Charles Leclerc nezačal nový rok podle svých představ. Start sezony mu nepřinesl očekávanou hladkost a vyvolal otázky o formě a připravenosti týmu.
Rok 2026 začal pro Charlese Leclerca nečekaně nepříznivě. Jeho plánovaná expedice na Antarktidu se musela zrušit pouhé tři dny před odjezdem kvůli „technickému problému“ na lodi, což pilota Ferrari připravilo o jednu z jeho největších osobních zkušeností.
Monacký jezdec měl původně strávit začátek roku v Jižním pólu, avšak mechanické potíže jeho plány zhatily. Cesta, na kterou se dlouho těšil, se tak proměnila ve zklamání a nepříjemnou připomínku nepředvídatelných komplikací.
Na sociálních sítích, kde jeho příspěvek získal téměř čtyři miliony lajků včetně od Lewise Hamiltona a Pierra Gaslyho, Leclerc otevřeně reflektoval své osobní i profesní obtíže. „Velmi dobrý rok mimo trať. Velmi těžký rok na trati,“ napsal, čímž vystihl kontrast mezi zásnubami s dlouholetou partnerkou Alexandrou Saint Mleux a druhou sezonou bez vítězství během tří let u Ferrari.
Příchod sedminásobného mistra světa Lewise Hamiltona do Maranella měl podle očekávání otevřít nové období úspěchů pro Ferrari. Místo toho však sezona 2025 přinesla zklamání pro tým s vysokými ambicemi a ukázala, že ani hvězdné jméno záruku okamžitého úspěchu nepřináší.
Přesto se Leclerc ukázal jako silnější jezdec v SF-25. Svého slavného kolegu překonal o 86 bodů a dokázal vytěžit maximum z vozu, který nebyl konzistentně konkurenceschopný, což opět potvrdilo jeho talent a schopnost adaptace.
Sedm pódiových umístění a jediná pole position v Maďarsku byly hlavními úspěchy Ferrari a zároveň důkazem Leclercovy schopnosti táhnout tým vpřed i přes technické nedostatky. SF-25 sice dokázal zajistit silné kvalifikační výsledky, ale v závodech často chyběla stabilní rychlost, což odhalilo limity vozu a přetrvávající problémy Scuderie.
Leclercova schopnost vytěžit konkurenceschopné výsledky z nekonkurenceschopného vozu demonstruje jeho pokračující růst jako jezdce, ale zároveň ukazuje rozsah technických problémů Ferrari. Zrušená antarktická expedice tak může být chápána jako symbol nepříznivého začátku roku a metafora posledních Ferrari úspěchů.
I přes všechny nepříznivé události Leclerc zůstává neochvějně odhodlaný. Jeho závazek „dát do sezony 2026 absolutně všechno“ ukazuje, že žádné osobní ani profesionální zklamání jej nezastaví a že hodlá naplno využít svůj potenciál v nadcházející sezóně.
