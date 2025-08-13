Lewis Hamilton a jeho trápení: Bernie Ecclestone přišel s další radou pro Ferrari

Lewis Hamilton
Lewis Hamilton, foto: Scuderia Ferrari
Josef Mráček VČERA 14:08
Bernie Ecclestone kritizuje přestup Lewise Hamiltona do Ferrari pro sezonu 2025 a považuje ho za chybný krok. Podle něj měla stáj vsadit na mladšího pilota s dlouhodobou perspektivou.

Bývalý šéf Formule 1 Bernie Ecclestone opět otevřeně komentoval současnou situaci Lewise Hamiltona ve Ferrari a jeho slova jsou opět provokativní. Podle něj je britský pilot „trochu politický“, což je podle něj typické nejen pro Hamiltona samotného, ale i pro italský tým. „Lewis je evidentně talentovaný, ale trošku politický, což je typické pro Ferrari a typické pro něj,“ řekl Ecclestone pro F1 Destinations.

Hamilton se po přestupu z Mercedesu do Ferrari pro sezonu 2025 zatím nedokázal prosadit a stále čeká na první stupně vítězů v rudém voze. Po maďarské Grand Prix, kde skončil dvanáctý, sice zmínil problémy v zákulisí, ale zároveň naznačil možnost, že Ferrari by mohlo uvažovat o jeho nahrazení. „Je toho hodně, co se děje v zákulisí a není to ideální,“ uvedl 24 hodin po závodě.

Ecclestone přiznává, že současná situace Ferrari je složitá a tým potřebuje někoho, kdo dokáže najít správný směr a řídit práci. „Nemohu říct nic špatného o italském personálu, ale tým potřebuje někoho, kdo převezme velení, najde správný směr a práci dokončí,“ řekl Ecclestone. Přesto nezavrhuje možnost Hamiltonova oživení: „Mohl by znovu ožít, což by bylo dobré pro něj i pro Ferrari.“

Sergio Pérez při testech v Bahrajnu

Velký návrat na obzoru: Sergio Pérez míří na startovní rošt

Bývalý šéf F1 dále uvedl, že Hamilton je unavený a potřebuje odpočinek, což by mohlo být přínosné i pro jeho budoucnost mimo motorsport. „Lewis je velmi talentovaný, byl a pravděpodobně stále je, ale když dosáhnete vrcholu, není cesta vzhůru, jen dolů. Lewis je unavený. Potřebuje totální reset a odpočinek,“ uvedl Ecclestone. Dodal, že by podle něj Hamilton měl zvážit ukončení kariéry a vyjednat s Ferrari odstupné za zbytek smlouvy, což by mohlo být výhodné pro obě strany.

Ecclestone tedy přináší kombinaci kritiky i naděje – upozorňuje na současné problémy Ferrari i Hamiltona, ale zároveň nechává otevřenou možnost, že zkušený pilot se může ještě vrátit do formy a naplnit očekávání, která jeho přestup vyvolal.

