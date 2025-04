GP Saúdské Arábie: Oscar Piastri slaví v Džiddě vítězství i posun do čela šampionátu

Oscar Piastri ovládl Velkou cenu Saúdské Arábie a poprvé v kariéře se posunul do čela průběžného pořadí mistrovství světa Formule 1. Max Verstappen, který byl penalizován pěti sekundami za incident v první zatáčce, tentokrát dojel na druhém místě. Piastri na startu okamžitě vyvíjel tlak, Verstappen si ale udržel vedení zkrácením tratě. "Musí mi to vrátit. Byl jsem vpředu," hlásil Piastri do rádia, zatímco Verstappen si stěžoval: "Prostě mě vytlačil ven."

Za vedoucím duem si dojel pro třetí místo Charles Leclerc, který pro Ferrari získal první pódium sezony 2025. Na startu většina jezdců vsadila na středně tvrdé pneumatiky, výjimkou byl Lando Norris, který jako jediný z elitní desítky obul tvrdou sadu. Drama nastalo v úvodu závodu, kdy se v zatáčce číslo čtyři srazili Yuki Tsunoda a Pierre Gasly, což si vyžádalo výjezd Safety Caru. Gasly kvůli poškození odstoupil okamžitě, Tsunoda až v boxech.

Po restartu si Verstappen držel mírný náskok, zatímco Piastri odrážel útoky George Russella a Leclerca. Několik jezdců včetně Jacka Doohana a Gabriela Bortoletta využilo Safety Caru k brzkému pitstopu. Lando Norris se mezitím propracoval dopředu a po boji s Lewisem Hamiltonem vybojoval pátou příčku.

Jak závod pokračoval, Piastri si postupně budoval náskok na Verstappena a držel si odstup přes čtyři sekundy. Leclerc později v přímém souboji zdolal Russella a posunul se na třetí místo. Ferrari tak mohlo slavit své první letošní pódium, přičemž Leclerc si s úsměvem pochvaloval svého inženýra: "Díky, Bryane."

V závěru Piastri čelil zdržování kvůli provozu na trati, což mu způsobilo drobné komplikace, ale vítězství si bezpečně pohlídal. Verstappen ještě zkoušel stahovat, ale na Australana už nestačil. Oscar Piastri tak slavil druhé vítězství v řadě a poprvé v kariéře vede šampionát, zatímco Red Bull a Ferrari si odvážejí cenné body.

Výsledky GP Saúdské Arábie:

1. Oscar Piastri (McLaren) - 1:21:06.758

2. Max Verstappen (Red Bull) - +2,843 s

3. Charles Leclerc (Ferrari) - +8,104 s

4. Lando Norris (McLaren) - +9,196 s

5. George Russell (Mercedes) - +27,236 s

6. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - +34,688 s

7. Lewis Hamilton (Ferrari) - +39,073 s

8. Carlos Sainz (Williams) - +64,630 s

9. Alexander Albon (Williams) - +66,515 s

10. Isack Hadjar (Racing Bulls) - +67,091 s

11. Fernando Alonso (Aston Martin) - +75,917 s

12. Liam Lawson (Racing Bulls) - +78,451 s

13. Oliver Bearman (Haas) - +79,194 s

14. Esteban Ocon (Haas) - +99,723 s

15. Nico Hülkenberg (Sauber) - +1 kolo

16. Lance Stroll (Aston Martin) - +1 kolo

17. Jack Doohan (Alpine) - +1 kolo

18. Gabriel Bortoleto (Sauber) - +1 kolo

19. Yuki Tsunoda (Red Bull) - DNF

20. Pierre Gasly (Alpine) - DNF