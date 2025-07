Zlomový den pro Ferrari: Mugello bude test pravdy

Ferrari oznámilo, že během středečního filmovacího dne na okruhu Mugello usednou do vozu oba jeho jezdci – Lewis Hamilton i Charles Leclerc. Italský tým zde poprvé nasadí nové zadní zavěšení, které má být klíčové před nadcházející Velkou cenou Belgie.

Středeční filmovací den na domácím okruhu Mugello nebude pro Ferrari jen rutinní PR záležitostí. Naopak, půjde o klíčový test, který může rozhodnout o tom, zda Scuderia dokáže v druhé polovině sezony 2025 ještě konkurovat ve špičce, nebo zda její úsilí zůstane opět v poloze slibů a zklamání. Oba jezdci, Charles Leclerc i nová tvář v červené kombinéze Lewis Hamilton, usednou do upraveného SF-25 s novým zadním zavěšením. Právě to by mohlo přinést tolik potřebnou stabilitu a větší prostor pro nastavení, po kterém tým marně toužil na Red Bull Ringu i ve Silverstone.

Na první pohled to vypadá jen jako běžný test v rámci natáčení reklamních záběrů. Ve skutečnosti ale Ferrari během jízdy v Mugellu poprvé reálně prověří výsledky vývoje, který dosud probíhal jen na počítači. Nové zadní zavěšení dosud nemohlo být otestováno při jízdě, protože bylo složité ho napojit na převodovku vyrobenou z velmi tenkých kompozitových materiálů. Teď má Ferrari konečně možnost zjistit, jestli technické úpravy opravdu fungují i na trati, informuje Motorsport.com.

Pokud vše půjde podle plánu, kombinace nové podlahy a přepracovaného zavěšení by mohla přinést zisk až jedné desetiny sekundy na kolo. V aktuálním boji o druhé místo v Poháru konstruktérů, kde se Ferrari snaží udržet před Aston Martinem a Mercedesem, zatímco McLaren výrazně vede, může jít právě o ten rozdíl, který rozhodne o celkovém výsledku sezony.

Ferrari se dosud nedokázalo etablovat jako hlavní vyzývatel McLarenu. Dokládá to mimo jiné i Hülkenbergův senzační výsledek na Silverstone, kde Hamilton, navzdory slibné pozici, nedokázal na vlhké trati reagovat kvůli nevyváženému nastavení vozu.

Středeční jízdy v Mugellu nejsou jen o filmování, ale hlavně o tom, ukázat, jak na tom Ferrari opravdu je po technické stránce. Hamilton i Leclerc mohou mluvit o ambicích, ale to, co předvedou na trati, řekne víc než slova. Pokud chce Ferrari letos ještě bojovat o vítězství, teď je ten pravý čas přestat slibovat a začít předvádět výsledky.