Max Verstappen se během sezony 2025 znovu setkal se svým bývalým týmovým kolegou Sergiem Perezem při symbolické výměně helem. Gestem dali fanouškům najevo vzájemný respekt a přátelství, které přetrvává i po odchodu z Red Bullu.
Sergio Pérez se znovu setkal se svým bývalým týmovým kolegou Maxem Verstappenem při symbolické výměně helem. Pro fanoušky je to emotivní připomínka jejich čtyřletého působení v Red Bullu mezi lety 2021 a 2024, kdy Verstappen získal všechny své čtyři mistrovské tituly.
K setkání Verstappen připojil i speciální vzkaz, který napsal na hledí své helmy: „Děkuji, že jsi byl skvělým týmovým kolegou a přítelem.“ Pérez fotografii a vzkaz sdílel na sociálních sítích, čímž je ukázal fanouškům.
Po nevydařené sezoně 2024 Pérez opustil Red Bull, ale do Formule 1 se vrátí v roce 2026 s novým týmem Cadillac. Jeho týmovým kolegou bude desetinásobný vítěz závodů Valtteri Bottas, takže Cadillac bude mít jednu z nejzkušenějších jezdeckých dvojic sezony 2026.
Před svým návratem na trať absolvoval Pérez první test vozu Cadillac v listopadu na okruhu v Imole. Sedl do černého monopostu z roku 2023, který poskytl motorový partner Ferrari, a vyzkoušel nový projekt, jenž má týmu zajistit konkurenceschopnost od začátku nadcházející sezony.
Na začátku nového roku sdílel Sergio Pérez na sociálních sítích fotografii s Maxem Verstappenem a helmu s jeho podpisem. „Rok 2025 utekl velmi rychle. Pojďme do skvělého roku 2026,“ napsal Mexičan a připomněl tím nejen čas strávený mimo závodní dráhu, ale i své nadšení pro nadcházející sezonu.
Pérez také otevřeně zhodnotil, jak těžké bylo nahradit jeho pozici v Red Bullu. „Lawson a Tsunoda nasbírali během celé sezony jen pět bodů. Nemám nic, co bych měl dokazovat,“ řekl v rozhovoru pro PlanetF1.com. „Pro mě je návrat hlavně o tom, abych si sport užil. Sport, který miluji a který mi dal tolik radosti.“
Mexický jezdec zdůraznil, že jeho přestávka nebyla jednoduchá, a že návrat do F1 pro něj znamená především radost ze závodění, ne osobní prestiž. „Mentálně je to unikátní výzva. Nejde jen o body, jde o to si závodění znovu užít. Proto přicházím s tímto novým projektem a doufám, že bude velmi úspěšný,“ dodal Perez.
Christian Horner po dvaceti letech opustil vedení Red Bullu. Přesto zůstává jeho vztah s Maxem Verstappenem předmětem zájmu fanoušků.
Mercedes připravuje půdu pro sezonu 2026 stylově. Tým představil nové logo, které předchází premiéře jejich nového monopostu W17 a signalizuje začátek nové éry.
Alpine vstupuje do roku 2026 po nejnáročnější sezoně posledních let s cílem postupně zlepšovat svou konkurenceschopnost a stabilně bodovat. Výkonný ředitel Steve Nielsen představil novou strategii týmu.
Pro Gabriela Bortoleta byl první start před domácím publikem směsicí frustrace a hrdosti. Náročný víkend v Brazílii mu ale navždy zůstane v paměti.
Stefano Domenicali vyzdvihl Landa Norrise nejen jako talentovaného jezdce, ale i jako osobnost s výjimečnou energií. Podle šéfa F1 je právě pozitivní přístup klíčem k jeho dalším úspěchům.
Guenther Steiner označil Ollieho Bearmana za nováčka roku 2025 poté, co jezdec Haasu bodově porazil týmového kolegu Estebana Ocona. Podle bývalého šéfa týmu tím Bearman potvrdil svůj výrazný potenciál ve Formuli 1.
Max Verstappen potvrdil svou dominanci mezi kolegy a popáté za sebou zvítězil v tradičním hlasování jezdců F1. Naopak Lewis Hamilton se letos poprvé nevešel do elitní desítky, což ukazuje na postupnou proměnu vnímání největších hvězd současného šampionátu.
Šéf McLarenu Zak Brown potvrdil, že tým nadále drží filozofii rovného přístupu k jezdcům. Podle něj „papaya rules“ zajišťují Landu Norrisovi i Oscaru Piastrimu stejnou příležitost bojovat o výsledky.
V rozhodujících chvílích sezony 2025 našel Lando Norris oporu tam, kde by ji čekal jen málokdo. Povzbuzující zprávy a rady nakonec sehrály větší roli, než se na první pohled může zdát.
Lewis Hamilton zažil náročný první rok u Ferrari po přestupu z Mercedesu, kdy se musel adaptovat na nový tým a odlišné pracovní procesy. Charles Leclerc uznal jeho obtíže, zároveň však upozornil, že sám měl omezené možnosti mu pomoci.
Šéf Racing Bulls Alan Permane věří, že v Liamu Lawsonovi se skrývá výjimečný talent a jistá dávka geniality. Podle něj je jen otázkou času, než se tento potenciál naplno projeví i ve výsledcích.