Russell ovládl kvalifikaci v Singapuru: Auto má potenciál, uvedl nadšeně

George Russell z Mercedesu překvapil soupeře, když ovládl sobotní kvalifikaci na Velkou cenu Singapuru. Britský pilot si sedmou pole position kariéry zajistil precizním výkonem a věří, že vůz má sílu bojovat o vítězství.
George Russell zajel nejrychlejší čas kvalifikace na Velkou cenu Singapuru a zajistil si tak první startovní pozici do nedělního závodu. Sedmadvacetiletý Brit byl nejrychlejší už v úvodním pokusu a ve druhém kole dokázal svůj výkon ještě zlepšit o sedm tisícin sekundy.
Druhé místo obsadil úřadující mistr světa Max Verstappen z Red Bullu, který za Russellem zaostal o téměř dvě desetiny sekundy. Ze třetího místa odstartuje lídr průběžného pořadí šampionátu Oscar Piastri z McLarenu.
„Pátek byl z mnoha důvodů obtížný den, ale jsem rád, že jsme se vrátili a dosáhli dobrého výsledku,“ uvedl Russell v rozhovoru po kvalifikaci. „Věděl jsem, že auto má potenciál. Je úžasné být na pole position.“
Úvodní část kvalifikace proběhla bez větších incidentů, v samotném závěru byl ale pokus Pierra Gaslyho přerušen kvůli technickým problémům. Kromě něj se do další fáze neprobojovali Gabriel Bortoleto, Lance Stroll, Franco Colapinto a Esteban Ocon.
Ve druhé části kvalifikace se Charles Leclerc těsně vyhnul vážné havárii a zajistil si místo v první desítce. Do závěrečné části naopak nepostoupili Júki Cunoda, Liam Lawson, Carlos Sainz, Alexander Albon a Nico Hülkenberg.
Russell tak bude mít v nedělním závodě nejlepší výchozí pozici v boji o vítězství. Pro pilota Mercedesu jde o sedmou pole position v kariéře a první od Velké ceny Bahrajnu na začátku sezony.
1. George Russell Mercedes 1:29.58
2. Max Verstappen Red Bull +0.182
3. Oscar Piastri McLaren +0.366
4. Kimi Antonelli Mercedes +0.379
5. Lando Norris McLaren +0.428
6. Lewis Hamilton Ferrari +0.530
7. Charles Leclerc Ferrari +0.626
8. Isack Hadjar Racing Bull +0.688
9. Oliver Bearman Haas +0.710
10. Fernando Alonso Aston Martin +0.797
