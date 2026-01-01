Přátelství a návrat do F1: Sergio Pérez se setkal s Maxem Verstapenem

Max Verstappen a Sergio Pérez v Bahrajnu
Max Verstappen a Sergio Pérez v Bahrajnu, foto: Red Bull Content Pool
Josef Mráček DNES 15:30
Max Verstappen se během sezony 2025 znovu setkal se svým bývalým týmovým kolegou Sergiem Perezem při symbolické výměně helem. Gestem dali fanouškům najevo vzájemný respekt a přátelství, které přetrvává i po odchodu z Red Bullu.

Sergio Pérez se znovu setkal se svým bývalým týmovým kolegou Maxem Verstappenem při symbolické výměně helem. Pro fanoušky je to emotivní připomínka jejich čtyřletého působení v Red Bullu mezi lety 2021 a 2024, kdy Verstappen získal všechny své čtyři mistrovské tituly.

K setkání Verstappen připojil i speciální vzkaz, který napsal na hledí své helmy: „Děkuji, že jsi byl skvělým týmovým kolegou a přítelem.“ Pérez fotografii a vzkaz sdílel na sociálních sítích, čímž je ukázal fanouškům.

Po nevydařené sezoně 2024 Pérez opustil Red Bull, ale do Formule 1 se vrátí v roce 2026 s novým týmem Cadillac. Jeho týmovým kolegou bude desetinásobný vítěz závodů Valtteri Bottas, takže Cadillac bude mít jednu z nejzkušenějších jezdeckých dvojic sezony 2026.

Před svým návratem na trať absolvoval Pérez první test vozu Cadillac v listopadu na okruhu v Imole. Sedl do černého monopostu z roku 2023, který poskytl motorový partner Ferrari, a vyzkoušel nový projekt, jenž má týmu zajistit konkurenceschopnost od začátku nadcházející sezony.

Jezdci Alpinu

Alpine mění strategii, Steve Nielsen odmítá dlouhodobé časové plány

Na začátku nového roku sdílel Sergio Pérez na sociálních sítích fotografii s Maxem Verstappenem a helmu s jeho podpisem. „Rok 2025 utekl velmi rychle. Pojďme do skvělého roku 2026,“ napsal Mexičan a připomněl tím nejen čas strávený mimo závodní dráhu, ale i své nadšení pro nadcházející sezonu.

Pérez také otevřeně zhodnotil, jak těžké bylo nahradit jeho pozici v Red Bullu. „Lawson a Tsunoda nasbírali během celé sezony jen pět bodů. Nemám nic, co bych měl dokazovat,“ řekl v rozhovoru pro PlanetF1.com. „Pro mě je návrat hlavně o tom, abych si sport užil. Sport, který miluji a který mi dal tolik radosti.“

Mexický jezdec zdůraznil, že jeho přestávka nebyla jednoduchá, a že návrat do F1 pro něj znamená především radost ze závodění, ne osobní prestiž. „Mentálně je to unikátní výzva. Nejde jen o body, jde o to si závodění znovu užít. Proto přicházím s tímto novým projektem a doufám, že bude velmi úspěšný,“ dodal Perez.

