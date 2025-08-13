Velký návrat na obzoru: Sergio Pérez míří na startovní rošt

Sergio Pérez při testech v Bahrajnu
Sergio Pérez při testech v Bahrajnu, foto: Red Bull Content Pool
Josef Mráček VČERA 13:28
Poslední dny se objevují spekulace že se Sergio Pérez chystá na návrat do Formule 1 v roce 2026. Oficiální potvrzení jeho dalšího působení by mělo přijít během několika příštích týdnů.

Mexický jezdec Sergio Pérez se po roční pauze vrací do světa Formule 1. Jak zjistil server PlanetF1.com, zkušený pilot se dohodl s nově vznikajícím týmem Cadillac, který v roce 2026 vstoupí do šampionátu. Oznámení o jeho angažmá by mělo přijít během víkendu Velké ceny Itálie v Monze.

Pérez tak ukončí rok mimo závodní kokpit, který následoval po ukončení jeho smlouvy s Red Bullem na konci sezony 2024. Tehdejší načasování rozchodu mu znemožnilo najít místo u jiného týmu pro sezonu 2025. V průběhu letoška, posílen o nového manažera, zvažoval několik možností návratu. Kontakty s Cadillacem přitom udržoval nepřetržitě.

„Užiju si věci, které jsem dosud nestihl, a budu s rodinou. Během příštích šesti měsíců se rozhodnu, jaký bude můj další krok,“ prohlásil Pérez už v lednu, když dával jasně najevo, že kariéru ve Formuli 1 nehodlá ukončit. Jeho otec Antonio Pérez Garibay k tomu dodal: „To nejlepší od Checa teprve přijde. Všichni budou velmi šťastní a hrdí. Velké věci se blíží, z Formule 1 jsme neodešli.“

Max Verstappen po vítězství ve sprintu

Laurent Mekies o spolupráci s Maxem Verstappenem: Prozradil, co ho dělá vyjímečným

Pro Cadillac vedený bývalým šéfem týmu Manor Marussia Graemem Lowdonem představuje Pérez ideální volbu pro první rok působení. Dlouholeté zkušenosti, spolehlivost a silné sponzorské zázemí v podobě značek Telcel, Claro, Banorte či Inter.mx jsou klíčové pro nováčka, který chce hned od začátku sbírat body. „Checo byl vždy velmi silný,“ řekl o svém bývalém týmovém kolegovi Max Verstappen. „Pokud má motivaci závodit, je to skvělá volba, zvlášť pro nový tým.“

Zatímco Pérezovo místo se zdá jisté, otázkou zůstává, kdo obsadí druhý kokpit. Podle zákulisních informací má Cadillac zájem o mladého jezdce, přičemž hlavním kandidátem je brazilský talent Felipe Drugovich. Ve hře jsou i jména současných jezdců F2 jako Jak Crawford nebo Alex Dunne.

Lowdon k výběru jezdců uvedl: „Ano, zkušenosti jsou důležité, ale rozhoduje také schopnost, potenciál a pohled do budoucna. Není to jednoduchá rovnice, je to komplexní rozhodnutí.“

