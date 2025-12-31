Stefano Domenicali vyzdvihl Landa Norrise nejen jako talentovaného jezdce, ale i jako osobnost s výjimečnou energií. Podle šéfa F1 je právě pozitivní přístup klíčem k jeho dalším úspěchům.
Stefano Domenicali, generální ředitel Formule 1, ocenil Landa Norrise nejen jako špičkového jezdce, ale i jako osobnost, která podle něj dokáže nést prestižní titul mistra světa. Po úspěšném závěru sezony v Abú Zabí, kdy Brit potvrdil své místo v historii, Domenicali zdůraznil, že klíčem k dlouhodobému úspěchu je udržet pozitivní energii.
„Velmi pozitivní, mladý, energický, s osobností, která je odlišná od ostatních,“ uvedl Domenicali. „Takže myslím, že pokud chcete tohle zvládnout, musíte zachovat jednu věc, kterou jsem mu vždy říkal, usmívej se. Udržujte pozitivní energii.“
Šéf F1 dále připomněl, že mladí šampioni jsou pro mnoho lidí vzorem. „Někdy jsou mladí, takže odvádějí neuvěřitelnou práci. Jsou vzory pro spoustu lidí. Musí si uvědomit, že mají unikátní talent. Ale vždy mu říkám, žádné tajemství.“
Sezona 2025 pro Norrise nebyla jednoduchá. Na začátku ročníku dělala britskému jezdci problémy soustředěnost a chyby na trati, což umožnilo jeho týmovému kolegovi Oscarovi Piastrimu převzít vedení v průběžném pořadí jezdců.
K tomu se přidala pozdní tlaková jízda Maxe Verstappena z Red Bullu, takže Norris čelil náročné mentální výzvě. Přesto dokázal odolat tlaku a v závěrečném závodě v Abú Zabí skončil třetí, jen o dva body před Nizozemcem.
Sám Norris popsal své mentální změny během sezony ve rozhovoru pro Sky Sports F1. „První sezona byla velmi těžká a jsem si jistý, že pro jiné ještě těžší. Tým mi letos poskytl neuvěřitelné auto, které mi někdy velmi usnadnilo život.“
Brit také vyzdvihl svou spolupráci s kolegy. „Někdy jsem měl problém s Oscarem, který odváděl neuvěřitelnou práci. Jsem rád, že jsem ho měl poslední tři roky, i když je stále mnohem novější než já. Hodně jsem se od něj naučil a mnohokrát mě předčil.“
Letní přestávka Norrisovi umožnila připravit se mentálně na tlak boje o titul. „Po Zandvoortu to bylo těžké. Ale měl jsem dobrý break a udělal vše, co bylo potřeba. Nejen zlepšit jízdu na trati, ale i věci v pozadí, které mě zocelily a pomohly dostat maximum, všechno součástí těch dvou bodů, o které jsem vyhrál.“
Stefano Domenicali vyzdvihl Landa Norrise nejen jako talentovaného jezdce, ale i jako osobnost s výjimečnou energií. Podle šéfa F1 je právě pozitivní přístup klíčem k jeho dalším úspěchům.
Guenther Steiner označil Ollieho Bearmana za nováčka roku 2025 poté, co jezdec Haasu bodově porazil týmového kolegu Estebana Ocona. Podle bývalého šéfa týmu tím Bearman potvrdil svůj výrazný potenciál ve Formuli 1.
Max Verstappen potvrdil svou dominanci mezi kolegy a popáté za sebou zvítězil v tradičním hlasování jezdců F1. Naopak Lewis Hamilton se letos poprvé nevešel do elitní desítky, což ukazuje na postupnou proměnu vnímání největších hvězd současného šampionátu.
Šéf McLarenu Zak Brown potvrdil, že tým nadále drží filozofii rovného přístupu k jezdcům. Podle něj „papaya rules“ zajišťují Landu Norrisovi i Oscaru Piastrimu stejnou příležitost bojovat o výsledky.
V rozhodujících chvílích sezony 2025 našel Lando Norris oporu tam, kde by ji čekal jen málokdo. Povzbuzující zprávy a rady nakonec sehrály větší roli, než se na první pohled může zdát.
Lewis Hamilton zažil náročný první rok u Ferrari po přestupu z Mercedesu, kdy se musel adaptovat na nový tým a odlišné pracovní procesy. Charles Leclerc uznal jeho obtíže, zároveň však upozornil, že sám měl omezené možnosti mu pomoci.
Šéf Racing Bulls Alan Permane věří, že v Liamu Lawsonovi se skrývá výjimečný talent a jistá dávka geniality. Podle něj je jen otázkou času, než se tento potenciál naplno projeví i ve výsledcích.
Toto Wolff přiznal, že druhé místo Mercedesu v Poháru konstruktérů 2025 v něm zanechalo smíšené emoce. Zatímco výsledek potvrzuje návrat mezi elitu, ambice týmu sahají výš než na druhou příčku.
Kimi Antonelli zažil v premiérové sezoně F1 výrazné výkyvy, kdy po slibném startu následovalo slabší období během evropských závodů. Mladý Ital prozradil, kdy nastal opětovný zlom ke zlepšení výkonů.
Sezóna 2026 ukončí éru monopostů s přísavným efektem, které formovaly současnou podobu Formule 1. Nová pravidla přinesou zcela novou technickou kapitolu šampionátu. Lewis Hamilton prozradil jeho vztah ke končící ground-effect éře.
Aston Martin údajně jedná s hlavním závodním inženýrem Maxe Verstappena. Tento krok naznačuje možné posílení technického týmu v Silverstone.
Max Verstappen potvrdil, že už slyšel nový motor Red Bull Powertrains-Ford v chodu. Podle něj jde o důležitý krok v přípravách na novou éru Formule 1.