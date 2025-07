Pozitivní rivalita v McLarenu: Zak Brown promluvil o vztahu Norrise s Piastrim

Zak Brown tvrdí, že vztah mezi Norrisem a Piastrim je pro McLaren spíše radostí než problémem. Doufá, že jejich zdravá rivalita vydrží až do konce sezóny.

McLaren prožívá jedno z nejúspěšnějších období za poslední roky. V Poháru konstruktérů si vybudoval impozantní náskok 238 bodů a jeho dva jezdci výrazně dominují nad zbytkem startovního pole. Lando Norris a Oscar Piastri se tak nejen etablovali jako seriózní uchazeči o titul, ale zároveň se mezi nimi začíná formovat rivalita, která je stále častěji vidět i na trati.

Napětí mezi jezdci McLarenu se poprvé naplno projevilo v Kanadě, kde se oba jezdci srazili. Hned v dalším závodě v Rakousku už spolu bojovali o vítězství. Ukázalo se, že tým čelí nové výzvě – musí najít rovnováhu mezi klidem v týmu a tvrdou vnitřní konkurencí.

Zak Brown na rozdíl od nervozity reaguje s nadšením. Řekl, že závod v Rakousku byl skvělý a napínavý souboj, informuje F1.com. Podle něj si fanoušci už dlouho přáli vidět přímé střetnutí mezi Norrisem a Piastrim, a McLaren jim to konečně umožnil. Oba jezdci závodili tvrdě, ale zároveň férově.

Brown zároveň odmítá, že by vnitřní napětí ohrožovalo stabilitu týmu. „Není to problém. Je to naopak velmi příjemné,“ řekl. Klíčová podle něj není ani tak rivalita samotná, ale způsob, jakým oba jezdci přistupují ke spolupráci – chtějí stejné podmínky, férové zacházení a příležitost porazit všechny, včetně sebe navzájem.

Pozitivní atmosféra podle šéfa McLarenu vychází z chemie, kterou se podařilo v týmu vybudovat. Norris a Piastri se podle něj vzájemně respektují nejen na trati, ale i v zákulisí. A právě tento respekt je podle Browna základem, proč může rivalita mezi nimi přetrvat celou sezónu bez negativních důsledků.

Brown dokonce doufá, že sezóna skončí napínavým soubojem až v Abú Zabí.. V ideálním scénáři by si pak Norris s Piastrim po závěrečném boji podali ruce, uznali kvality toho druhého a připravili se společně na další sezónu. V době, kdy řada týmů zápasí s interními krizemi, působí McLaren jako osvěžující výjimka – jako tým, který dokáže růst právě díky konkurenci uvnitř vlastních garáží.