James Vowles: Nové vozy přinesou obrovskou výzvu, ale stále máme dost času

Šéf Williamsu James Vowles je přesvědčen, že formule 1 má dost času uklidnit obavy jezdců ohledně pravidel pro sezonu 2026.
James Vowles, šéf Williamsu, otevřeně přiznává, že nová pravidla pro sezonu 2026 přinesou týmům i jezdcům výrazně náročnější mentální zátěž. Přesto však uklidňuje obavy, které se kolem těchto změn šíří, a apeluje na trpělivost a postupné přizpůsobení se nové realitě.
„Poprvé, když naši jezdci usedli do simulátoru s pravidly pro rok 2026, bylo to náročné. Jde o kompletní změnu v tom, jak se auto řídí,“ vysvětluje Vowles. „Při druhé jízdě už to začalo být normálnější, i když stále zněly připomínky. Po čtvrté jízdě už to bylo téměř standardní.“
Podle Vowlese je důležité brát v potaz, kolikrát už jezdci v simulátoru nové vozy vyzkoušeli. „Když se ptáte, kolikrát řídili simulátor, většinou odpoví jen jednou. Ale ti, kteří ho vyzkoušeli čtyřikrát nebo pětkrát, už říkají: ‚Teď už tomu rozumím.‘“
Nová pravidla znamenají zásadní změnu ve způsobu řízení vozu, který bude klást větší důraz na správu elektrické energie. Půjde o téměř poloviční podíl elektrického pohonu v porovnání s klasickým spalovacím motorem. Toto nové rozložení sil vyvolává zvýšené nároky na mentální kapacitu jezdců.
Pilot Williamsu Alex Albon, který měl možnost vyzkoušet pokročilejší verzi simulátoru, popisuje změnu jako výrazný posun směrem k Formuli E, kde je právě práce s energií klíčová. „Není to tak extrémní, ale jezdcům, kteří mají kapacitu zvládat všechny tyto požadavky, se bude dařit. Přes zimu nás čeká hodně práce na simulátoru, abychom tomu porozuměli a zkoušeli různé styly jízdy,“ uvedl Albon.
Co se týče možných obav z omezeného předjíždění kvůli novým aerodynamickým pravidlům a nahrazení DRS novým systémem „manual override mode“, Vowles zůstává optimistický. „Myslím, že díky tomu vzniknou větší rozdíly v rychlosti na přímých úsecích, protože si můžete hrát s různými režimy energie,“ říká. „Předjíždění by se tak mohlo dokonce zvýšit, ne omezit. Pokud máte rychlejší auto, budete mít více nástrojů, jak využít svou rychlost, než tomu bylo letos, včetně DRS.“
Vowles je přesvědčen, že ačkoliv je před jezdeckým polem náročná adaptace na nové vozy, s dostatkem času a příprav dokáže F1 zvládnout tuto revoluční změnu hladce. „Máme ještě šest měsíců na to, abychom systém vyladili a zjednodušili ho pro jezdce. Jsem si jistý, že to zvládneme.“
Šéf Williamsu James Vowles je přesvědčen, že formule 1 má dost času uklidnit obavy jezdců ohledně pravidel pro sezonu 2026.
Šéf a generální ředitel týmu Red Bull Laurent Mekies se podělil o své první dojmy ze spolupráce s Maxem Verstappenem.
V posledních týdnech se hodně spekuluje o budoucnosti Lewise Hamiltona ve Ferrari, avšak vše nasvědčuje tomu, že kontrolu nad svým současným kontraktem má pevně v rukou právě on.
Zak Brown, šéf McLarenu, připomněl, že růst Formule 1 v USA dlouhou dobu brzdila absence stálé domácí Velké ceny a také nedostatečné zapojení fanoušků, které se změnilo až s příchodem Liberty Media.
Max Verstappen prozradil, jak je to o voze Red Bullu, který byl navržen podle jeho stylu jízdy.
Šéf Ferrari Fred Vasseur přiznal, že on i Lewis Hamilton podcenili, jak těžké bude jezdcovo přizpůsobení se vozu Ferrari. Ukázalo se, že adaptace je mnohem náročnější, než čekali.
Charles Leclerc míní, že Ferrari by mělo dát přednost udržení druhého místa v Poháru konstruktérů před ziskem většího času ve větrném tunelu pro rok 2026. Podle něj má aktuální úspěch a s ním spojené benefity větší váhu než dlouhodobá technická výhoda.
Oscar Piastri tvrdí, že stabilita jezdecké sestavy a vedení McLarenu dává týmu důležité výhody. Podle něj kontinuita pomáhá plánovat a zlepšovat výkon bez zbytečných otřesů.
Po nepovedené kvalifikaci a závodě Velké ceny Maďarska se Martin Brundle pustil do kritiky ponurých vyjádření Lewise Hamiltona, která podle něj působila až příliš poraženecky.
James Vowles označil návrat dvouzastávkové strategie v Monaku 2026 za „nejnepříjemnější pocit“, jaký kdy zažil. Podle něj může jít o krok, který závodu spíše uškodí.
Šéf McLarenu Zak Brown potvrdil, že tým i nadále ponechá Landa Norrise a Oscara Piastriho volně závodit o titul bez týmových příkazů. Podle něj mají oba jezdci stejné šance a férový přístup posiluje celý tým.
Jamie Chadwick a Bernie Collins označily Hamiltonův víkend v Maďarsku za kombinaci slabého vozu a chybné strategie.