Fernando Alonso o Adrianu Neweym: Každý rozhovor s ním je příležitostí k učení

Fernando Alonso přiznal, že celý tým Aston Martin se učí od Adriana Neweyho, který přináší širší pohled na to, jak by měl tým fungovat. Podle něj nejde jen o techniku, ale o komplexní přístup k práci celé organizace.

Příchod Adriana Neweyho do týmu Aston Martin není jen formální posilou. Už teď se začínají projevovat první změny v tom, jak tým funguje zevnitř. Tento legendární konstruktér, který se v březnu stal technickým partnerem týmu ze Silverstonu, přináší novou pracovní kulturu a lepší pochopení toho, jak by měl tým s ambicemi na šampionát správně fungovat.

Fernando Alonso během víkendu Velké ceny Velké Británie prozradil že s Neweym absolvoval několik obědů. Řešili nejen technické detaily ale i širší témata týkající se týmové efektivity a práce se simulátorem. „Adrian má obrovské zkušenosti s tím jak má špičkový tým fungovat napříč všemi oblastmi. Není to jen o aerodynamice“ zdůraznil Alonso pro F1.com.

Španělský matador zároveň vyvrátil zažitý dojem že Neweyho přínos je čistě technického rázu. Podle něj jeho vliv sahá mnohem dál – zahrnuje práci s daty interní procesy i celkový způsob myšlení týmu. „Každý rozhovor s ním je příležitostí k učení. Má nesmírně široký pohled na fungování týmu“ dodal Alonso.

Newey momentálně zaměřuje svou pozornost na sezónu 2026 kdy vstoupí v platnost nové technické předpisy. Jeho úkolem je pomoci týmu postavit konkurenceschopný vůz v nových podmínkách. Přestože letošní sezóna zatím nenaplňuje očekávání Aston Martin se už teď připravuje na další etapu své cesty.

Alonso sám o budoucnosti po roce 2026 příliš nepřemýšlí. Rozhodnutí o tom zda zůstane ve Formuli 1 podle něj padne příští rok v létě. „Letos to není jednoduché ale chceme dojet rok silně. A co bude pak to se uvidí“ uvedl.

Aston Martin je aktuálně na osmém místě Poháru konstruktérů se stejným počtem bodů jako tým Racing Bulls. Přestože výsledky zatím zaostávají za očekáváním příchod Neweyho naznačuje že tým staví pevné základy pro ambicióznější budoucnost.