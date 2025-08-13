Velký návrat na obzoru: Sergio Pérez míří na startovní rošt

Poslední dny se objevují spekulace že se Sergio Pérez chystá na návrat do Formule 1 v roce 2026. Oficiální potvrzení jeho dalšího působení by mělo přijít během několika příštích týdnů.
Mexický jezdec Sergio Pérez se po roční pauze vrací do světa Formule 1. Jak zjistil server PlanetF1.com, zkušený pilot se dohodl s nově vznikajícím týmem Cadillac, který v roce 2026 vstoupí do šampionátu. Oznámení o jeho angažmá by mělo přijít během víkendu Velké ceny Itálie v Monze.
Pérez tak ukončí rok mimo závodní kokpit, který následoval po ukončení jeho smlouvy s Red Bullem na konci sezony 2024. Tehdejší načasování rozchodu mu znemožnilo najít místo u jiného týmu pro sezonu 2025. V průběhu letoška, posílen o nového manažera, zvažoval několik možností návratu. Kontakty s Cadillacem přitom udržoval nepřetržitě.
„Užiju si věci, které jsem dosud nestihl, a budu s rodinou. Během příštích šesti měsíců se rozhodnu, jaký bude můj další krok,“ prohlásil Pérez už v lednu, když dával jasně najevo, že kariéru ve Formuli 1 nehodlá ukončit. Jeho otec Antonio Pérez Garibay k tomu dodal: „To nejlepší od Checa teprve přijde. Všichni budou velmi šťastní a hrdí. Velké věci se blíží, z Formule 1 jsme neodešli.“
Pro Cadillac vedený bývalým šéfem týmu Manor Marussia Graemem Lowdonem představuje Pérez ideální volbu pro první rok působení. Dlouholeté zkušenosti, spolehlivost a silné sponzorské zázemí v podobě značek Telcel, Claro, Banorte či Inter.mx jsou klíčové pro nováčka, který chce hned od začátku sbírat body. „Checo byl vždy velmi silný,“ řekl o svém bývalém týmovém kolegovi Max Verstappen. „Pokud má motivaci závodit, je to skvělá volba, zvlášť pro nový tým.“
Zatímco Pérezovo místo se zdá jisté, otázkou zůstává, kdo obsadí druhý kokpit. Podle zákulisních informací má Cadillac zájem o mladého jezdce, přičemž hlavním kandidátem je brazilský talent Felipe Drugovich. Ve hře jsou i jména současných jezdců F2 jako Jak Crawford nebo Alex Dunne.
Lowdon k výběru jezdců uvedl: „Ano, zkušenosti jsou důležité, ale rozhoduje také schopnost, potenciál a pohled do budoucna. Není to jednoduchá rovnice, je to komplexní rozhodnutí.“
Bernie Ecclestone kritizuje přestup Lewise Hamiltona do Ferrari pro sezonu 2025 a považuje ho za chybný krok. Podle něj měla stáj vsadit na mladšího pilota s dlouhodobou perspektivou.
Poslední dny se objevují spekulace že se Sergio Pérez chystá na návrat do Formule 1 v roce 2026. Oficiální potvrzení jeho dalšího působení by mělo přijít během několika příštích týdnů.
Šéf Williamsu James Vowles je přesvědčen, že formule 1 má dost času uklidnit obavy jezdců ohledně pravidel pro sezonu 2026.
Šéf a generální ředitel týmu Red Bull Laurent Mekies se podělil o své první dojmy ze spolupráce s Maxem Verstappenem.
V posledních týdnech se hodně spekuluje o budoucnosti Lewise Hamiltona ve Ferrari, avšak vše nasvědčuje tomu, že kontrolu nad svým současným kontraktem má pevně v rukou právě on.
Zak Brown, šéf McLarenu, připomněl, že růst Formule 1 v USA dlouhou dobu brzdila absence stálé domácí Velké ceny a také nedostatečné zapojení fanoušků, které se změnilo až s příchodem Liberty Media.
Max Verstappen prozradil, jak je to o voze Red Bullu, který byl navržen podle jeho stylu jízdy.
Šéf Ferrari Fred Vasseur přiznal, že on i Lewis Hamilton podcenili, jak těžké bude jezdcovo přizpůsobení se vozu Ferrari. Ukázalo se, že adaptace je mnohem náročnější, než čekali.
Charles Leclerc míní, že Ferrari by mělo dát přednost udržení druhého místa v Poháru konstruktérů před ziskem většího času ve větrném tunelu pro rok 2026. Podle něj má aktuální úspěch a s ním spojené benefity větší váhu než dlouhodobá technická výhoda.
Oscar Piastri tvrdí, že stabilita jezdecké sestavy a vedení McLarenu dává týmu důležité výhody. Podle něj kontinuita pomáhá plánovat a zlepšovat výkon bez zbytečných otřesů.
Po nepovedené kvalifikaci a závodě Velké ceny Maďarska se Martin Brundle pustil do kritiky ponurých vyjádření Lewise Hamiltona, která podle něj působila až příliš poraženecky.
James Vowles označil návrat dvouzastávkové strategie v Monaku 2026 za „nejnepříjemnější pocit“, jaký kdy zažil. Podle něj může jít o krok, který závodu spíše uškodí.