na inovacích pohonné jednotky, aby zajistil spolehlivost a maximální výkon vozu.
Ferrari se chystá na zásadní technologický krok pro sezonu F1 2026. Podle serveru PlanetF1.com tým potvrdil, že nový motor bude vybaven hlavami válců ze slitiny oceli, což je netradiční řešení v prostředí, kde převládá hliník.
„Po měsících vývoje jsme přesvědčeni, že ocelové hlavy válců vydrží náročnou sezónu a poskytnou potřebnou spolehlivost,“ uvedl zdroj blízký italskému týmu. Původně se přitom uvažovalo o lehčích hliníkových hlavách, které byly vyvíjeny paralelně, ale technický pokrok přesvědčil Ferrari k odklonu od hliníku.
Minulá sezona 2025 byla pro Ferrari zklamáním. Tým poprvé od roku 2019 nezískal vítězství a v Poháru konstruktérů skončil čtvrtý. Charles Leclerc dokázal vystoupit na stupně vítězů jen sedmkrát a Lewis Hamilton poprvé v kariéře nezaznamenal žádné podium, což zvýraznilo potřebu radikálních změn.
Nové technické regulace pro rok 2026, zahrnující zároveň změny šasi i motorů, dávají Ferrari šanci na návrat mezi favority. Podle Motorsport.com tým dosáhl „průlomu“ v odolnosti ocelových hlav, což znamená, že projekt 678 může nabídnout efektivnější spalování i při vyšších teplotách a tlacích než kdy dříve.
Ferrari rovněž vyvíjí lehčí a kompaktnější baterii a menší radiátory, což by mělo zlepšit balení vozu. „Naše cíle jsou jasné: optimalizovat každý centimetr prostoru a maximalizovat výkon motoru a celého vozu,“ uvedl jeden z inženýrů. Tyto změny zároveň umožní využít nové technické prvky podvozku.
Projekt 678 přinese první Ferrari s pushrod zadním zavěšením od roku 2010 a novou dvojitou pushrodovou konstrukci i vpředu, což podle expertů přinese lepší možnosti integrace pohonné jednotky a zefektivní aerodynamiku. Technický expert komentoval: „Pushrod zadní nápravy je návrat k prověřeným principům, ale v kombinaci s moderními komponenty může být skutečnou výhodou.“
Ferrari oznámilo, že vůz bude oficiálně představen 23. ledna, tři dny před zahájením testů v Barceloně. Fred Vasseur potvrdil, že tým nasadí dvě verze vozu – launch-spec pro ověření spolehlivosti a klíčových komponent a B-spec pro testování výkonu v Bahrajnu. „Testy nám umožní ověřit kritické prvky a připravit vůz na ostrou sezónu,“ dodal Vasseur.
Změny ve vedení týmu také doprovází technický vývoj. Wolf Zimmermann a jeho zástupce Lars Schmidt, kteří stál za vývojem spalovací jednotky, odcházejí a pravděpodobně se připojí k novému projektu Audi F1, kde bude působit i bývalý šéf Ferrari Mattia Binotto. Ferrari tak vstupuje do nové éry s ambiciózními inovacemi a jasnou snahou vrátit se mezi hlavní soupeře.
