Spekulace o budoucnosti Zhoua Guanyua ve Formuli 1 se rozproudily poté, co Cadillac zveřejnil záhadný příspěvek na sociálních sítích. Tajemná narážka týmu znovu oživila diskuse o možných změnách v paddocku.
Zhou Guanyu se v roce 2022 zapsal do historie jako první čínský jezdec ve Formuli 1, když debutoval v týmu Sauber. Během tří sezon absolvoval 68 závodů, než se s týmem na konci roku 2024 rozešel a začal hledat další směr své kariéry.
Tím by se mohl stát nově vznikající projekt Cadillac F1. Podle informací serveru PlanetF1.com má americký tým zájem podepsat Zhoua jako rezervního jezdce pro sezonu 2026. Tyto spekulace zesílily poté, co Cadillac na sociálních sítích zveřejnil záhadný příspěvek se snímkem kočičího oka a číslem 24, které Zhou používal během svého působení u Sauberu. Obrázek doplnilo logo Cadillacu, datum 5. ledna 2026 a popisek „Odraz budoucnosti“.
Šestadvacetiletý jezdec přitom v uplynulé sezoně působil jako rezervní pilot Ferrari, kde byl připraven zaskočit za Charlese Leclerca a Lewise Hamiltona. Ferrari a Zhou ale tento týden potvrdili, že jejich spolupráce před sezonou 2026 končí, což další přesun jen více přiblížilo. Spekulacím nahrává i fakt, že šéf Cadillacu Graeme Lowdon je zároveň Zhouovým manažerem.
Cadillac má již obsazená závodní místa, když jako své hlavní jezdce oznámil Valtteriho Bottase a Sergia Péreze. Třetím jezdcem týmu je Colton Herta, který však zatím nedisponuje superlicencí FIA. Právě proto Cadillac hledá zkušeného rezervního pilota s aktuální praxí ve Formuli 1, což Zhou splňuje. V případě potvrzení by navíc došlo k jeho opětovnému setkání s Bottasem, se kterým dříve závodil po boku u Sauberu.
Sám Zhou se netají tím, že jeho cílem je návrat na startovní rošt. Už loni v říjnu v exkluzivním rozhovoru pro PlanetF1.com zdůraznil, že klíčem je zůstat viditelný v paddocku a dát týmům najevo své kvality. „Myslím, že je velmi důležité pracovat s různými lidmi a různými týmy, aby pochopili, jaké máte schopnosti,“ vysvětloval.
„Když jsem přišel k Ferrari, hodně lidí mě jako jezdce neznalo. Inženýři ale byli velmi pozitivní ohledně zpětné vazby, práce s daty a analýzy,“ pokračoval Zhou. Podle něj je zásadní, aby o jezdcových schopnostech nevěděl jen jeden tým. „Musíte dát celému paddocku najevo, kdo jste, aby přišla velká příležitost.“
Zhou zároveň připomněl, že změny pravidel pro rok 2026 mohou otevřít nové dveře. „Letos nebo příští rok jsou ty klíčové. Spousta jezdců bude mít otazník nad svou budoucností a právě tam vidím příležitosti,“ uvedl. „Lidé vědí, co dokážu. Některé věci nevyšly podle plánu, ale týmy chápou, že jsem k dispozici.“
Přestože zatím není nic oficiálně potvrzeno, vše nasvědčuje tomu, že oznámení Cadillacu je otázkou času. Pokud se spekulace potvrdí, Zhou Guanyu zůstane i nadále pevnou součástí světa Formule 1 s reálnou nadějí, že se na startovní rošt ještě vrátí.
Charles Leclerc nezačal nový rok podle svých představ. Start sezony mu nepřinesl očekávanou hladkost a vyvolal otázky o formě a připravenosti týmu.
Spekulace o budoucnosti Zhoua Guanyua ve Formuli 1 se rozproudily poté, co Cadillac zveřejnil záhadný příspěvek na sociálních sítích. Tajemná narážka týmu znovu oživila diskuse o možných změnách v paddocku.
Kimi Antonelli naznačil, jak by si přál, aby proběhla implementace nových pravidel ve Formuli 1. Mladý jezdec přitom popsal svůj ideální scénář, který by pro něj představoval velkou příležitost.
Sebastian Vettel upozorňuje, že přestup do Ferrari přináší víc než závodění na trati. Úspěch v týmu podle něj závisí i na schopnosti porozumět jeho unikátní kultuře a prostředí.
Christian Horner po dvaceti letech opustil vedení Red Bullu. Přesto zůstává jeho vztah s Maxem Verstappenem předmětem zájmu fanoušků.
Mercedes připravuje půdu pro sezonu 2026 stylově. Tým představil nové logo, které předchází premiéře jejich nového monopostu W17 a signalizuje začátek nové éry.
Max Verstappen se během sezony 2025 znovu setkal se svým bývalým týmovým kolegou Sergiem Perezem při symbolické výměně helem. Gestem dali fanouškům najevo vzájemný respekt a přátelství, které přetrvává i po odchodu z Red Bullu.
Alpine vstupuje do roku 2026 po nejnáročnější sezoně posledních let s cílem postupně zlepšovat svou konkurenceschopnost a stabilně bodovat. Výkonný ředitel Steve Nielsen představil novou strategii týmu.
Pro Gabriela Bortoleta byl první start před domácím publikem směsicí frustrace a hrdosti. Náročný víkend v Brazílii mu ale navždy zůstane v paměti.
Stefano Domenicali vyzdvihl Landa Norrise nejen jako talentovaného jezdce, ale i jako osobnost s výjimečnou energií. Podle šéfa F1 je právě pozitivní přístup klíčem k jeho dalším úspěchům.
Guenther Steiner označil Ollieho Bearmana za nováčka roku 2025 poté, co jezdec Haasu bodově porazil týmového kolegu Estebana Ocona. Podle bývalého šéfa týmu tím Bearman potvrdil svůj výrazný potenciál ve Formuli 1.
Max Verstappen potvrdil svou dominanci mezi kolegy a popáté za sebou zvítězil v tradičním hlasování jezdců F1. Naopak Lewis Hamilton se letos poprvé nevešel do elitní desítky, což ukazuje na postupnou proměnu vnímání největších hvězd současného šampionátu.