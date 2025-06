GP Rakouska: Mclaren je ve formě, Lando Norris ovládl poslední trénink

Lando Norris potvrdil skvělou formu McLarenu, když v závěrečném tréninku na Velkou cenu Rakouska zaznamenal nejrychlejší čas dne – jako jediný se dostal pod hranici 1:05 a suverénně se usadil na čele výsledkové listiny. Britský pilot byl o více než desetinu sekundy rychlejší než týmový kolega Oscar Piastri, přičemž třetí nejrychlejší Max Verstappen zaostal o další desetinu. McLaren tak předvádí působivé tempo na Red Bull Ringu a naznačuje, že bude silným hráčem i v sobotní kvalifikaci.

Úvod tréninku přitom nabídl nezvykle klidný začátek – prvních pět minut zůstala trať prázdná. Jako první vyjeli oba jezdci Aston Martinu, Lance Stroll a Fernando Alonso, zatímco řada dalších jezdců, včetně Norrise, Kimiho Antonelliho a Alexandera Albona, ještě ladila strategii s inženýry. Max Verstappen byl prvním, kdo zahájil měřené kolo – zvolil nejtvrdší směs pneumatik a zůstal na trati téměř osamocený. Po patnácti minutách se k němu připojily jen vozy Alpine.

Norris se do akce zapojil až ve druhé třetině hodiny a hned zaujal časem 1:05.412 na měkkých pneumatikách. Přestože v závěru kola chyboval v první zatáčce a vyjel mimo trať, jeho pokus stačil na průběžné vedení. Verstappen byl na tvrdších pneumatikách jen o 0,156 sekundy pomalejší, což podtrhlo sílu Red Bullu, ale zároveň i vysokou efektivitu McLarenu na měkké směsi. Oscar Piastri byl při prvním výjezdu o čtyři desetiny pomalejší než Norris, ale zlepšil se v závěru – jeho nejlepší čas 1:04.560 znamenal druhé místo se ztrátou 0,118 sekundy. Překvapivě rychlý byl i Yuki Tsunoda, který se krátce vyšvihl na druhé místo se ztrátou pouhých 0,087 sekundy.

Závěr tréninku pak přinesl více napětí i drobných incidentů. Norris se ještě pokusil o další rychlé kolo, ale chyboval v nájezdu do třetí zatáčky, kde přejel přes vysoký obrubník a pokus vzdal. Verstappen na svém kvalifikačním simulaci zajel třetí nejrychlejší čas 1:04.534, přestože ho v závěru zbrzdila chyba v poslední zatáčce, kde po přejetí obrubníku dostal smyk a provedl otočku. Předtím se málem dostal do kolize s Pierrem Gaslym, když ostře změnil směr v nájezdu do cílové rovinky.

Za trojicí nejrychlejších se seřadili Leclerc, Hamilton a Russell – všichni tři zaznamenali solidní tempo, ale ani jeden se nevyvaroval menších chyb. Leclerc si připsal několik drobných výjezdů mimo trať a skončil čtvrtý se ztrátou 0,269 sekundy. Hamilton, který dlouho vůbec nevyjel, se po opatrném začátku dostal na pátou příčku. Russell byl o desetinu pomalejší a uzavřel první šestku.

Mezi největší překvapení patřil výkon Gabriela Bortoleta, který se v barvách Sauberu dostal na šesté místo a porazil týmového kolegu Hülkenberga. Naproti tomu další nováček, Isack Hadjar, měl komplikovanou seanci – vyjel mimo trať v poslední zatáčce, otočil se, ale vůz nepoškodil. Jeho čas však stačil jen na poslední místo, s výraznou ztrátou 1,7 sekundy na čelo.

Trénink ukázal, že trať v Rakousku je sice krátká, ale náročná na přesnost i koncentraci. V první a deváté zatáčce vyjelo mimo ideální stopu hned několik jezdců, včetně Piastriho, Hamiltona nebo Antonelliho. I přesto McLaren jasně ukázal, že se s ním musí počítat – Norris i Piastri patří k favoritům kvalifikace, a pokud přenesou tempo i do ostré části víkendu, může Red Bull na domácí půdě čelit vážné hrozbě.