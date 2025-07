Lando Norris po domácím triumfu: „Tohle bylo víc než závod“

Týden po průtrži mračen, která Silverstone proměnila v kluziště, si Lando Norris začíná naplno uvědomovat, že se stal domácím hrdinou. Po sedmi letech v seriálu Formule 1 se Lando Norris konečně postavil na nejvyšší stupínek vítězů tam, kde to pro něj jako Brita znamená nejvíce, před tribunami plnými fanoušků v oranžových dresech a britských vlajek. Přiznává, že si často mimoděk vybaví chvíli, kdy držel vítěznou trofej nad hlavou. „Pořád budou chvíle, kdy mi někdo připomene, že jsem vyhrál na Silverstonu, a já si pomyslím: Vážně, to jsem byl já,“ řekl v týmovém debriefingu, informuje Motorsport.com.

Závod na Silverstonu připomínal typické britské léto. Chvíli pršelo, chvíli bylo sucho a klíčem k úspěchu byla správná volba pneumatik a chytrá strategie. Lando Norris si i v náročných podmínkách udržel vedení před týmovým kolegou Oscarem Piastrim a společně tak zajistili McLarenu první double po letech. O překvapení se postaral také Nico Hülkenberg, který se v barvách Sauberu poprvé dostal na stupně vítězů. Norris po závodě přiznal, že si skutečný rozsah emocí uvědomil až v cíli. Nejvíc na něj zapůsobily slzy mechaniků a nadšený řev fanoušků. Právě ty podle něj vystihly význam vítězství víc než jakákoli slova.

Rodinné zázemí dodalo vítězství další rozměr. Na okruhu ho sledovali rodiče, sourozenci a prarodiče z otcovy strany; vzpomínkou v duchu přizval i ty, kteří už se triumfu nedožili. „Společně si tím procházeli od doby, kdy jsem byl kluk, takže jejich reakce pro mě znamenala možná ještě víc než samotná šachovnice,“ říká Norris. Neopomněl ani investory z Bahrajnu – „His Highness“ byl přítomen osobně – což celý úspěch učinilo symbolickým i z hlediska novodobého příběhu McLarenu.

Historické souvislosti jen umocňují, jak výjimečný den to pro britský tým byl. Posledním mclarenistou, jenž v Silverstone zvítězil, byl v roce 2008 Lewis Hamilton – závod, který tehdy patnáctiletý Norris sledoval před televizí a v hlavě si kreslil budoucnost. „Pamatuji si hlavně hukot tribun,“ vypráví. „A najednou jsem to byl já, kdo ten rachot spustil.“ Našlo se i sladké paralelní číslo: Norris je prvním Britem, který doma triumfoval v oranžovém voze od dob Jima Clarka s Lotusem, čímž otevřel další kapitolu britské motorsportové tradice.

Až do posledního kola však nervozita nepovolila. Na suchých slickách projížděl zvodnělou stopou u pitwallu, aby si mohl užít společné gesto s týmem. „Hlavou mi bleskla jediná myšlenka – neudělej hloupost a nehoď to do zdi, když všechno končí,“ vzpomíná. S odstupem času vnímá, že to byl nejspíš jeho dosud největší sportovní výkon – dokonce i před monackým pódiem z roku 2021. Přesto si dává pozor, aby triumf nepřerostl v předčasné uspokojení: „Chci vyhrávat dál, ale i kdybych už nikdy nic nevyhrál, tohle mi nikdo nevezme.“

Pro fanoušky byl závod manifestem nového věku McLarenu; pro samotného Norrise splněným snem dítěte, které kdysi sledovalo televizi v rodném Bristolu. Některé příběhy prostě nepíše scenárista, ale britské počasí a vytrvalost vycházející hvězdy ve voze s číslem 4.