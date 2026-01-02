Kimi Antonelli o startu Mercedesu v nové sezoně 2026: Výzvy, naděje a ambice

Kimi Antonelli
Kimi Antonelli, foto: Mercedes AMG F1 Team
Josef Mráček VČERA 14:10
Kimi Antonelli naznačil, jak by si přál, aby proběhla implementace nových pravidel ve Formuli 1. Mladý jezdec přitom popsal svůj ideální scénář, který by pro něj představoval velkou příležitost.

Mercedes se do nové éry Formule 1 vydal v roce 2014 s výraznou převahou. Přechod na turbohybridní pohonné jednotky znamenal zásadní technologickou změnu a otevřel prostor pro dominanci Lewise Hamiltona a Nica Rosberga, kteří v následujících třech sezónách pravidelně dominovali šampionátu. Jejich úspěch se dodnes považuje za ukázkový příklad, jak zvládnout nástup nové éry v moderní F1.

Kimi Antonelli, který se připravuje na svou druhou sezonu ve Formuli 1, s napětím vyhlíží zavedení zcela nových pravidel pro rok 2026 a svůj ideální scénář přirovnává k legendárnímu startu Mercedesu v roce 2014. „Myslím, doufejme, že to bude jako v roce 2014, to by byl sen,“ řekl Antonelli v rozhovoru pro PlanetF1.com. Mladý jezdec tím naznačil, že rychlý náskok týmu na začátku sezony by pro něj znamenal obrovskou konkurenční výhodu.

Regulace pro rok 2026 představují kompletní restart, protože se mění pravidla pro šasi i pohonné jednotky. „Myslím, že tyto změny regulí jsou ještě větší než v roce 2014, protože se mění také šasi a aerodynamika, všechno se mění, ale mám plnou důvěru v Mercedes a v práci, kterou odvádějí,“ dodal Antonelli. Podle něj je kombinace změn v aerodynamice, pohonných jednotkách a šasi mnohem větší výzvou než před dvanácti lety.

Lewis Hamilton v Zandvoortu

Sebastian Vettel prozradil, jakou radu dal Lewisovi Hamiltonovi před přestupem do Ferrari

Mladý Ital strávil poslední měsíce intenzivně v továrně Mercedesu a na pracovištích High Performance Powertrains, kde sledoval pokrok na dynu a ve větrném tunelu. „Strávil jsem hodně času v továrně, sledoval pokrok ve větrném tunelu a také jsem navštívil HPP, sledoval pokrok na dynu,“ uvedl Antonelli. Podle něj je možnost být u vývoje a sledovat, jak se auto připravuje, velmi motivující, i když stále panuje nejistota ohledně toho, co chystá konkurence.

Antonelli zdůraznil, že klíčové bude mít spolehlivé auto během prvních testů v Barceloně a maximálně využít čas na trati k získávání dat. „Nejdůležitější je, až pojedeme na první test v Barceloně, mít spolehlivé auto, zajet co nejvíce kol a z toho se co nejvíce naučit,“ vysvětlil. Skutečný výkon a reálné šance bojovat o mistrovský titul se podle něj ukážou až na prvním závodě v Austrálii.

„Když se podívám na to, co dokázali v minulosti, budu nadšen. Myslím, že by to byl sen zopakovat stejný scénář a být schopný bojovat o mistrovský titul,“ doplnil Antonelli. Uvědomuje si, že rychlý start sezony by mohl zásadně ovlivnit jeho kariéru, podobně jako tomu bylo v roce 2014, kdy Mercedes získal velkou psychologickou i technickou výhodu.

Nejistota před sezonou 2026 je výrazná, protože žádný tým zatím neukázal finální podobu svého vozu. Šéf Mercedesu Toto Wolff upozornil, že mezi sezonami je jen málo času a že prognózy ohledně výkonu pohonných jednotek jsou stále nejisté. „Je velmi těžké předpovědět, protože jsme si stanovili cíle, kterých se zatím držíme. Ale zda byly tyto cíle dost ambiciózní a zda jsme je stanovili správně z hlediska priorit, ukáže budoucnost,“ uvedl Wolff.

